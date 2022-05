Con la Carta acquisti puoi ricevere 80 euro, ogni due mesi, da spendere per la spesa, in farmacia e anche per pagare le bollette. Sono molti i negozi che, su tutto il territorio nazionale, danno la possibilità di acquistare con la carta e offrono anche sconti. Ecco dove trovarli.

In questo periodo di forti rincari, la Carta acquisti può venire aiutare alcuni cittadini a sostenere le spese quotidiane, in particolare quelle alimentari e quelle per le bollette di gas e luce che hanno subito dei forti aumenti.

Il governo ha, infatti, esteso la platea dei bonus sociali (gli sconti in bolletta per le famiglie in disagio economico) alzando la soglia ISEE a 12.000 euro per permettere a un maggior numero di cittadini di poterne beneficiare. Non bisogna dimenticare, però, che oltre ai nuovi interventi che il governo sta mettendo in campo per aiutare i cittadini a contrastare i rincari, ci sono alcuni strumenti già in vigore che permettono di risparmiare.

Certo è che la platea dei beneficiari della carta, da richiedere negli uffici postali, non è vastissima, ma per coloro che possono ottenerla si può rivelare fondamentale per sostenere le spese di tutti i giorni nei negozi che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

In un precedente approfondimento abbiamo dato alcuni consigli su come risparmiare sulla spesa, oggi, invece, andiamo a vedere quali sono i negozi in cui si può acquistare tramite la carta elettronica ricaricata ogni due mesi dallo Stato e gli sconti a cui si può accedere.

Carta acquisti, 80€ bimensili per gli acquisti nei negozi convenzionati: come funziona

La Carta acquisti si presenta come una normale carta elettronica, molto simile anche alla carta RdC sulla quale vengono accreditati gli importi mensili per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Le due carte, però, sono molto differenti tra loro. Per prima cosa, l’accredito della Carta acquisti (anche conosciuta come social card) non arriva ogni mese, bensì ogni due mesi. Il beneficiario, dunque, ha diritto a 40 euro al mese, ma l’importo viene accreditato ogni due mesi.

Il terzo pagamento della Carta acquisti del 2022 avviene proprio a maggio, a coprire i mesi di maggio e giugno. Il prossimo pagamento, di conseguenza, è atteso per luglio (coprirà, quindi, i mesi di luglio e agosto).

Per conoscere le date e le modalità di accredito sulla Carta acquisti, con particolare riferimento alla ricarica del mese di maggio, consigliamo di leggere il nostro approfondimento. Ora, invece, facciamo chiarezza su chi sono i beneficiari che possono richiedere la carta e quali sono i requisiti.

A differenziare le due misure, social card e reddito di cittadinanza, sono inevitabilmente anche i requisiti. Non solo le soglie ISEE che danno accesso alle misure, ma anche le categorie di cittadini che possono accedervi.

La Carta acquisti, infatti:

viene riconosciuta ai cittadini con età pari o superiore ai 65 anni oppure ai cittadini minori di 3 anni (in questo caso, la carta viene affidata ai genitori) con un ISEE non superiore a 7.120,39 euro.

Con la carta, questi beneficiari possono compiere gli acquisti quotidiani nei negozi che facciano parte dell’iniziativa.

Carta acquisti 2022, dove e cosa comprare con gli 80 euro della social card

Un po’ come succede anche per il reddito di cittadinanza, anche gli importi accreditati sulla Carta acquisti possono essere impiegati solo per alcuni tipi di acquisti. La carta, infatti, ha l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese per i beni necessari e in particolare per:

l’acquisto di generi alimentari; l’acquisto di farmaci e medicinali; il pagamento delle bollette elettriche e del gas.

Gli acquisti possono essere effettuati solo nei negozi che hanno aderito all’iniziativa. In linea generale, si tratta di supermercati e negozi alimentari, per quanto riguarda le spese alimentari, e in farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard.

