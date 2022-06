La Carta dello Studente è uno strumento, promosso dal Ministero dell'Istruzione, che permette ai ragazzi che frequentano le scuole di secondo grado statali e paritarie (scuole superiori) di ottenere sconti e agevolazioni in diversi ambiti: dai libri e altro materiale didattico, passando per viaggi (in aereo, in nave, in treno), fino a corsi di formazione.

Non si tratta di una carta sulla quale lo studente trova accreditato uno specifico importo. Questo strumento, infatti, si differenzia molto da altre misure pensate per i più giovani, come il bonus da 500 euro riservato ai neo-maggiorenni. La carta permette di certificare il proprio status di studente per ottenere sconti e agevolazioni e può essere richiesta a partire dal primo anno di superiori, rimanendo valida per 5 anni. In sostanza, la carta accompagna lo studente per tutto il suo percorso di studi.

Grazie alla collaborazione con Poste Italiane, la Carta dello studente può anche essere attivata come una vera e propria carta prepagata ricaricabile, permettendo allo studente di approfittare di un numero più ampio di agevolazioni e di effettuare acquisti sicuri e tracciabili.

Gli studenti hanno tempo fino al 30 giugno per compilare il modulo di richiesta e consegnarlo alla segreteria scolastica.

Vediamo, allora, cos’è la Carta dello Studente, come funziona, di quali agevolazioni si può approfittare e come si richiede.

Carta dello Studente IoStudio: a cosa serve e come funziona

L’obiettivo della Carta dello Studente è fornire uno strumento in grado di certificare il proprio status di studente per facilitare l’accesso ad alcune agevolazioni e sconti sull’acquisto di prodotti (sia in negozi fisici che online) e di servizi.

È importante ricordare che si tratta di uno strumento ben diverso dal bonus dedicato ai neo maggiorenni, così come dalla Carta Giovani Nazionale. In questo caso, infatti, è inutile chiedersi “quanti soldi ci sono”, dal momento che sulla Carta dello Studente non vi è accreditata alcuna somma in denaro.

Tuttavia, a partire dall’a.s. 2013/2014, la carta è stata integrata con uno strumento di pagamento. In sostanza, lo studente può utilizzare la carta come una vera e propria prepagata ricaricabile Postepay, cosa che permette allo studente di usufruire di una più ampia scelta di agevolazioni, tra quelle rese disponibili dalla stessa Carta dello Studente e gli sconti BancoPosta di cui potrà beneficiare.

La scelta di integrare la carta con uno strumento di pagamento ha anche l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani verso l’educazione finanziaria e l’utilizzo della moneta elettronica.

La Carta dello Studente non ha un costo. Ciò significa che può essere richiesta gratis dallo studente in ogni momento dell’anno scolastico, fino alla conclusione dello stesso.

La carta può, inoltre, essere utilizzata anche all’estero, dove lo studente può approfittare anche da eventuali agevolazioni promosse dal Paese che va a visitare.

Carta dello Studente IoStudio, tutti i benefici e le agevolazioni e dove usarla

Come già accennato, la Carta dello Studente permette di avere sconti e agevolazioni presso i partner che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta tanto di negozi fisici quanto di negozi online che, però, devono far parte della lista di coloro che hanno aderito all’iniziativa.

Sul sito dedicato alla Carta dello Studente è presente un vero e proprio strumento di ricerca delle agevolazioni più vicine a te: basta inserire l’indirizzo e la città in cui si vive e la tipologia di convenzione alla quale si è interessati per ottenere la mappa di tutti i partner più vicini in cui effettuare i propri acquisti.

Sono molti i settori e gli ambiti coinvolti. Tra i benefici della Carta dello Studente c’è l’opportunità di ottenere sconti su:

libri, riviste, materiale scolastico (compresi prodotti di cancelleria), cinema, teatro, sport, giochi, film, musica, hotel e ostelli, corsi di formazione (vela, informatica, lingua), musei, mostre, monumenti, oasi ecologiche, parchi e parchi acquatici, telefonia e internet, scuola guida, viaggi e viaggi studio in areo, nave e treno.

Inoltre, se la carta viene attivata come borsellino elettronico, oltre alle agevolazioni di base aperte dal circuito IoStudio, si ha la possibilità di usufruire anche degli sconti previsti nel circuito BancoPosta.

Carta dello Studente, come richiederla e come attivarla: c’è tempo fino al 30 giugno 2022

Fino a qualche anno fa, la Carta dello Studente veniva distribuita in automatico dalle segreterie delle scuole. Oggi, però, non è più così e lo studente deve presentare una richiesta per ottenere la sua carta.

La procedura, comunque, non è complicata. Per prima cosa, collegandosi al sito dedicato alla Carta dello Studente, è opportuno scaricare il modulo di richiesta e compilarlo. Il modulo dovrà essere consegnato alla segreteria scolastica, ma attenzione:

il modulo di richiesta può essere consegnato alla segreteria scolastica entro la fine dell’anno scolastico e, più precisamente, entro la data del 30 giugno.

Se la richiesta dovesse essere inviata in ritardo, in ogni caso, verrebbe presa comunque in carico, ma ritardando la consegna della carta in attesa di una seconda finestra di stampa.

Anche una volta ricevuta la carta, però, questa non può essere utilizzata immediatamente come carta prepagata nominativa, ma occorre attivarla. Per farlo, lo studente deve collegarsi al sito dedicato alla Carta dello Studente e cliccare su “Primo Accesso” in alto a destra, dove potrà completare la procedura per ottenere le credenziali.

Accedendo poi all’area riservata, lo studente può richiedere l’emissione del PIN. Una volta ottenuto, l’ultimo passaggio consiste nel completare la procedura di attivazione recandosi presso un ufficio postale per la procedura di identificazione. In questa fase, se lo studente è minorenne, deve essere accompagnato da un genitore munito di documento di identità. Inoltre, serviranno i codici fiscali del genitore e dello studente.

Una volta conclusa la procedura, il PIN verrà recapitato a casa entro 20 giorni dalla richiesta.

Come e dove usare la Carta dello Studente IoStudio Postepay

Una volta attivata come carta prepagata, la Carta dello Studente può essere utilizzata per compiere i propri acquisti. In particolare, la carta può essere utilizzata presso:

negozi fisici e negozi online che accettano Carte Visa e Visa Electron.

Con la Carta dello Studente è, inoltre, possibile prelevare presso gli ATM posti all’esterno degli uffici postali e sparsi su tutto il territorio italiano o anche presso gli sportelli automatici Visa in tutto il mondo.

Cosa fare in caso di Carta dello Studente smarrita

Nel caso in cui lo studente dovesse smarrire la carta oppure quest’ultima dovesse presentare dei malfunzionamenti oppure in caso di furto, è sempre possibile richiedere un duplicato della Carta dello Studente.

Qualora la carta smarrita fosse attiva e avere anche del credito, lo studente deve procedere con il blocco della carta. Si può richiedere di bloccare la carta chiamando al numero verde 800.00.33.22 e comunicando il PIN.

Nel caso di furto, invece, è necessario presentare denuncia del furto alle autorità competenti.

Lo studente ha la possibilità di recuperare il credito residuo ancora presente sulla carta recandosi presso un ufficio postale e, se si tratta di furto, portare con sé anche la denuncia.

Una volta effettuati questi passaggi, non necessari se la Carta dello Studente non aveva credito residuo al momento dello smarrimento/furto, si può richiedere una nuova Carta dello Studente. Anche in questo caso, la richiesta va effettuata presso la segreteria della scuola.