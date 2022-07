A partire dallo scorso 1°luglio è possibile ritirare la cosiddetta Carta Auguri, la nuova agevolazione per la natalità già attiva per i nuovi nati. In sostanza tutti coloro che hanno avuto un figlio nel 2022 possono richiedere questo aiuto economico, del valore di 150-200€, a seconda del budget dell’amministrazione comunale previsto per una determinata fascia Isee. Ecco come averla.

Il vantaggio è immediato, dal momento che non il voucher è subito spendibile per far fronte alle prime necessità del piccolo.

Un sostegno per i nuovi nati, un regalo per accoglierli nella comunità e per dare una mano ai neo-genitori. Non a caso si chiama per l’appunto Carta Auguri e nell’articolo che segue presentiamo caratteristiche e modalità per richiedere il buono subito spendibile.

Carta auguri nuovi nati 2022: cos’è

Si tratta di un aiuto messo in campo dall’amministrazione comunale di Arcola, un comune ligure che ha fatto da apripista all’iniziativa, in piena pandemia. In sostanza

una carta auguri da spendere nelle farmacie e nei negozi per bambini all’interno del territorio comunale, rivolta a quelle famiglie che hanno avuto un bambino nell’anno in corso.

Si tratta di un vero e proprio buono spesa, equiparabile a quelli distribuiti in molti comuni italiani, anche nel corso di questo mese di luglio per la spesa alimentare.

Il consiglio che resta sempre valido, in queste circostanze, è quello di monitorare in maniera periodica il sito ufficiale del proprio comune o regione, dal momento che tutte le iniziative di questo genere vengono sempre pubblicate online.

Il buono spesa ha un valore che oscilla tra i 150€ e i 200€ e si concretizza in un voucher da spendere per la spesa nei negozi di articoli per bambini oppure per l’acquisto di tutto il necessario per il bambino anche in farmacia.

L’importo spettante viene definito in maniera precisa per ogni nucleo familiare, a seconda del valore dell’Isee. Insomma, si tratta di un vero e proprio buono spesa alla stregua degli altri, ma legato in modo più preciso non genericamente al fatto di avere figli bensì di averne avuto uno nell’anno in corso.

Carta Auguri nuovi nati 2022: requisiti per richiederla

Come già abbiamo avuto modo di accennare sin dal titolo dell’articolo, il requisito principale -ma che risulta generalmente valido per ogni buono spesa- è quello di avere un Isee basso.

Nel caso della Carta Auguri per i nuovi nati del 2022, l’indicatore economico del nucleo familiare non deve superare i 12 mila euro annui.

L’altro requisito essenziale riguarda il fatto di avere figli ma con un ulteriore parametro da rispettare. Infatti deve trattarsi di un nuovo nato, per la precisione nel corso dell’anno 2022.

Ovviamente, per poter accedere ai bonus, è indispensabile che i genitori risultino residenti nel comune a cui si inoltra la richiesta (in alcuni casi, è sufficiente la residenza di solo uno dei due). I contributi spettano anche a chi prende in affitto un bambino o lo adotta.

La carta si richiede online o richiedendo informazioni direttamente presso lo sportello comunale di competenza.

Questi incentivi alla natalità mirano a stimolare le nascite soprattutto nei piccoli comuni, dove l’arrivo di un nuovo membro della comunità diventa una vera e propria festa per tutto il paese. Inoltre, il ripopolamento dei piccoli centri resta sicuramente un obiettivo da perseguire, da parte delle singole amministrazioni comunali.

Questa è l’iniziativa in vigore ad Arcola in Liguria, che conta circa 10.000 abitanti ma non è l’unica del suo genere, come scopriamo nel paragrafo successivo.

Carta Auguri 2022 e altre iniziative comunali per i nuovi nati

Numerose amministrazioni comunali, proprio nell’ottica di allargare la comunità e ripopolare i piccoli borghi, non mancano di organizzare uno speciale benvenuto per i piccoli appena arrivati.

Sono tante ad esempio le città, anche più grandi in realtà come Genova, che offrono un kit di benvenuto a tutti i neonati residenti sul territorio. Ad esempio il baby kit 2022 presenta una serie di prodotti utili per i primi mesi del bambino più una serie di strumenti e servizi utili al cittadino, che diventano quindi un riferimento prezioso per la coppia di neo-genitori in città.

A Trento e provincia, è previsto un regalo per tutti i nuovi arrivati, con un libro e un cd per stimolare l’educazione musicale e culturale, un albero da piantare come segno di accoglienza, nonché il contributo per l’acquisto di pannolini lavabili, che ricordiamo è attivo nei comuni e a disposizione di tutti, come già presentato in questa notizia già pubblicata sul nostro giornale.

A Chieti, ad esempio, si organizza una vera e propria festa con il coinvolgimento anche dei negozianti. Si tratta di un benvenuto istituzionale, che si svolge durante il primo giorno di primavera, in occasione della giornata della gentilezza. Si consegna il kit di benvenuto alle famiglie (con salviettine, pannolini, bavaglini ecc) e le chiavi della città al piccolo, come gesto simbolico di appartenenza alla comunità.

I kit omaggio e tutti gli altri incentivi per i nuovi nati si trovano in molte realtà comunali italiane, motivo per cui consigliamo sempre di monitorare la propria località di interesse.