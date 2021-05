La Carta Famiglia 2021 rientra nel pacchetto di aiuti economici che lo Stato ha riservato alle famiglie con basso reddito ISEE: insieme alla Carta degli acquisti e ai buoni spesa è un ottimo sostegno per le famiglie in difficoltà. Vediamo insieme come funziona la Carta Famiglia 2021, a chi spetta, come si richiede e dove si può utilizzare.

Arriva un nuovo bonus per le famiglie con figli a carico e con un ISEE basso. Non stiamo parlando dei buoni spesa 2021 (introdotti dal decreto Sostegni bis), ma della Carta Famiglia 2021, grazie alla quale è possibile ottenere delle agevolazioni e degli sconti sull’acquisto di beni di prima necessità.

La misura è stata istituita dalla legge numero 203 del 28 dicembre 2015, e poi confermata fino al 2021 dalla legge numero 145 del 30 dicembre 2018, (ovvero la Legge di Bilancio per il 2019).

Nel corso della pandemia di Covid-19 – e per tutto il 2020 – la Carta Famiglia è andata a beneficio di tutti i nuclei familiari con almeno un figlio a carico. Ma come riporta il sito ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia,

a partire dal 1° gennaio 2021, i nuclei familiari con meno di tre figli conviventi e minori di 26 anni non potranno più beneficiare della Carta della famiglia (articolo 90-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 24 aprile 2020, n. 27).

Vediamo, quindi, quali sono i requisiti per ottenere la Carta Famiglia 2021: cos’è e come funziona questo bonus per le famiglie allargate, come si richiedere e per quali spese si può utilizzare.

Carta Famiglia 2021, cos’è e come funziona

Introdotta dalla legge di Stabilità del 2016, la Carta Famiglia 2021 è diventata operativa a tutti gli effetti soltanto a partire dal 2018 ed era destinata a quei nuclei familiari con almeno 3 figli a carico con meno di 26 anni. A causa della pandemia, nel corso del 2020, il Governo aveva dato la possibilità di richiedere la carta famiglia anche ai genitori con un solo figlio a carico. Ad oggi, invece, i requisiti sono tornati quelli originali.

La carta di famiglia è una sorta di bonus che permette di ottenere degli sconti e delle agevolazioni sull’acquisto di prodotti di generi alimentari, ma non solo, effettuati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. Trattandosi di una card digitale, può essere utilizzata anche per effettuare acquisti online.

Carta famiglia 2021: Quando scade?

La Carta famiglia viene rilasciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa presentazione della richiesta e in seguito alla verifica sulla soddisfazione dei requisiti necessari per beneficiare del bonus.

La card non ha una scadenza fissa, ma non risulta più attiva nel momento in cui il beneficiario non soddisfa più i requisiti per ricevere gli sconti. In altre parole, quando uno dei figli a carico supera i 26 anni o risulta non più a carico, la famiglia perde il beneficio.

Generalmente la Carta Famiglia risulta valida per un periodo di due anni, al termine dei quali è necessario rinnovare la richiesta. In alcune Regioni, però, (come il Friuli Venezia Giulia) la carta ha una validità di soli 12 mesi, ma è rinnovabile.

Carta famiglia 2021: a chi spetta e requisiti

Per poter richiedere la Carta Famiglia 2021 è necessario soddisfare alcuni requisiti fissati dall’articolo 90-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La richiesta può essere effettuata da un solo genitore, ma la carta può essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo familiare.

Per poter ottenere la carta famiglia 2021 occorre soddisfare i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani o di un altro Paese membro dell’Unione Europea;

risiedere regolarmente in Italia;

essere il genitore di almeno tre figli con un’età massima di 26 anni, conviventi, anche adottivi;

possedere un ISEE non superiore a 30 mila euro.

Nel caso di genitori separati, come spiegano le Faq del Dipartimento per le politiche della Famiglia:

hai diritto alla Carta anche nel caso in cui tu conviva con almeno tre figli a carico.

Si devono considerare “a carico” i figli che nell’anno precedente non hanno realizzato un reddito superiore ai 2.840,51 euro (questo valore va considerato al lordo degli oneri deducibili).

Carta famiglia 2021: come e dove utilizzarla

Qualora soddisfatti tutti i precedenti requisiti, il nucleo familiare ha diritto alla Carta Famiglia 2021, che però non è una card fisica, ma piuttosto un codice identificativo (a barre e numerico). È possibile scaricare questo codice e stamparlo su un foglio di carta, oppure tenere il Pdf sul cellulare in modo da averlo a pronta presa nel corso degli acquisti giornalieri.

Infatti, questo particolare codice deve essere presentato agli esercenti fisici, oppure presso gli e-commerce online, nel momento del pagamento per avere diritto a sconti e agevolazioni sugli acquisti (i prezzi devono essere ridotti almeno del 5%).

