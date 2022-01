Tra gli aiuti introdotti dal Governo Draghi anche per l’anno 2022 nei confronti delle famiglie che vivono delle condizioni economiche di difficoltà vi sono novità in merito alla Carta Acquisti 2022, attraverso cui i cittadini potranno godere di un bonus spesa da 480 euro. Vediamo, quindi, quali sono le ultime notizie sulla carta acquisti 2022 e come funziona il bonus spesa da 480 euro.

Oggi più che mai, la squadra del Governo italiano, attualmente guidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha intenzione di portare avanti e di riconoscere una serie di aiuti e di i indennizzi economici, indirizzati sopratutto in favore di quelle categorie di cittadini che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi del Coronavirus o che comunque si ritrovano a vivere in una condizione economica particolarmente disagiata.

A questo proposito, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha finalmente reso note ulteriori disposizioni in riferimento alla famosa Carta Acquisti attraverso cui sarebbe possibile poter ottenere una sorta di bonus spesa dal valore complessivo di 480 euro all’anno.

Si tratta, in questo caso di un contributo economico che viene riconosciuto nei confronti di quelle famiglie italiane che vivono una condizione economica disagiata, e che rispettano specifici limiti legati al valore ISEE, attraverso il quale sarà quindi possibile usufruire di importanti agevolazioni e sconti presso alcuni negozi convenzionati.

A questo proposito, al fine di comprendere al meglio quali saranno i cittadini che fortunatamente potranno usufruire anche per questo nuovo anno della Carta Acquisti e del bonus spesa da 480 euro all’anno, diventa fondamentale capire anche quali sono i requisiti e le condizioni predisposte dalla normativa per poter accedere a tale programma.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, saranno effettivamente forniti ulteriori approfondimenti in riferimento non soltanto alle caratteristiche e alle peculiarità della Carta Acquisti 2022 ma anche in relazione ai nuovi limiti ISEE, ai requisiti di reddito e alle modalità attraverso cui sarà necessario presentare la domanda.

Le caratteristiche principali della Carta Acquisti 2022

Secondo quanto riportato all’interno della sezione appositamente dedicata nel portale del Ministero dell’economia e delle finanze, i cittadini che rispondono a determinati requisiti e condizioni avranno la possibilità di presentare la richiesta per poter accedere alla cosiddetta Carta Acquisti, anche per l’anno 2022.

Si tratta di un contributo economico che è stato introdotto per la prima volta a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge numero 112 del 2008, il quale è andato anche a disporre una serie di condizioni e di requisiti che dovranno essere necessariamente rispettate da parte dei cittadini richiedenti.

Nello specifico, la Carta Acquisti 2022 si configura a tutti gli effetti come una sorta di bonus utilizzabile da parte dei cittadini beneficiari come sostegno per la spesa, comprendente non soltanto l’acquisto di beni e di prodotti alimentari ma anche quelli sanitari, nonché i costi per le bollette di luce e di gas.

Inoltre, attraverso l’utilizzo della Carta Acquisti 2022 i cittadini italiani aventi diritto al sostegno, avranno anche la possibilità di ottenere degli sconti personali all'interno dei negozi che hanno aderito a tale iniziativa e che quindi hanno deciso di sostenere il programma dedicato alla Carta Acquisti.

In tal senso, attraverso la Carta Acquisti 2022 non sarà possibile soltanto ottenere un contributo economico per la spesa dei beni e dei prodotti di prima necessità, ma anche una serie di agevolazioni e di sconti, compresi quelli legati alla tariffa elettrica agevolata.

Chi può accedere alla Carta Acquisti nel 2022?

Come riportato anche all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la pubblicazione nel portale governativo del comunicato stampa pubblicato il 3 gennaio 2022, sono stati fissati una serie di requisiti essenziali che dovranno sussistere al momento in cui il cittadino che intende usufruire delle agevolazioni della Carta Acquisti nel 2022.

A questo proposito, è possibile distinguere tre categorie principali di destinatari, ognuna delle quali dovrà rispondere ad altrettanti requisiti e limiti reddituali, così da poter effettivamente accedere al sostegno economico e al bonus spesa 2022 concesso con il riconoscimento della Carta Acquisti.

In questo contesto, una prima categoria di potenziali beneficiari del bonus spesa attraverso la Carta Acquisti 2022 riguarda quei cittadini che hanno uno o più figli di età inferiore ai tre anni. Inoltre, risultano essere inclusi anche quei cittadini che hanno un’età compresa tra i 65 anni ed i 70 anni. Infine, una terza categoria riguarda quelle persone che hanno un’età superiore ai 70 anni.

In questo senso, si ricorda che a seguito della decisione del Ministero dell’economia e delle finanze la platea di beneficiari di questo sostegno economico risulta essere ancor più ampliata, offrendo la possibilità di avere diritto a questa agevolazione ad un numero molto più elevato di persone.

