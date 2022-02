[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Carta Acquisti 2022: anche quest’anno sarà possibile ottenere fino a 480 euro dall’INPS. Introdotta dal Governo già dal 2008, la Carta ha fornito un sostegno economico alle famiglie italiane particolarmente in difficoltà. In un momento particolare come quello attuale, in cui la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 ha messo in ginocchio tantissime famiglie italiane, poter contare su un ulteriore sostegno INPS potrebbe fare la differenza. Analizziamo quindi insieme ogni dettaglio di questo sostegno economico, cui potranno accedere solamente determinate famiglie italiane, che riusciranno a rispettare tutti i requisiti di accesso. Carta Acquisti 2022: cos’è e come funziona Per iniziare, occupiamoci di definire la Carta Acquisti 2022, cercando di capire con esattezza di cosa si tratta e in cosa consiste. In realtà darne una definizione è molto semplice, dato che si tratta di una vera e propria carta elettronica, che può essere utilizzata per fare acquisti presso gli esercenti abilitati al circuito MasterCard. La Carta Acquisti è una ricaricabile prepagata, che nel dettaglio viene ricaricata automaticamente ogni due mesi dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Gli importi della Carta Acquisti2 2022 sono infatti gestiti dall’INPS, mentre il rilascio della ricaricabile viene gestito da Poste Italiane S.p.A., che si occupa dell’emissione della Carta. Come lascia intendere il nome stesso, quindi, si tratta di una carta prepagata che consente di fare acquisti, pagando elettronicamente. La Carta Acquisti non consente però di effettuare alcun prelievo: tramite la carta si può saldare quanto speso, ma non prelevare il denaro in essa ricaricato dall’INPS. Chi può richiedere la Carta Acquisti 2022 In questo paragrafo ci occuperemo invece di capire chi sono i destinatari della Carta Acquisti e quali sono i requisiti da rispettare per poterla richiedere. Infatti, la Carta Acquisti 2022 non è purtroppo accessibile a tutti, ma bisogna necessariamente rispettare tutta una serie di requisiti per richiederla. La Carta viene infatti concessa a coloro che versano in condizioni economiche sfavorevoli, secondo determinati requisiti. Innanzitutto, può essere richiesta dai cittadini over 65 o dai minori di età inferiore ai tre anni (in questo caso, ovviamente, la richiesta può essere effettuata dai genitori). Possono richiederla sia i cittadini italiani che stranieri, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno; viene inoltre richiesta regolare iscrizione presso l’anagrafe comunale. Oltre a questi requisiti basilari, ci sono anche altre richieste, a livello reddituale, che devono essere rispettate per poter richiedere la Carta Acquisti 2022. Per quanto riguarda i cittadini over 65, è necessario presentare un modello ISEE non superiore ai 7.120,39 euro l’anno. L’ISEE massimo sale a 9.493,86 euro per i cittadini con più di settant’anni. Inoltre, il patrimonio mobiliare del richiedente e dell’eventuale coniuge non può superare i 15.000 euro. Nel caso in cui la Carta Acquisti venga richiesta per i figli minori di età inferiore ai tre anni, il requisito fondamentale è la potestà genitoriale. Anche in questo caso, poi, l’ISEE familiare non deve essere superiore ai 7.120,39 euro ed il patrimonio mobiliare della famiglia non deve superare i 15.000 euro. Il mancato rispetto di uno di questi requisiti comporta l’esclusione dal diritto di ricevere la Carta Acquisti 2022. Carta Acquisti 2022: nel 2022 si amplia la platea dei beneficiari! Da quanto detto fino ad ora, possiamo notare che l’ISEE previsto per la richiesta della Carta Acquisti, per il corrente anno 2022, è lievemente aumentato. Gli interessati che hanno già richiesto la Carta durante gli anni precedenti sapranno già