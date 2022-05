Carta Acquisti da attivare? La card elettronica, molto simile ad una classica carta di credito, viene caricata bimestralmente dall’INPS per un importo di 80 euro. Non tutti però sono a conoscenza dei vincoli da rispettare e delle novità 2022 introdotte dal Governo Draghi. Cambia l’ISEE? Ecco tutte le ultime novità al riguardo.

Carta Acquisti da attivare? La card elettronica, molto simile ad una classica carta di credito, viene caricata bimestralmente dall’INPS per un importo di 80 euro. Non tutti però sono a conoscenza dei vincoli da rispettare e delle novità 2022 introdotte dal Governo Draghi. Cambia l’ISEE?

Prima di soffermarci sulle novità e sui limiti della Social Card facciamo qualche passo indietro nel tempo per concentrarci sul suo funzionamento.

La Carta Acquisti offre un aiuto economico ai beneficiari ogni due mesi. L’importo bimestrale accreditato dall’INPS è spendibile nell’acquisto di numerosi prodotti e servizi.

Pensata per venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie in evidente stato di difficoltà economica, nel 2022 è stata interessata da importanti modifiche attuate per renderla più funzionale.

Di quali novità si tratta?

Le più rilevanti mirano ad allargare la platea dei beneficiari. Il Governo Draghi ha infatti allargato le maglie della Carta Acquisti per dare la possibilità a più cittadini di usufruire degli 80 euro bimestrali, considerata la grave crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per questo motivo, si è intervenuti sulla soglia ISEE da rispettare per beneficiare del contributo.

Ciononostante, richiedere ed utilizzare la Carta Acquisti comporta il rispetto di vincoli molto stringenti.

Vediamo subito di quali si tratta e tutte le novità 2022 volute per estendere l’utilizzo della Carta Acquisti a più persone.

Carta Acquisti, 80 euro ogni due mesi: ecco il vincolo mensile

Partiamo dal primo vincolo della Carta Acquisti. In un certo senso si tratta di un limite temporale.

I già beneficiari degli 80 euro ne sono già a conoscenza, ma alcuni nuovi richiedenti potrebbero ignorare l’aspetto: l’INPS provvede a ricaricare la Carta Acquisti bimestralmente. Ogni due mesi verranno accreditati 80 euro (40 euro ciascuno).

I beneficiari potranno richiedere la card indipendentemente dall’ISEE personale. E l’indicatore dalla Situazione Economica Equivalente non influenza neppure gli importi spettanti: tutti i possessori della Carta Acquisti riceveranno 80 euro ogni due mesi.

Sull’utilizzo dell’importo accreditato spunta un nuovo vincolo. La ricarica non potrà infatti essere utilizzata nella sua interezza. Questo perché è fissato un tetto massimo mensile oltre il quale non si può andare: ogni mese si potranno spendere solo 40 euro degli 80 complessivi.

Carta Acquisti, 80 euro ogni due mese. Cosa si potrà acquistare? Occhio al secondo vincolo 2022

Messo da parte il primo vincolo 2022 per usufruire della Carta Acquisti, passiamo al secondo. Tra le condizioni da soddisfare una prevale sulle altre. Quale?

Il riferimento è all’utilizzo degli importi erogati ogni due mesi dall’INPS. Il credito accumulato, infatti, non potrà essere utilizzato per qualsiasi tipo di acquisto.

Occhio, quindi, a quali spese saldate con la Carta Acquisti perché non tutti i beni o servizi possono essere pagati utilizzando la card.

In realtà, c’è una giustificazione di fondo a questo vincolo. La Carta Acquisti è stata introdotta per offrire un aiuto economico alle famiglie più disagiate e per questo motivo va utilizzata solo per l’acquisto di beni essenziali, di prima necessità, indispensabili per assicurare al nucleo stesso un’esistenza quantomeno dignitosa.

Via libera, quindi, all’acquisto di beni di consumo essenziali (prodotti alimentari, beni per la cura della persona e dei bambini, famaci, etc.).

L’utilità della Carta Acquisti, però, non si esaurisce qui. Nonostante il vincolo di inutilizzo per l’acquisto di molti altri beni, le somme accreditate dall’INPS ogni due mesi potranno essere spese anche per il pagamento delle forniture domestiche.

