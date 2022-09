Ci sono un sacco di strategie che ti possono aiutare al meglio per risparmiare soldi e combattere il caro vita. Sono strategie che ognuno di noi deve seguire, se non vuole ritrovarsi in balia dell'inflazione. Ecco la lista completa

Ci sono un sacco di strategie che ti possono aiutare al meglio per risparmiare soldi e combattere il caro vita.

Sono strategie che ognuno di noi deve seguire, se non vuole ritrovarsi in balia dell'inflazione, ormai arrivata all'8,4%, stando all'ultimo report ISTAT sui consumi. Si tratta della rilevazione più alta dal 1985!

E con questo caro vita servono strategie di alto livello, soprattutto quando il problema non proviene solo dal caro spesa, ma anche dalle bollette e da tanto altro!

Vediamo meglio in questo approfondimento la lista completa di tutte le migliori strategie per risparmiare denaro e contrastare il caro vita.

Caro vita, tutte le migliori strategie per risparmiare soldi a prova di inflazione

Per combattere il caro vita non mancano i trucchi e le strategie. Anzi, sono così tanti che potrebbero addirittura diventare controproducenti. Perciò preferiamo proportele secondo uno schema preciso, così da farti risparmiare denaro in tempo breve su:

spesa alimentare ,

, bollette ,

, carburante ,

, vestiti e shopping .

Per ognuno di questi argomenti troverai le migliori strategie per risparmiare soldi anche quando questo periodo di iperinflazione sarà cessato una volta per tutte.

Caro vita, come risparmiare soldi sulla spesa alimentare

Ci sono tre strategie che puoi adottare se vuoi risparmiare soldi sulla spesa alimentare anche con l'attuale caro vita.

La prima è quella di fare attenzione al supermercato dove vuoi andare a fare la spesa. Ad oggi non sono molti i supermercati più convenienti per tutti, anche per chi non ha grosse disponibilità economiche.

Oltre a ciò, ricordati di fare attenzione anche ai prodotti che vuoi comprare. Anche nel beneaugurato caso in cui tu abbia trovato il supermercato più economico di sempre, se compri certi prodotti puoi star tranquillo che tutto il risparmio accumulato andrà perso, grazie soprattutto all'attuale inflazione.

Altra strategia da seguire per risparmiare denaro è quella di puntare all'acquisto online, se ne hai possibilità. Con app come DoveConviene, Promoqui e Too Good to Go puoi fare una spesa a basso costo senza doverti muovere da casa. Addirittura diversi supermercati permettono la spesa online, con tanto di spedizione compresa. Almeno risparmi soldi anche sul carburante.

Caro vita, come risparmiare soldi sul carburante

Nell'attuale caro vita, la spesa carburante incide parecchio, ma puoi sempre risparmiare soldi se segui ogni giorno queste strategie.

Il grosso di queste dipende dalla tua disponibilità tecnologica. Oggi ci sono un sacco di app che ti permettono di segnalarti i prezzi delle pompe di benzina, anche durante un viaggio, e di indicarti quelle più convenienti.

In genere il posto migliore dove risparmiare benzina è presso le pompe bianche, quelle non logo. Se scarichi l'app "Pompe Bianche" avrai sempre con te la lista aggiornata di tutte le pompe bianche più vicine a casa.

Come strategia è la migliore, anche perché le restanti possono funzionare, ma non sono a prova di inflazione. Puoi sempre risparmiare soldi se adotti uno stile di guida più contenuto, magari guidando a velocità leggermente più bassa, o utilizzando dispositivi come il cruise control o la modalità Eco.

Purtroppo la sola riduzione dei consumi non sempre funziona, se poi ti tocca subire un aumento vertiginoso dei prezzi, tipico nel caso di un'ondata inflazionistica come quella che stiamo vivendo. E lo stesso vale anche per le bollette.

Caro vita, come risparmiare soldi sulle bollette

Le bollette sono (e saranno) il problema principale per molte famiglie italiane, specie con l'attuale inflazione. Per non rischiare di ritrovarsi a fine mese con una bolletta astronomica, ci sono alcune strategie che puoi seguire per risparmiare soldi.

La migliore è quella di consumare durante delle precise fasce orarie, quelle che, se hai una tariffa bioraria o multioraria, ti permettono davvero di risparmiare soldi come si deve. Controlla sulla tua bolletta, e vedi se è disponibile la tariffa oraria F23.

Una valida strategia contro il carovita è anche quella di cambiare eventualmente il contratto di fornitura energetico. Le offerte non mancano, e con l'attuale rimbalzo del prezzo del gas alcune compagnie hanno disposto il blocco del prezzo della componente energetica.

Sono strategie che ti permetteranno di superare eventuali rincari dovuti all'inflazione e al caro vita. Ridurre i consumi o limitarsi a utilizzare alcuni elettrodomestici potrebbe non convenire se nel frattempo il prezzo della componente energetica esplode.

Caro vita, come risparmiare soldi sui vestiti

Se non vuoi rinunciare allo shopping anche in pieno caro vita, ci sono delle mosse che puoi seguire per risparmiare soldi e vestirti bene al tempo stesso.

Se non vuoi spendere nulla, puoi crearti in casa un guardaroba a capsula. Si tratta di una collezione fai-da-te che puoi crearti da solo utilizzando tutti i capi che già possiedi. Scegli tra i 10 e i 30 capi, e con quelli crea tutte le combinazioni che vuoi, così per ogni stagione hai la tua collezione già pronta.

Se invece vuoi spendere ma risparmiare denaro al tempo stesso, puoi optare per i vari negozi e siti online adibiti all'abbigliamento low cost o second hand. Parliamo di siti come Zalando ed Etsy, oppure veri e propri servizi online stile outlet, come Tankfashion e bonprix.

Tra promozioni e offerte puoi risparmiare soldi a non finire, a patto di fare attenzione alle spese di spedizione. Quelle purtroppo possono divorarti tutto il risparmio accumulato.

Se vuoi invece guadagnare qualche soldo, o limitarti allo scambio di vestiti, puoi usare Vinted. Basta registrarsi e creare l'annuncio sul proprio account, e in poco tempo troverai l'acquirente ideale per vendere tutti i vestiti che non indossi più.