Per quanto riguarda gli acquisti nelle farmacie, la carta non può essere utilizzata per specialità medicinali o per il pagamento dei ticket sanitari.

Infine, la Carta acquisti può essere utilizzata anche per il pagamento delle bollette di energia e gas presso gli uffici postali. Da questo punto di vista, è bene ricordare che, dal momento che per beneficiare della Carta acquisti c’è bisogno di non superare la soglia di 7.120,39 euro di ISEE e per i bonus sociali la soglia è, invece, 12.000, il beneficiario della carta potrebbe avere accesso anche proprio agli sconti in bolletta. In questo modo, si otterrebbe un doppio risparmio, sia grazie alla carta che grazie al bonus applicato in automatico in bolletta.

Per avere tutte le informazioni utili su come ottenere gli sconti grazie ai bonus sociali, puoi visitare il sito di Arera che offre tutte le informazioni su come funzionano, come si ottengono e quali sono gli importi (che vengono stabiliti proprio dall'Autorità).

Carta acquisti 2022: dove trovare l’elenco dei negozi convenzionati per acquistare con la social card

Non tutti i negozi o le farmacie, dunque, permettono al beneficiario della Carta acquisti di utilizzarla per comprare i propri prodotti.

Al momento, la lista delle associazioni che hanno aderito alla convenzione è piuttosto ampia e include associazioni come Confcommercio, Confcooperative-Federconsumo, LegaCoop, Confesercenti, Assofarm e altre.

Sono numerosi i negozi e le farmacie che permettono di acquistare tramite la carta, tra grandi supermercati e piccoli negozi alimentari, e sono sparsi su tutto il territorio nazionale.

Ma come trovare i negozi che offrono la possibilità di acquistare con la social card? Per avere un quadro completo di quali sono i negozi che hanno aderito alla Carta acquisti, per conoscere il Comune/la provincia in cui si trovano e l’indirizzo esatto, è possibile consultare l’elenco dei negozi convenzionati messo a disposizione sul sito del Mef.

Alla fine della pagina, trovi la lista che raccoglie tutti i negozi convenzionati e relative informazioni utili per raggiungere quello più vicino a te.

Carta acquisti 2022: si possono anche avere sconti sugli acquisti

Oltre agli 80 euro accreditati ogni due mesi dallo Stato sulla Carta acquisti, i beneficiari hanno diritto anche a sconti specifici per i detentori della carta, ma anche agli sconti messi a disposizione della normale clientela del negozio/farmacia in cui scelgono di acquistare.

Ci sono negozi e farmacie convenzionate che propongono uno sconto del 5% sugli acquisti. In questo caso, si tratta di sconti pensati appositamente per i beneficiari della Carta acquisti e, dunque, non accessibili da parte della clientela generale.

Oltre a questo sconto sui prodotti, però, il titolare della social card ha anche la possibilità di usufruire degli sconti normalmente previsti per la clientela, andandoli a cumulare con lo sconto che già gli è riconosciuto.

Inoltre, c’è sempre la possibilità per il titolare della carta di beneficiare di iniziative promozionali e di sconti previsti, qualora sia anche titolare di una carta fedeltà rilasciata dallo stesso negozio come, ad esempio, le carte fedeltà dei supermercati.

Come ottenere la Carta acquisti nel 2022

Se in possesso dei requisiti per beneficiare della Carta acquisti, si può procedere con la richiesta da effettuare presso gli uffici postali.

Il modulo per la richiesta può essere scaricato e stampato sul sito, ma normalmente questo viene fornito direttamente dall’ufficio postale. Una volta compilato il modulo, al richiedente viene fornita la copia della domanda.

Se questa viene accettata, così come avviene anche con la richiesta per la carta RdC, il beneficiario viene contattato e inviato a recarsi alle Poste per ritirare la carta elettronica sulla quale sarà già presente l’importo bimensile spettante.

Dopo aver ricevuto il PIN collegato alla carta, è già possibile utilizzarla per compiere gli acquisti.