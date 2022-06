Carta Acquisti INPS: ancora attive le richieste per ottenere il sostegno da 80 euro. Ma non solo: ecco tutti gli sconti che potrai ottenere con la Social Card. Scopriremo ogni particolare su questa agevolazione e sui suoi beneficiari. E analizzeremo un aspetto molto interessante della Carta. La misura, infatti, non concede solamente denaro ai suoi beneficiari. Questi ultimi hanno anche diritto a determinati sconti sugli acquisti.

In molti la conoscono già, ma non tutti sanno come richiederla e quali sono i suoi requisiti. Stiamo parlando della Carta Acquisti, altrimenti detta Social Card INPS.

Si tratta di un’agevolazione in formato carta elettronica di pagamento, gestita dal Governo di concerto con l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Possiamo a pieno titolo far rientrare la carta tra i bonus attualmente disponibili per le famiglie italiane. La carta consente infatti la possibilità di ottenere fino a ben 480 euro ogni anno, da spendere per determinati acquisti.

Se sei interessato ai dettagli sulla Carta Acquisti, sui requisiti e le modalità di richiesta, allora prosegui nella lettura.

Scopriremo ogni particolare su questa agevolazione e sui suoi beneficiari. E analizzeremo un aspetto molto interessante della Carta. La misura, infatti, non concede solamente denaro ai suoi beneficiari. Questi ultimi hanno anche diritto a determinati sconti sugli acquisti.

Funzionamento e caratteristiche della Carta Acquisti

Prima di addentrarci nell’analisi di spese ammesse e sconti concessi, cerchiamo di capire il funzionamento della Carta Acquisti.

Questa carta elettronica prevede la possibilità di pagare, presso i negozi convenzionati, spese per un massimo di 40 euro mensili.

Quello dei 40 euro è il limite al mese, ma l’INPS non effettua la ricarica della Carta Acquisti su base mensile.

Se sei titolare della Social Card, potrai ricevere la tua ricarica esclusivamente ogni due mesi. Infatti, la ricarica INPS della carta è pari ad 80 euro.

Tuttavia, anche se tale cifra viene caricata ogni due mesi, non potrai utilizzare l’intero importo, ma dovrai rispettare il limite imposto. Che è fissato, per l’appunto, a 40 euro al mese.

L’ultima ricarica è stata concessa ai titolari della Carta lo scorso mese di maggio. L’Istituto ha infatti effettuato la ricarica di 80 euro, che include dunque anche la mensilità del mese corrente, giugno 2022.

Altra caratteristica della carta è che può essere utilizzata soltanto per effettuare pagamenti. Se la tua domanda per ottenerla verrà accettata, cioè, non potrai prelevare il denaro caricato dall’INPS.

Cosa posso comprare con la Carta Acquisti?

Cerchiamo quindi di capire quali sono gli acquisti che potrai saldare con la tua Carta Acquisti, nel rispetto del limite mensile imposto dall’Istituto.

La Carta è stata pensata per sostenere le famiglie italiane nelle spese quotidiane, agevolando l’acquisto dei beni necessari.

Dunque, la prima spesa ammessa riguarda proprio questo genere di prodotti, i beni di prima necessità.

Ma non solo: con la tua Carta Acquisti potrai anche saldare determinate spese in farmacia. Rientrano infatti tra gli acquisti saldabili con la Social Card anche i medicinali.

In ultimo, potrai utilizzare la Carta per pagare le tue bollette o parte di esse. Infatti, i 40 euro mensili possono tranquillamente essere destinati al saldo delle utenze mensili della famiglia titolare.

Carta Acquisti: oltre le spese, sconti ai titolari

Ma analizziamo adesso un altro aspetto molto interessante della Carta Acquisti: quello dedicato agli sconti concessi ai titolari.

Se rispetti i requisiti per ottenere la Carta, infatti, avrai anche diritto a degli sconti riservati ai possessori. Sconti che, ovviamente, possono essere utilizzati nell’ambito dei 40 euro mensili concessi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha di recente chiarito il funzionamento specifico di tali sconti concessi ai titolari di Carta Acquisti.