che, infatti, il limite massimo era fissato a 7.001,37 euro per minori e over 65, mentre per gli over 70 era pari ad un ISEE di 9.335,16 euro. Come fa notare anche InformazioneFiscale, invece, per l’anno corrente l’ISEE viene aumentato di circa 120 euro, sia per minori e over 65, che per gli over 70. In questo modo, potenzialmente, i beneficiari che potranno richiedere la Carta Acquisti nel 2022 aumenteranno rispetto al 2021. Gli aggiornamenti dell’ISEE previsto per la Carta Acquisti 2022 sono ufficiali: sono infatti stati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 3 gennaio. Importi e cifre mensili della Carta Acquisti 2022 Occupiamoci adesso degli importi concessi dalla Carta Acquisti 2022, sia a livello mensile che su base annuale. Accennavamo che la Carta Acquisti consente di ottenere, in pratica, un bonus da 480 euro: si tratta della cifra annuale che verrà caricata sulla carta. Ogni titolare avrà a disposizione 40 euro mensili da spendere (secondo le modalità che analizzeremo nei successivi paragrafi). L’INPS però non accrediterà 40 euro ogni mese, dato che gli accrediti della Carta Acquisti vengono effettuati dall’Istituto su base bimestrale. In altre parole, ogni due mesi la Carta Acquisti 2022 verrà ricaricata di 80 euro, di cui però solo 40 sono spendibili ogni mese. Il limite massimo spendibile mensilmente è dunque di 40 euro totali. Come si richiede la Carta Acquisti In questo paragrafo ci occuperemo invece delle modalità di richiesta della Carta Acquisti 2022. Trattandosi di una carta prepagata gestita da Poste Italiane, possiamo effettuare la richiesta direttamente presso il più vicino ufficio postale. All’ufficio andrà presentato il modulo ufficiale Carta Acquisti 2022, che varia a seconda del richiedente. Di seguito i link per scaricare l’apposito modulo: Modulo Carta Acquisti 2022 minori di 3 anni

Modulo Carta Acquisti 2022 over 65 I beneficiari (o i genitori, in caso di minore) dovranno aver cura di consegnare, oltre al modulo, anche una copia del documento di identità ed il documento ISEE, aggiornato e in corso di validità. L’ufficio postale si occuperà di trasmettere all’Istituto la documentazione fornita dai potenziali beneficiari; successivamente, l’INPS verificherà il rispetto di tutti i requisiti richiesti. Una volta presa in carico la domanda ed esaminata dall’INPS, qualora il beneficiario dovesse risultare idoneo, verrà recapitata per posta una comunicazione che avviserà l’intestatario che la Carta Acquisti 2022 verrà consegnata presso l’Ufficio postale. Bisognerà quindi recarsi presso l’ufficio stesso a ritirare la Carta Acquisti che, alla consegna, sarà già stata caricata dall’INPS per le prime due mensilità. Carta Acquisti: cosa posso comprare? In ultimo, cerchiamo di capire quali acquisti si possono effettuare tramite la Carta Acquisti 2022. Non è infatti possibile comprare tutto e dovunque, ma ci si dovrà attenere alle spese presso gli esercenti convenzionati. Di base, è possibile pagare con la Carta Acquisti presso supermercati, ma anche farmacie e parafarmacie. Oltre all’acquisto dei generi di prima necessità, si possono anche pagare, tramite la Carta Acquisti 2022, le utenze domestiche di luce e gas. Inoltre, la Carta Acquisti 2022 consente, oltre all’acquisto gratuito dei beni di prima necessità entro il limite di 40 euro mensili, anche l’accesso a numerosi sconti riservati ai possessori della carta. Per fare un esempio, i beneficiari della Carta Acquisti possono contare su uno sconto del 5% sul totale degli acquisti effettuato nei negozi convenzionati. Ovviamente, lo sconto si riferisce solamente alle spese saldare direttamente con la carta stessa. Lo sconto non vale poi sull’acquisto di medicinali. Per i lettori interessati ad altre informazioni sulla Carta Acquisti 2022, segnaliamo il video di Luigi Melacarne che, di recente, si è occupato di questa prepagata messa a disposizione dall’INPS.

