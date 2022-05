Che cos’è la Carta dello studente IoStudio? Introdotta nel 2014 dal MIUR, questa tessera spetta a tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori: è gratuita e si può richiedere senza ISEE. Grazie a IoStudio i giovani hanno diritto a sconti a agevolazioni sulla cultura a tutto tondo. Vediamo come funziona la Carta dello Studente IoStudio, a chi spetta, e come ottenerla: guida completa.

Hai già attivato la Carta dello Studente, IoStudio? Se frequenti le scuole superiori, dal primo al quinto anno, puoi ottenere una tessera fisica che ti permette di ricevere sconti e agevolazioni su moltissimi prodotti, non solo per la scuola.

Non stiamo parlando né di bonus cultura, né di Carta Giovani Nazionale: la Carta dello studente è un’agevolazione introdotto e promossa dal Ministero per l’Istruzione, è gratuita e si può richiedere senza ISEE.

La tessera IoStudio, o Carta dello studente, consente a tutti i giovani di ottenere sconti sulla cultura e sui luoghi di interesse storico e artistico di tutta Italia e anche all’estero. Non solo: grazie al collegamento con Postepay, ti permette di ricevere anche interessanti promozioni sui conti BancoPosta.

Se non sai cos’è la Carta dello studente continua a leggere: in questa guida completa scopriamo tutto quello che c’è da sapere su IoStudio, la tessera essenziale per tutti i ragazzi delle scuole superiori.

Carta dello studente, IoStudio: cos’è e come funziona?

Che cos’è la Carta dello studente? Grazie alla carta IoStudio, tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori possono ottenere degli sconti e delle agevolazioni interessanti riguarda l’acquisto di libri, materiale scolastico, musei, mostre, e molto altro ancora.

Non stiamo parlando di un bonus che permette di ottenere delle somme di denaro: in questo senso, invece, si può ottenere il bonus cultura – destinato solo ai 18enni, nati nel 2003 – che permette di ricevere 500 euro da spendere per libri, converti, teatri, spettacoli, musica e molto altro.

La Carta dello studente, IoStudio, invece, è stata introdotta dal 2014 e promossa da Ministero per l’Istruzione per favorire la cultura anche tra i più giovani.

Solitamente non è necessario richiedere questa carta, ma qualora non dovesse essere consegnata in automatico dalla segreteria scolastica, è bene presentare la domanda: IoStudio è una tessera completamente gratuita e disponibile per tutti senza ISEE.

Carta dello studente, IoStudio: a chi spetta?

Scendiamo più nel dettaglio e andiamo a scoprire a chi spetta la Carta dello Studente, IoStudio: rispetto al bonus 18 anni, infatti, ha una platea di destinatari ben più ampia.

La Carta dello studente spetta a tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (ovvero le scuole superiori), sia a livello statale sia a livello paritario, a prescindere dal limite di età o dalla tipologia di scuola prescelta.

La durata della tessera IoStudio è pari a 5 anni, ma successivamente – al termine della scuola superiore, al compimento della maggiore età – è possibile trasformare la Carta dello Studente in una carta Postepay nominativa versione standard.

Per farlo basta recarsi presso uno degli uffici postali presenti sul territorio e presentare un documento di identità unitamente al codice fiscale.

Carta dello studente: sconti e agevolazioni per tutti! Come funziona?

Quali sono gli sconti e le agevolazioni che si possono ottenere con la Carta dello Studente, IoStudio?

Specifichiamo sin da ora che gli obiettivi della carta sono due:

favorire l’accesso alla cultura e lo scambio con altri studenti – in tal senso permette di ottenere sconti e agevolazioni sui siti di interesse culturale, storico o artistico;

consentire e diffondere l’utilizzo dei servizi di pagamento digitale – in collaborazione con Poste Italiane, IoStudio è collegata al servizio Postepay e permette quindi di effettuare transazioni al pari di una normale carta prepagata o ricaricabile.

All’interno della tessera IoStudio – lo ripetiamo – non è caricata alcuna somma di denaro: non stiamo parlando di un bonus, ma invece di un’iniziativa culturale promossa dal Ministero dell’Istruzione.