I requisiti per poter accedere alla Carta Acquisti 2022

A seguito della pubblicazione del nuovo comunicato reso noto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze nella giornata del 3 gennaio del nuovo anno, sono stati resi noti anche i nuovi requisiti e i nuovi limiti reddituali, che andranno a costituire la base attraverso cui sarà possibile comprendere chi potrà effettivamente beneficiare della Carta Acquisti 2022.

A questo proposito, per quanto riguarda la prima categoria di persone, ovvero quei cittadini che hanno dei figli di età inferiore ai tre anni, è necessario che questi abbiano un valore ISEE che risulti essere pari oppure inferiore a 7.120, 39 euro. Allo stesso tempo, la stessa soglia ISEE è stata fissata anche per quanto riguarda i cittadini richiedenti che rientrano nelle altre due categorie, ovvero i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni e quelli con età superiore ai 70 anni.

Tuttavia, occorre precisare che per queste ultime due categorie di cittadini destinatari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato anche un limite relativo all’importo complessivo dei redditi percepiti durante l’anno.

A questo proposito, per quanto riguarda quei cittadini richiedenti con un’età che rientra nella fascia tra i 65 ed i 70 anni, questi dovranno dimostrare di avere un reddito necessariamente inferiore a 7.120,39 euro. Mentre, per i cittadini più anziani, il limite reddituale massimo è stato fissato alla soglia di 9.493,86 euro.

Come funziona la Carta Acquisti con il bonus spesa da 480 euro

Dunque, una volta chiariti chi sono effettivamente i cittadini che potranno accedere alla Carta Acquisti nel 2022 e dunque al bonus spesa da 480 euro, è necessario anche comprendere come funziona tale carta e quali sono gli importi concessi.

A questo proposito, il Ministero dell’economia e delle Finanze, precisa che la carta acquisti 2022 si configura come una vera e propria carta elettronica che viene riconosciuta nei confronti dei cittadini richiedenti che rispondono effettivamente a tutte le condizioni ed i requisiti richiesti, in maniera completamente gratuita.

Lo Stato provvederà, con una cadenza periodica variabile, ad avviare il processo di ricarica elettronica di tale carta, senza ulteriori richieste o formalità, una volta che il cittadino ha effettivamente fatto richiesta ed ottenuto la Carta Acquisti.

In tal senso, per quanto riguarda gli importi, è bene sottolineare che questa assume un valore massimo di 40 euro al mese e sarà caricata solitamente ogni due mesi attraverso un accredito di 80 euro complessivi, prendendo tuttavia in considerazione l’ammontare delle risorse che saranno stanziate man mano nel corso dei mesi.

Questo significa che la Carta Acquisti offrirebbe la possibilità di accedere ad un importo massimo pari a 480 euro all’anno per ciascun cittadino richiedente che rispetta le condizioni previste.

Come richiedere la Carta Acquisti nel 2022

Nei casi in cui i cittadini si assicurino di essere in possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni che sono state specificatamente indicate da parte del Ministero dell’economia e delle Finanze, in ottemperanza alle disposizioni contenute all’interno del decreto-legge numero 112 del 2008, le persone che intendono accedere alla Carta Acquisti nel 2022 potranno provvedere a rispettare l’apposita procedura predisposta per fare richiesta del bonus spesa da 480 euro all’anno.

A questo proposito, sarà possibile presentare l’apposita istanza, provvedendo innanzitutto alla compilazione del modulo che dovrà essere necessariamente presentato presso un ufficio di Poste Italiane abilitato a tale procedura. In tal senso occorre porre particolare attenzione alla modulistica che dovrà essere compilata e trasmessa da parte dei cittadini.

Infatti, nei casi in cui si tratti di cittadini che hanno figli minori di tre anni, il modulo di richiesta previsto risulta essere differente rispetto al modulo predisposto invece nelle situazioni in cui a presentare la domanda sono i cittadini con età superiore ai 65 anni.

Inoltre, oltre alla presentazione del modulo di richiesta della Carta Acquisti 2022 debitamente compilato, sarà necessario che il cittadino abbia con sé al momento della consegna del documento presso gli uffici postali anche la copia originale ed una fotocopia del documento di identità nonché l’attestazione ISEE, la quale dovrà essere necessariamente in corso di validità.

Cosa succede dopo aver presentato domanda per la Carta Acquisti 2022

Dopo aver provveduto a presentare correttamente il modulo di richiesta presso le Poste italiane, nei casi in cui la trasmissione della richiesta abbia esito positivo, al cittadino sarà effettivamente comunicato l’invito a recarsi presso l’ufficio postale abilitato per ritirare l’apposita carta acquisti elettronica.

A questo proposito, dopo aver ricevuto l’avviso direttamente presso l’indirizzo di residenza indicato dal richiedente al momento della domanda, egli riceverà direttamente la carta elettronica contenente già le due mensilità spettanti, per un ammontare complessivo di 80 euro.

Occorre anche sottolineare che sono stati previsti una serie di moduli che dovranno essere necessariamente trasmessi da parte dei cittadini nei casi in cui questi hanno intenzione di comunicare un’eventuale variazione dei dati indicati al momento della domanda, oppure dei titolari della carta acquisti elettronica.