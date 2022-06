Tutti i genitori di ragazzi frequentanti il biennio della scuola superiore, hanno ancora poche ore per richiedere la Carta dello Studente in favore del proprio figlio. Le domande infatti vanno presentate entro e non oltre il 30 giugno presso le segreterie scolastiche. La carta è molto utile per ottenere sconti sui libri e altre agevolazioni, sia in ambito scolastico che culturale. Ecco come fare ad averla e cosa comprare.

Tutti i genitori di ragazzi frequentanti il biennio della scuola superiore, hanno ancora poche ore per richiedere la Carta dello Studente in favore del proprio figlio.

Le domande infatti vanno presentate entro e non oltre il 30 giugno presso le segreterie scolastiche.

Avere la carta permette di presentare un badge che attesta di essere iscritto presso la prima classe o la seconda classe di un istituto superiore italiano, che si tratti di scuola pubblica o paritaria, come da elenco qui segnalato.

Dal momento che l’attuale obbligo scolastico in Italia è fissato a 16 anni, ecco che lo Stato prevede delle agevolazioni per questa categoria di alunni, prorogando la validità della carta fino al diploma.

La Carta dello Studente dà diritto anche a sconti sull’acquisto dei libri ma in genere all’accesso a diverse tipologie di promozioni e offerte, in ambito didattico e culturale.

Ecco tutti i dettagli.

Come si fa ad avere la Carta dello Studente

La misura è attiva dall’anno 2014 e, inizialmente, si distribuiva in automatico a tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori.

Oggi non è più così, motivo per cui bisogna attivarsi per richiederla presso la segreteria della propria scuola.

Per farlo, è necessario innanzitutto compilare un modulo, che qui linkiamo, direttamente dal sito di Io studio della Pubblica Istruzione, così da poterlo scaricare e consegnare.

La scadenza da fissare in agenda è quella del 30 giugno. Abbiamo già pubblicato contenuti riguardanti questa opportunità, e questo è l’ultimo utile prima che la possibilità di inviare la propria richiesta, si chiuda in maniera definitiva.

A ogni modo, per i ritardatari, c’è la possibilità di mettersi in coda, ovviamente però dovendo rimandare la consegna della carta a un secondo momento, dopo aver smaltito tutte le richieste arrivate regolarmente entro i termini previsti.

La Carta dello Studente rientra nel progetto Io Studio, dedicato proprio ai ragazzi impegnati in un percorso formativo, che li condurrà fino al diploma.

Lo scopo è quello di permettere allo studente di identificarsi in quanto tale, presso strutture, librerie, luoghi di cultura e di svago, per poter ottenere degli sconti sui prezzi di acquisto di beni o servizio o di ingresso presso tutte le attività aderenti all'iniziativa.

La Carta dello Studente è gratuita e non prevede accredito di denaro da parte dello Stato. Si utilizza come metodo di pagamento, dal momento che si tratta di una ricaricabile Postepay. Il ragazzo, o i genitori per suo conto, accreditano le somme di denaro per permettere al figlio di disporre di soldi per gli acquisti.

Il vantaggio è che, grazie a tale carta, non pagherà il prezzo pieno bensì quello scontato, riservato agli studenti.

Quando viene consegnata la Carta dello Studente

Come si legge direttamente sul portale Io Studio

Ogni anno le Carte dello Studente si spediscono entro la fine del I anno scolastico di scuola secondaria di secondo grado, per consentire l'elaborazione dei dati anagrafici trasmessi all’ Anagrafe Nazionale degli Alunni.

Contestualmente, si attivano anche gli account sul portale di riferimento. Infatti, una volta ricevuta la carta, lo studente deve attivarla, prima di poterla utilizzare.

A tal fine, è necessario innanzitutto collegarsi al sito, cliccando sul primo accesso, che lo condurrà lungo una procedura guidata per ottenere le credenziali e iniziare a usare la sua carta.

Arrivati a questo punto, si richiede anche il Pin e, successivamente, bisogna recarsi presso un ufficio postale per farsi identificare. Lo studente minorenne deve presentarsi con un genitore, entrambi muniti di carta di identità e codice fiscale.

In media, il Pin impiega una ventina di giorni per arrivare. Da quel momento in poi, si può iniziare ad utilizzare la carta.

La Carta dello Studente è una Postepay a tutti gli effetti. Si utilizza nel circuito Visa o Visa Electron, permette di prelevare presso gli sportelli ATM e di eseguire pagamenti.

Va da sé che, in caso di smarrimento, bisogna seguire tutte le procedure normalmente previste in tali casi, denunciando l’accaduto, in maniera tale da far bloccare tempestivamente la carta e impedire l’utilizzo del denaro contenuto.

A questo punto, si potrà richiedere una nuova Carta dello Studente.

Cosa si può comprare con la Carta dello Studente

Come già anticipato, la Carta dello Studente funziona dunque come una normale carta di debito, ormai di uso quotidiano (tipo bancomat) ma con la particolarità che permette di ottenere dei prezzi scontati laddove invece, chi ne è privo, dovrebbe pagare a prezzo pieno.

Ad esempio, si utilizza la carta per comprare

libri, riviste, materiale scolastico (compresi prodotti di cancelleria), biglietti per cinema, teatro, sport, giochi, film, musica, pernottamenti presso hotel e ostelli, corsi di formazione (vela, informatica, lingua), biglietti di ingresso a musei, mostre, monumenti, oasi ecologiche, parchi e parchi acquatici e ancora per approfittare di offerte di telefonia e internet, lezioni di scuola guida, viaggi e viaggi studio in aereo, nave e treno.

Un ventaglio ampio e variegato, a cui si aggiunge l’ulteriore possibilità di usufruirne anche all’estero.

Ma c’è di più. Infatti, trattandosi di una carta Postepay, nel momento in cui si attiva il cosiddetto borsellino elettronico, gli sconti già previsti vanno a sommarsi a tutti quelli man mano attivati nel circuito Banco Posta.