La Carta dello studente, inoltre, permette di ottenere il riconoscimento del proprio status – di studente appunto – anche all’estero, permettendo di ottenere ulteriori sconti e agevolazioni negli altri Paesi aderenti.

Carta dello studente, IoStudio: come utilizzarla

Come si può utilizzare la Carta dello studente per ottenere sconti e agevolazioni e in quali ambiti è possibile sfruttarla? Basta semplicemente esibire la carta all’esercente del bene o del servizio richiesto per ottenere i benefici.

Le agevolazioni e gli sconti riguardano i più disparati ambiti della cultura: per esempio, libri e materiale scolastico, spettacoli teatrali o cinematografici, musei e mostre d’arte, eventi culturali, corsi di lingua straniera o altre attività didattiche e/o professionali.

Sul sito web del Ministero per l’Istruzione è disponibile una mappa interattiva che elenca tutti i punti vendita aderenti e i servizi che si possono acquistare a prezzo agevolato grazie alla Carta dello studente.

Per iniziare la ricerca basta inserire la propria località di residenza (o qualsiasi altra località), e l’area di interesse (per esempio “materiale scolastico”).

Carta dello studente, IoStudio: quali sono le agevolazioni e gli sconti. Alcuni esempi

Riportiamo ora alcuni esempi su come utilizzare la carta IoStudio: quali sono gli sconti e le agevolazioni da non perdere?

Tutti i ragazzi e le ragazze che possiedono la Carta dello studente IoStudio hanno diritto al 5% di sconto sull’acquisto di libri non scolastici presso lo store di Mondadori, oppure uno sconto del 15% su tutto il materiale di cancelleria.

Se, invece, sei interessato a partecipare a viaggi studio, grazie alla Carta dello Studente puoi ottenere sconti fino all’8% per trascorrere un anno di studio presso un campus straniero in tutto il mondo.

E ancora: se preferisci scoprire tutti i luoghi storici, culturali e artistici della tua città puoi ottenere dei biglietti ingresso scontati rispetto al prezzo da listino.

Basterà inserire la tua città di residenza o qualsiasi altra città italiana o straniera sul sito web dedicato per scoprire quali sono le agevolazioni a te riservate.

Carta dello studente e Postepay: come usare la prepagata

Come abbiamo detto, oltre a tutte le agevolazioni alle quali hai diritto, se possiedi la carta IoStudio puoi sfruttare anche i vantaggi della Postepay, ovvero una pregata per effettuare acquisti presso i negozi che preferisci. Come fare?

Come avviene per le carte Postepay, hai la possibilità di associare la carta IoStudio a GooglePlay per effettuare acquisti anche online. Se preferisci, hai sempre a disposizione la possibilità di effettuare acquisti in negozio.

Non essendo un bonus, dovrai essere tu a caricare denaro sulla carta per poter effettuare acquisti: i soldi versati potranno essere prelevati sia in Italia sia all’estero.

Carta dello studente, IoStudio: come richiederla gratis

Non c’è bisogno di richiedere la Carta dello Studente: sarà la tua scuola a consegnarti automaticamente la tessera IoStudio all’inizio del primo anno di superiori. Nel caso in cui non dovessi riceverla, hai tutto il diritto di richiederla gratuitamente press la segreteria scolastica.

In qualsiasi caso, puoi sempre scrivere all’indirizzo iostudio@istruzione.it per ricevere informazioni sulla tessera o per ricevere direttamente la Carta dello Studente.

La tessera IoStudio che hai ottenuto ha una validità di 5 anni, ma per attivarla dovrai effettuare alcuni passaggi. In primis, dovrai recarti sul sito web di IoStudio, inserire i tuoi dati e quelli della carta e attendere l’email di conferma. Cliccando sul link ricevuto darai attuazione definitiva alla tua carta.

A questo punto non ti resta che attendere il PIN per cominciare ad utilizzarla come e dove vuoi – nel limite dei negozi e punti vendita aderenti all’iniziativa. Solitamente trascorrono al massimo 20 giorni prima di ottenere il PIN, che viene spedito tramite posta ordinaria al tuo indirizzo di residenza (indicato nella fase di attivazione).

Una volta ottenuto, sei pronto per iniziare ad utilizzare la Carta dello Studente IoStudio per goderti tutti gli sconti e le agevolazioni connesse.