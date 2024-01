Carta Acquisti 2024, riconfermata: ecco come funziona e i nuovi limiti ISEE

Confermata anche per il 2024 la Carta Acquisti. Ecco chi potrà godere della misura e tutte le novità del nuovo anno tra cui i nuovi moduli e i nuovi limiti ISEE.

La crisi economica non sembra lasciare in pace gli italiani e il governo Meloni ha confermato importanti misure anche nella nuova legge finanziaria.

Molti sono stati nell’ultimo anno i sussidi e gli incentivi messi in campo dal governo e dalle varie amministrazioni locali tra le quali la Carta Acquisti riconfermata anche nella nuova manovra finanziaria del 2024.

Si tratta della Carta elettronica erogata alle persone in situazione di disagio economico che grazie alla ricarica effettuata bimestralmente permette il pagamento di bollette e utenze.

Ma come funziona, i nuovi limiti ISEE e come è possibile presentare domanda tramite i nuovi moduli online.

Carta Acquisti 2024, riconfermata anche per quest'anno: ecco come funziona e i nuovi limiti ISEE

Anche per quest’anno il governo Meloni riconferma la carta Acquisti. Lo prevede la nuova manovra finanziaria del 2024. Lo strumento di contrasto alla povertà destinato ai nuclei più vulnerabili, erede dell’ex social card dunque è stata riconfermato.

Riconfermati anche i requisiti di accesso. Per richiedere la Carta Acquisti è necessario possedere alcuni specifici requisiti anagrafici come l’età superiore ai 65 anni o potrà essere richiesta da coloro che hanno la responsabilità genitoriale di bambini sotto i 3 anni.

Confermato anche il suo valore economico, cioè 40 euro mensili ricaricati sulla card elettronica ogni due mesi.

Gli 80 euro cosi ricaricati potranno essere utilizzati come lo scorso anno per l’acquisto di generi alimentari nei negozi convenzionati oppure per il pagamento di bollette di luce e gas.

Inoltre permette di ottenere sconti nei negozi e farmacie convenzionate ma non è applicabile per il pagamento di ticket sanitari.

Riconfermata anche la limitazione la limitazione che prevede il prelievo dei contanti dalla carta. . Sul sito del ministero dell’Economia sono stati inoltre caricati i nuovi moduli da consegnare in Posta per richiedere la social card.

Attenzione perché chi ne è in possesso e rispetta i requisiti non deve ripresentare la domanda.

Carta Acquisti, ecco i nuovi limiti isee

La Carta Acquisti 2024, lo abbiamo già detto spetta a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore ai 65 anni o ai genitori dei bambini con età inferiore a tre anni, cittadini italiani o, cittadini di uno stato dell’Unione europea, cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE oppure la qualifica di Rifugiati politici o titolari di posizione sussidiaria.

Inoltre è necessario rispettare i nuovi limiti ISEE ed altri requisiti appositamente predisposti.

A partire dall'1 gennaio 2024:

• per i cittadini minori di 3 anni, il valore massimo dell'indicatore Isee deve essere pari a euro 8.052,75;

• per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo Isee deve essere pari a 8.052,75 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 8.052,75 euro;

• per i cittadini di età superiore agli anni 70, valore massimo Isee deve essere pari a 8.052,75 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.737,00 euro.

Inoltre né il beneficiario né il coniuge devono essere:

• intestatari di più di una utenza elettrica domestica e non domestica;

• intestatari di più di una utenza del gas;

• proprietari di più di un autoveicolo;

• proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

• proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

Carta Acquisti, come ottenere l’importo integrativo

Per verificare di aver diritto alla carta Acquisti è necessario possedere i requisiti espressamente indicati.

Ciò può essere fatto in autonomia leggendo con attenzione le informazioni presenti sul sito del Mef oppure andando alle Poste o all'INPS.

La Carta Acquisti va richiesta presso gli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.

I moduli sono disponibili presso gli Uffici Postali o possono essere stampati dai seguenti siti internet:

• www.mef.gov.it

• www.lavoro.gov.it

• www.inps.it

• www.poste.it.

Presso l**’ufficio postale devono essere consegnati**:

• il Modulo di richiesta compilato;

• l’originale e una fotocopia del documento di identità;

• copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;

L’Ufficio Postale, dopo la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, le rilascerà una copia della richiesta.