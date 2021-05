Carta acquisti 2021: partiti gli accrediti per chi aspettava la ricarica che copre i mesi di maggio e giugno. Le date di pagamento non sono le stesse per tutti i beneficiari: gli accrediti della social card sono partiti dal 4 maggio, ma proseguiranno nei prossimi giorni, perciò se i soldi non sono ancora arrivati, basterà aspettare qualche altro giorno prima di verificare che non ci siano problemi. Intanto, ecco come controllare l’accredito di maggio, chiamando il numero verde oppure online dal sito di Poste Italiane.

Carta acquisti 2021: oltre ai vari aiuti introdotti dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, come il reddito di emergenza, esistono già da tempo anche alcuni strumenti messi a disposizione per i cittadini e le famiglie che hanno difficoltà a sostenere le spese quotidiane.

Ne è un esempio la Carta acquisti o Social Card, una normale carta di pagamento elettronico, con la differenza che le spese non vengono addebitate al titolare della carta, bensì allo Stato che provvede a saldarle.

Gli accrediti di maggio – ricordiamo che l’accredito consiste in 80 euro con cadenza bimestrale – sono iniziati a partire dalla data del 4. È bene però ricordare che non tutte le carte vengono ricaricate lo stesso giorno.

Se quindi non si è ancora ricevuto l’accredito che copre i mesi di maggio e giugno 2021, non è detto che vi siano problemi o, peggio, che la carta acquisti sia stata sospesa. Occorre dunque aspettare solo qualche altro giorno.

In ogni caso, è possibile controllare il saldo della propria carta acquisti in diversi modi, chiamando il numero verde oppure online sul sito di Poste Italiane.

Carta acquisti utilizzo e negozi convenzionati: un aiuto per le spese primarie

La carta acquisti, o Social Card, è uno strumento messo a disposizione dallo Stato per sostenere famiglie e cittadini in disagio economico. In particolare, la carta acquisti è riservata:

ai cittadini di età superiore ai 67 anni e ai bambini fino ai 3 anni di età.

In quest’ultimo caso, il titolare della carta acquisti sarà il genitore o colui che risulta affidatario del minore.

Con la Social Card è possibile effettuare diversi tipi di acquisti, ovvero quelli che possono essere considerate spese primarie: è possibile fare la spesa quotidiana di beni alimentari, pagare le bollette di luce e gas, acquistare farmaci.

Ai titolari di carta acquisti è riconosciuto uno sconto del 5% sui prodotti di negozi e farmacie convenzionate, per acquisti effettuati solo ed esclusivamente con la Social Card e con l’eccezione di specialità medicinali e ticket sanitari.

Farmacie e negozi convenzionati sono riconoscibili dalle etichette adesive sulle quali è raffigurato il carrello della carta acquisti. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è anche possibile consultare la lista dei negozi convenzionati.

Carta acquisti bambini e carta acquisti anziani: i requisiti per ottenerla

Prima di analizzare i diversi modi per verificare il saldo della carta acquisti è bene fare un passo indietro su quelli che sono i requisiti sia per quanto riguarda la carta acquisti bambini che per quella riservata ai cittadini maggiori di 65 anni.

La perdita di uno dei requisiti, infatti, potrebbe portare la sospensione del contributo. Perciò, se l’accredito di maggio non dovesse arrivare, sarà necessario assicurarsi di possedere ancora i requisiti indispensabili.

Per gli over 65 i requisiti fondamentali sono:

essere di età non inferiore a 65 anni; avere trattamenti pensionistici o assistenziali (più relativi redditi propri) di importo inferiore ai 7.001, 37 € (valore ISEE) oppure inferiore ai 9.335,16 € all'anno se si ha più di 70 anni; non essere titolare di patrimonio mobiliare superiore a 15.000 €; non essere ricoverato in istituti di lunga degenza o detenuti.

Inoltre, il beneficiario non deve essere, da solo o insieme al coniuge, intestatario di più di un’utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un’utenza del gas, proprietario di più di un veicolo.

Infine, non deve essere proprietario di una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile a uso abitativo o proprietario di una quota superiore o uguale al 10% di immobili non a uso abitativo.

Questi ultimi requisiti valgono anche per la carta acquisti bambini: il minore deve avere meno di 3 anni, il beneficio è infatti rivolto a lui, ma la carta acquisti sarà intestata ai genitori.

Questi, oltre a rispettare i precedenti requisiti, dovranno presentare un ISEE in corso di validità inferiore a 7.001,37 €, con un patrimonio mobiliare inferiore a 15.000 €.