Innanzitutto, potrai ottenere tali sconti solo ed esclusivamente presso gli esercenti convenzionati. Non potrai, cioè, scegliere un negozio, un supermercato, una farmacia qualsiasi.

Prima di utilizzare la Carta, devi necessariamente accertarti che l’esercizio commerciale da te scelto accetti la Carta Acquisti. E ciò non vale solo per gli sconti, ma anche per l’utilizzo dei 40 euro al mese.

Se il negozio rientra nell’elenco dei convenzionati, potrai ottenere uno sconto a te riservato, che equivale al 5% sul totale della cifra da pagare.

Presta però attenzione ad un dettaglio: una volta esaurito il tuo credito mensile, non potrai più richiedere lo sconto del 5%.

Tale sconto, infatti, è valido solo se, per il pagamento, utilizzerai la Carta Acquisti.

C’è inoltre una limitazione: non puoi richiedere lo sconto per il saldo di eventuali ticket sanitari.

L’elenco degli esercenti dove puoi richiedere lo sconto, oltre che l’utilizzo della Carta Acquisti, è stato reso disponibile ufficialmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere consultato al seguente link:

Elenco esercizi convenzionati Carta Acquisti.

Requisiti di accesso per richiedere la Carta Acquisti INPS

Fino ad ora ci siamo occupati solamente del funzionamento della Carta Acquisti, ma non abbiamo ancora analizzato i suoi beneficiari.

Se vuoi richiedere la Card, in effetti, dovrai rispettare tutta una serie di requisiti, che purtroppo sono abbastanza selettivi. L’agevolazione è infatti riservata a redditi molto bassi.

Purtroppo, poi, quello reddituale non è l’unico requisito che dovrai rispettare. C’è infatti anche una particolare richiesta che riguarda la composizione del tuo nucleo familiare.

Ma andiamo per ordine.

Potrai richiedere la Carta Acquisti solo nei seguenti casi:

hai un figlio di età inferiore ai tre anni;

tu o un tuo familiare avete un’età anagrafica superiore ai 65 anni.

Il mancato rispetto di questi due requisiti non ti permetterà di ottenere la card.

Andiamo adesso ad analizzare il requisito reddituale. Puoi richiedere il beneficio all’INPS solo se presenterai un modello ISEE che rientra entro i 7.120,39 euro.

Se, però, all’interno della tua famiglia dovesse esserci una persona con più di 70 anni, il limite ISEE viene innalzato. Potrai dunque presentare un modello ISEE in corso di validità entro i 9.493,86 euro.

Come si presenta domanda per la Carta Acquisti?

Per concludere, in quest’ultimo paragrafo analizzeremo le esatte procedure di domanda per ottenere la Carta Acquisti.

Se rispetterai i requisiti descritti al paragrafo precedente, non dovrai presentare la tua richiesta online. A differenza di tutte le altre agevolazioni gestite dall’INPS, la procedura di richiesta non viene infatti gestita attraverso il sito ufficiale dell’Istituto.

Dovrai infatti recarti presso uno degli sportelli Poste Italiane S.p.A., che si occupa non solo di far pervenire le domande all’INPS, ma anche di concedere la carta.

In base alla composizione del tuo nucleo familiare, dovrai presentare allo sportello postale il modulo minori o, in alternativa, il modulo over 65 compilato.

Puoi decidere se scaricare il modulo o se richiederlo direttamente alla Posta.

Insieme a tale documento, dovrai ovviamente presentare copia dell’ISEE in corso di validità. Viene poi richiesta una copia della carta d’identità del richiedente. Nel caso di genitori di minori under 3, andranno presentati i dati del bambino ma anche del genitore.

Fatto ciò, non resta che aspettare: sarà lo sportello postale ad inviare la documentazione da te consegnata all’INPS.

Una volta elaborata la tua domanda, se questa dovesse andare a buon fine Poste Italiane ti avviserà quando la tua Carta Acquisti sarà pronta.

Dovrai recarti a ritirarla presso lo sportello attraverso il quale hai inviato la tua richiesta, secondo le modalità indicate nella comunicazione da te ricevuta. La Card ti verrà consegnata già pronta per l’utilizzo, con la prima doppia ricarica disponibile.