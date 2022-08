La Carta Acquisti detta anche social card è una prepagata che l’INPS eroga a chi si trova in situazioni di disagio economico, quindi con reddito Isee familiare basso. Come richiedere la carta Acquisti, se ad esempio si mettono al mondo due gemelli? Se la carta va in scadenza per il primo figlio e un altro è in arrivo, si può continuare a utilizzare sempre la stessa?

La Carta Acquisti detta anche social card è una prepagata che l’INPS eroga a chi si trova in situazioni di disagio economico, quindi con reddito Isee familiare basso.

La Carta spetta sia a chi ha compiuto i 65 anni di età e sia a coloro che hanno figli con età inferiore ai tre anni.

In questo articolo, ci focalizziamo sulle famiglie con più figli al di sotto dei tre anni.

Come richiedere la carta Acquisti, se ad esempio si mettono al mondo due gemelli? È sufficiente inoltrare una sola domanda o bisogna procedere con due richieste separate?

Se la carta va in scadenza per il primo figlio e un altro è in arrivo, si può continuare a utilizzare sempre la stessa?

Ecco tutte le risposte.

Chi ha diritto alla Carta Acquisti 2022. Requisiti

Possono dunque beneficiare della Carta Acquisti anche tutti gli over 65 che rientrano nelle condizioni di basso reddito stabilite dall’Inps, ai fini dell’erogazione del sussidio.

Come però già specificato, in questo articolo ci concentriamo in particolare sull’altra categoria di beneficiari, vale a dire i bambini con età inferiore ai tre anni.

La social card spetta a tutti, sia italiani che stranieri ed extracomunitari, purché con regolare permesso di soggiorno.

Il contributo economico previsto dalla carta ammonta a 40€ al mese ma l’erogazione avviene un mese sì e uno no (l’importo accreditato è di 80€). Il totale, nel corso dell’anno, è di 480€.

Oltre al limite di età previsto, c’è anche un requisito reddituale da rispettare. Infatti, come già accennato, l’Inps prevede l’aiuto in favore delle famiglie più disagiate economicamente, quindi a basso reddito.

Nello specifico, per poter presentare la propria richiesta di erogazione della carta acquisti, in favore di un figlio appena nato, l’Isee non deve superare i 7.120,39 euro all’anno.

A tal proposito, è importante sottolineare il fatto che, per poter procedere con l’inoltro della domanda, il nuovo nato deve già essere presente nell’Isee, che dunque deve risultare aggiornato.

Scopri in questo articolo, la differenza tra Isee aggiornato e in corso di validità.

Carta Acquisti: come richiederla per più figli o in caso di gemelli

La social card Inps si richiede presso l’ufficio postale. Per ottenerla, è necessario munirsi di documenti d’identità, Isee valido e codici fiscali dei diretti interessati.

Se dunque il parto è stato gemellare, è necessario procedere con due domande distinte e separate.

I beneficiari del sussidio infatti sono i bambini, motivo per cui ad ognuno di essi deve corrispondere una singola richiesta, corredata ovviamente del codice fiscale dell’interessato e gli altri documenti relativi al nucleo familiare richiesti.

A seguito della domanda, i genitori ricevono dunque due distinte carte prepagate, ognuna di esse con relativo Pin per l’utilizzo.

Cosa succede invece se il primogenito compie tre anni e nasce un fratello o una sorella? In questo caso, è possibile mantenere attiva sempre la stessa carta, dal momento che è prevista la possibilità di inserire i nuovi dati.

L’importante è ricordarsi di aggiornare l’Isee. Infatti, se anche il valore di quest’ultimo risulta superiore, è bene tenere a mente che, aggiungendo due nuovi membri al nucleo familiare, il valore dell’Isee si abbassa, motivo per cui è possibile rientrare nel limite di 7.120,39 euro previsto.

Illustriamo il funzionamento di questo passaggio, nell’articolo dedicato a come abbassare l’Isee.

Cosa non si può comprare con la Carta Acquisti. Come funziona

Nel caso di specie che stiamo esaminando in questa sede, la Carta Acquisti si utilizza per acquistare tutto il necessario per i neonati e i bambini fino ai tre anni di età.

Nello specifico, si tratta di alimenti, come ad esempio il latte formulato, oppure omogeneizzati e anche pannolini.

Ma non è tutto. Infatti, è previsto l’utilizzo della social card anche presso farmacie e parafarmacie, nonché per il pagamento delle utenze presso gli uffici postali.

Ciò che invece non si può comprare con la Carta Acquisti sono vestiti e scarpe. Inoltre, non è possibile utilizzare la prepagata per il pagamento di acquisti online.

Come abbiamo già descritto, la richiesta per ottenere la carta Acquisti va inoltrata presso l’ufficio postale. Una volta ricevuta la prepagata, l’importo a disposizione è di 80€, che è valido per i due mesi successivi.

Infatti, l’accredito è bimestrale ed equivale a 80€. In media dunque, si hanno a disposizione 40€ al mese da spendere in favore del proprio figlio. La cifra raddoppia o triplica nel caso di gemelli o più figli.

Il totale del contributo Inps è dunque di 480€ nell’arco di un anno e la validità della carta è di 12 mesi. Quindi la domanda va rinnovata ogni anno.

Per verificare il saldo disponibile, è possibile contattare il numero verde dedicato, che quindi è gratuito, ovvero 800.666.888 da telefono fisso.

Il modo più veloce per poter controllare le proprie spese e l’accredito della nuova ricarica resta però quello online, quindi iscrivendosi al sito di Poste Italiane.