Il procedimento è molto semplice:

acquisti online – nel caso di acquisto sul web con la Carta Famiglia, occorre scegliere il logo della carta al momento del pagamento e avere cura di inserire correttamente il codice identificativo. In questo modo il sito potrà controllare se la carta è effettivamente attiva e applicare tariffe ridotte o sconti previsti;

– nel caso di acquisto sul web con la Carta Famiglia, occorre al momento del pagamento e avere cura di In questo modo il sito potrà controllare se la carta è effettivamente attiva e applicare tariffe ridotte o sconti previsti; acquisti presso le sedi fisiche dei negozi – per sfruttare la propria Carta Famiglia e ottenere uno sconto sugli acquisti effettuati è necessario mostrare il codice a barre al cassiere o all’esercente del punto vendita convenzionato. Il cassiere avrà modo di controllare se la carta è attiva e applicherà le opportune riduzioni previste.

Ricordiamo che la Carta Famiglia NON è una carta di credito o di debito, ma è una carta sconti che permette di accedere a tariffe ridotte sui beni di prima necessità. Non è possibile caricare denaro, prelevare denaro o ricevere denaro su di essa.

La lista dei punti vendita convenzionati

Per sfruttare la Carta Famiglia e accedere agli sconti e alle tariffe ridotte previste dal beneficio occorre scegliere i punti vendita convenzionati all’iniziativa. In particolare, è possibile consultare la lista dei punti vendita aderenti sul portale del Dipartimenti per le politiche della famiglia, nella sezione “Dove usare la carta”.

Si possono effettuare acquisti di beni o servizi in uno dei seguenti negozi:

abbigliamento;

alimentari;

giardino e giardinaggio;

grande distribuzione;

informatica ed elettronica;

negozi al dettaglio;

prima infanzia;

prodotti per animali domestici;

salute;

servizi culturali ed intrattenimento;

servizi digitali;

servizi funebri;

tempo libero;

trasporti;

turismo, hotel, b&b;

utenze domestiche;

altri settori (parafarmacie, studi professionali, centri auto, ecc).

Carta famiglia 2021: come si richiede?

Arriviamo dunque alle modalità per effettuare la richiesta della Carta Famiglia 2021, destinata ai genitori che hanno almeno tre figli a carico e conviventi con meno di 26 anni di età.

Per richiedere i benefici, gli sconti e le agevolazioni previste dalla card è necessario presentare il modulo di richiesta debitamente compilato e disponibile sul portale del Dipartimento per le politiche della famiglia (a questo indirizzo).

La richiesta può essere effettuata da uno dei due genitori e dovrà essere effettuata sfruttando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Se ancora non possiedi una SPID, ecco un metodo molto veloce per richiederla.

All’atto della richiesta è necessario presentare una serie di documenti, tra i quali anche la dichiarazione ISEE 2021.

La domanda per la carta famiglia 2021

Una volta effettuato l’accesso sul portale del Dipartimento per le politiche della famiglia tramite le tue credenziali SPID, troverai la sezione “Richiedi la Carta”. Una volta cliccato su quest’ultima, dovrai seguire questo procedimento:

registrarti sulla piattaforma;

sulla piattaforma; effettuare l’accesso e registrare gli altri componenti del nucleo familiare (per i quali sono richiesti i dati anagrafici) compresi i tre figli con meno di 26 anni.

Effettuati questi passaggi, il sistema genererà una carta per ogni membro del nucleo familiare, alla quale è associato un Pin Per visualizzare il codice della carta (a barre e numerico) puoi accedere alla tua area personale, dove lo trovi in pdf anche da stampare.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti figli maggiorenni, dai 18 ai 26 anni, essi dovranno validare la propria carta utilizzando le loro credenziali SPID.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva ti invito a consultare il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia, mentre per richiedere assistenza puoi chiamare il numero verde 800 863 119, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, e il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (esclusi i giorni festivi).

Carta degli acquisti: 480 euro per ogni famiglia

In aggiunta alla Carta Famiglia 2021, lo Stato italiano eroga anche la Carta degli Acquisti 2021 che è destinata alle famiglie con un bambino di età inferiore ai 3 anni a carico, oppure ai soggetti che hanno compiuto almeno 65 anni di età e rispettano determinati requisiti reddituali e patrimoniali.

A differenza della Carta Famiglia, che dà diritto a sconti e permette di beneficiari di tariffe ridotte su una serie di beni e servizi, la Carta degli Acquisti consente di ottenere fino a 40 euro mensili (per un totale di 480 euro all’anno al massimo) e può essere utilizzata per effettuare acquisti presso supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie aderenti, per pagare le utenze per energia elettrica e gas, e usufruire di sconti presso punti vendita convenzionati.

La carta viene erogata da Poste Italiane per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze: la durata è pari a un anno, ma si può effettuare il rinnovo.

Buoni spesa 2021: cosa sono e come funzionano

Nel pacchetto di aiuti economici che lo Stato ha destinato alle famiglie con ISEE basso ci sono anche i buoni spesa 2021: una dote di 500 mila euro (inseriti nel decreto Sostegni bis) destinata ai Comuni in favore delle famiglie in difficoltà economica.

A differenza delle carte sopra presentate, i buoni spesa possono essere dei voucher da spendere presso i negozi della grande distribuzione o presso le farmacie, oppure possono essere utilizzati dai volontari per effettuare la spesa alle famiglie beneficiarie.

I requisiti e le modalità di presentazione delle domande per ottenere variano al variare del proprio Comune di residenza. Alcuni bandi sono già attivi, per ottenere maggiori informazioni puoi consultare i siti ufficiali dei Comuni oppure le ordinanze dei sindaci.