Per ulteriori informazioni sulla Social Card, ti consigliamo di guardare il video tutorial di Luigi Melacarne che fornisce dettagli sui requisiti, su dove utilizzare la carta acquisti e dove ritirarla:

Carta acquisti ricarica maggio 2021: cosa fare se non arrivano i soldi

Come già accennato, le date della ricarica della carta acquisti non possono essere le stesse per tutti i beneficiari: il giorno dell’accredito dipende dal momento in cui si è fatta la domanda e, in generale, benché ci sia un giorno di riferimento per la partenza degli accrediti, questi ultimi proseguono anche nei giorni successivi.

Per il mese di maggio la ricarica, che andrà a coprire il mese di maggio e il mese di giugno, poiché l’accredito avviene su base bimestrale, gli 80 euro sono stati erogati a partire dal 4 maggio.

Se dunque non è ancora arrivata la ricarica della carta acquisti, questo potrebbe essere normale: l’accredito di 80 euro potrebbe arrivare entro qualche giorno.

È però bene porre molta attenzione sui requisiti per accertarsi di rientrare ancora tra i beneficiari e poter continuare a usufruire della carta acquisti.

Come prima cosa è infatti fondamentale ricordare di possedere un ISEE in corso di validità: dimenticare di aggiornare l’ISEE porta inevitabilmente a una sospensione della social card.

Inoltre, la carta acquisti ha validità di un anno a partire dal primo accredito. Prima della scadenza è quindi necessario attivarsi per rinnovarla. Per farlo, però, ancora una volta si dovrà essere certi di possedere ancora i requisiti richiesti.

Carta acquisti come vedere il saldo e controllare l’accredito di maggio

Gli accrediti di 80 euro della carta acquisti avvengono ogni due mesi per un totale annuo di 6 pagamenti: l’importo complessivo ammonta a 480 euro all’anno.

È possibile controllare e verificare il saldo della propria carta acquisti, per farlo ci sono diversi metodi:

chiamando il numero verde 800.666.888 e attivando il servizio di notifica saldo via SMS; accedendo al sito di Poste Italiane; recandosi fisicamente a un Postamat.

Per quanto riguarda la prima opzione, il titolare di carta acquisti può chiamare il numero verde gratuitamente, ma solo da rete fissa oppure, se da rete mobile, il numero a pagamento 199.100.888. I costi, in questo caso, dipenderanno dal proprio profilo tariffario.

Chiamando a uno di questi numeri si potrà procedere con l’attivazione del servizio di comunicazione del saldo via SMS. Un messaggio preregistrato guiderà l’utente verso la registrazione del numero di cellulare sul quale si desidera vengano inviati gli SMS con la comunicazione dell’importo di ogni nuovo accredito o di ogni nuovo acquisto effettuato con la carta, con il relativo saldo disponibile.

Si può verificare il saldo della carta acquisiti anche online: sarà necessario registrarsi al sito di Poste Italiane ed entrare nella sezione dedicata inserendo user name e password ricevute al momento del ritiro della social card.

Infine, è possibile controllare il saldo della carta acquisiti recandosi fisicamente a uno sportello Postamat. In questo caso, per controllare il credito, bisognerà digitare il PIN e scegliere l’opzione “saldo della carta” che potrà anche essere stampato.

Carta acquisti compatibile con il reddito di cittadinanza?

Sono molti i titolari di reddito di cittadinanza che si sono posti questa domanda: la carta acquisti e il reddito di cittadinanza sono compatibili?

La risposta è sì. Carta acquisti e reddito di cittadinanza sono compatibili e possono essere richiesti nello stesso periodo, a differenza di altri sostegni economici dello Stato come, ad esempio, il reddito di emergenza.

Un titolare di RdC (o anche la pensione di cittadinanza) può dunque richiedere la carta acquisti, a patto però che possa dimostrare di possedere i requisiti sia per l’uno che per l’altro sussidio. È quindi opportuno mettere a confronto i due benefici per capire se si rispettano entrambe le condizioni.

Se si dovessero possedere i requisiti sia per reddito di cittadinanza che per la social card, i titolari di reddito o pensione di cittadinanza possono fare richiesta per la carta acquisti, compilando i moduli presenti su questa pagina dedicata alla carta acquisti del sito di Poste Italiane alla voce “come richiederla”.

Il modulo deve essere poi consegnato all’ufficio postale più vicino, allegando una fotocopia del documento di identità, l’attestazione ISEE in corso di validità e, nel caso di delega per richiedenti con più di 65 anni, il documento d’identità della persona delegata come titolare della carta.

Se in possesso dei requisiti e se si è presentata la documentazione adeguata, la richiesta verrà accettata e verrà inviata all’indirizzo di residenza indicato nella domanda la comunicazione per il ritiro della carta presso l’ufficio postale.