In altre parole, chi dispone della Carta Acquisti o vuole richiederla può tranquillamente pagare le bollette utilizzando le somme accreditate ogni due mesi. Attenzione va fatta solo sul vincolo mensile. Occhio, dunque, a non pagare più di 40 euro ogni mese.

Tutti le altre spese non sono saldabili con la Carta Acquisti.

Carta Acquisti, 80 euro ogni due mesi ma non per tutti: serve l’ISEE? Altro vincolo nei requisiti

Il terzo ed ultimo vincolo da rispettare se si vuole richiedere la Carta Acquisti 2022 fa riferimento ai requisiti. In particolare, i beneficiari della misura vengono individuati il base al reddito.

La Carta spetta solo a specifiche famiglie italiane che contano al loro interno un figlio sotto i tre anni di età, oppure un over 65.

Come anticipato, però, non è il requisito anagrafico a prevalere sugli altri. Il vincolo più stringente è infatti connesso all’ISEE del richiedente la Carta Acquisti.

Anche se si tratta di un limite di non poco conto, va comunque detto che la soglia ISEE per poter ottenere la Carta Acquisti è stata innalzata nel 2022 da parte del Governo Draghi. Si tratta senza dubbio di una buona notizia anche se l’aumento è stato modesto.

Per ottenere la Carta Acquisti, la famiglia non dovrà oltrepassare i 7.120,39 euro d’ISEE, salvo alcune eccezioni. Quali?

Se all’interno della famiglia è presente un over 70 la soglia ISEE da non superare aumenta a 9.493,86 euro.

Carta Acquisti INPS, nel 2022 non solo vincoli: come funziona

Visti i vincoli 2022 nella richiesta e nell’utilizzo della Carta Acquisti, passiamo ad analizzare il suo funzionamento.

Fortunatamente, il suo utilizzo è abbastanza semplice. Trattandosi di una card per certi versi molto simile alle carte appartenenti al circuito Mastercard, può essere presentata all’esercente all’atto del pagamento dei beni acquistati.

Occhio ad utilizzare la Carta Acquisti esclusivamente per l’acquisto dei beni visti in precedenza e rispettando i vincoli d’importo mensili già accennati.

Come qualsiasi carta di pagamento elettrica è dotata di un PIN da inserire ogniqualvolta si vuole saldare una spesa.

Attenzione anche agli esercizi commerciali dove effettuate gli acquisti perché non tutti accettano la Carta Acquisti.

Ma come si fa a conoscere in anticipo l’elenco dei supermercati e degli altri esercenti che ammettono la Carta?

Basta consultate la lista messa a disposizione dal Ministero delle Finanze. Se il negozio scelto è inserito in lista, i pagamenti fatti con la Carta Acquisti sono ammessi.

Carta Acquisti, 80 euro ogni due mese: non solo vincoli, anche vantaggi. Quali?

Nel corso dei paragrafi abbiamo approfondito la questione “vincoli” di richiesta e di utilizzo della Carta Acquisti, è però doveroso soffermarci anche sui suoi vantaggi.

La Social Card, infatti, non esaurisce la sua funzione nell’accredito degli 80 euro bimestrali. I beneficiari possono godere di ulteriori vantaggi solo per il fatto di essere possessori della carta.

Di quali si tratta? La Carta Acquisti mette a disposizione una serie di sconti. I beneficiari possono, inoltre, utilizzarla presso i negozi convenzionati per fruire di riduzioni sul prezzo di acquisto dei prodotti.

Farmacie, parafarmacie, negozi convenzionati: chiunque ammetta la Carta Acquisti può praticare uno sconto del 5% sull’importo di spesa.

Lo sconto vale sugli acquisti saldati tramite la Carta.

Carta Acquisti, come richiederla a Poste Italiane

Gli 80 euro previsti dalla Carta Acquisti ogni due mesi vengono erogati dall’INPS, ma non è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l’Ente a cui ci si dovrà rivolgere per ottenere la card.

La stessa va richiesta presso gli sportelli di Poste Italiane. Occorre solo presentare i moduli (uno per i bambini, l’altro per gli adulti) e allegare la certificazione ISEE.

Spetterà poi all’INPS erogare la Carta, da ritirare presso l’ufficio postale dove la domanda di richiesta è stata presentata.