Tantissimi sconti e agevolazione per tutti i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età: se non vuoi perderti i nuovi bonus del Governo, puoi richiedere subito la Carta Giovani Nazionale. Di che cosa si tratta?

Rispetto alla Carta IoStudio, destinata ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, la Carta Giovani Nazionale è dedicata ai ragazzi e alle ragazze che hanno un’età compresa tra 18 e 35 anni.

A questi giovani sono riservati una serie di sconti sui viaggi, i trasporti, la cultura, agevolazioni sulle bollette, sulla casa, per il telefono, sconti per il tempo libero, occasioni di accrescimento professionale in tema di lavoro, scuola e molto altro ancora!

Vediamo subito quali sono gli sconti e le agevolazioni da non perdere con la Carta Giovani Nazionale: chi può richiederla, quali sono i vantaggi e come attivarla dall’applicazione IO. Guida completa.

Carta Giovani Nazionale per tutti i giovani under 35: cos’è?

Il Governo ha approvato – nei primi mesi del 2022 – una nuova agevolazione destinata a tutti i ragazzi under 35: la Carta Giovani Nazionale è un’opportunità di risparmio, crescita, esperienza in moltissimi settori. Attivarla è gratuito, sfruttarla è necessario.

Il regalo del Governo è solo per i più giovani, e permette di ottenere una serie di vantaggi a livello nazionale o internazionale, limitatamente alle imprese aderenti al circuito e ai Paese UE che hanno promosso l’iniziativa.

Non si tratta di un bonus economico in denaro, né di una tessera tangibile, quanto invece di un pacchetto di sconti e agevolazioni su diversi servizi o beni: dal tempo libero allo sport, dalla scuola al lavoro, dai viaggi ai trasporti, fino all’alloggio in tantissime strutture recettive in Italia e all’estero.

Non solo: accanto alla Carta Giovani Nazionale, è stato istituito anche il circuito EYCA, che permette di ottenere vantaggi e agevolazioni anche in altri Stati europei. Per avere questa ulteriore misura, però, dovrai avere un’età inferiore a 30 anni.

Se non hai ancora attivato al Carta Giovani Nazionale, questo è il momento giusto per farlo: l’estate è alle porte, l’occasione giusta per ottenere tantissimi vantaggi.

Carta Giovani Nazionale: a chi spettano sconti e agevolazioni?

Chi può richiedere la Carta Giovani Nazionale? Come abbiamo detto, questa agevolazione spetta soltanto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Non ci sono altri requisiti da soddisfare: nessun limite reddituale, ISEE o patrimoniale, nessun vincolo di cittadinanza o residenza, nessuna restrizione in nessun ambito sociale. Solo una condizione anagrafica: avere meno di 35 anni.

Importante anche possedere la coppia di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure – in alternativa – la CIE (Carta di Identità elettronica) per effettuare l’accesso sull’applicazione IO e attivare gratuitamente la Carta Giovani Nazionale.

Non esistono nemmeno scadenze: fino a quando la tua età sarà inferiore a 35 anni potrai attivare la carta e sfruttarla per qualsiasi ambito (purché ammesso tra le sezioni e le aziende aderenti).

Carta Giovani Nazionale: tutti gli sconti e le agevolazioni!

Quali sono, quindi, gli sconti e le agevolazioni alle quali hanno diritto i ragazzi che hanno attivato la Carta Giovani Nazionale? Come abbiamo detto sin dall’inizio, i vantaggi sono tantissimi, sfruttabili sia in Italia sia all’estero.

Se hai voglia di prenotare un viaggio che pianifichi da tempo, oppure vuoi sfruttare l’occasione per raggiungere un amico lontano; se hai voglia di imparare una nuova lingua straniera o trascorrere un periodo di formazione all’estero; se stai pensando a un nuovo lavoro o sei alla ricerca di bonus e agevolazioni per risparmiare sulle spese; questa è la tua occasione.

Ecco come puoi utilizzare la Carta Giovani Nazionale e quali sconti non devi perdere: ti basterà attivare lo sconto ed esibire il codice ottenuto all’esercente, oppure inserirlo online nelle apposite sezioni. Il gioco è fatto!

Carta Giovani nazionale - viaggi

Partiamo da un tema molto caro a tutti i giovani: i viaggi. Sogni di viaggiare in tutto il mondo? Vorresti pianificare una crociera, un volo in aereo, un alloggio in uno degli Stati europei che ancora non hai visitato? Con la Carta Giovani Nazionale puoi ottenere tutto questo.

Grazie ai partner aderenti, infatti, hai diritto a sconti sulle prenotazioni di alloggi o strutture ricettive, oltre alle agevolazioni sulle crociere e sui voli: una sorta di bonus vacanze 2022.

Nell’applicazione IO puoi trovare tutti i partner aderenti al circuito: per esempio, prenotando un alloggio con Federalberghi o Booking puoi ottenere uno sconto del 5%. Se, invece, preferisci prenotare una crociera, hai diritto a uno sconto del 10% sul prezzo finale.

Carta Giovani nazionale - trasporti

Passiamo invece ai trasporti: per spostarsi in città, in Italia o in Europa hai diritto a una serie di agevolazioni e sconti. Quali?

Puoi sfruttare i servizi di sharing per noleggiare un’automobile o una bicicletta; oppure optare per l’utilizzo dei monopattini elettrici.

Se vuoi pianificare un viaggio un po’ più lontano, invece, puoi prenotare biglietti aerei con la compagnia Ita godendo di uno sconto del 15%, mentre Italo treno offre uno sconto del 30%.

E ancora: Flixbus ti permette di risparmiare fino al 15%, mentre Grimaldi Lines (per i traghetti verso le isole maggiori, per la Tunisia, Spagna o Grecia) offre il 12% di sconto.

Carta Giovani nazionale – sport e tempo libero

Anche il tempo libero è più divertente con la Carta Giovani Nazionale! Puoi iscriversi in palestra o presso qualsiasi altra attività o centro sportivo, purché aderente al circuito.

Puoi godere di vantaggi e sconti su tutte le attività affiliate: l’elenco completo è disponibile sull’applicazione IO.

Carta Giovani nazionale – formazione e lavoro

E se invece hai intenzione di accrescere le tue conoscenze e competenze professionali, puoi decidere di iscriversi a un corso di lingua straniera oppure trascorrere un periodo di studio o lavoro all’estero.

Per esempio, tra i partner aderenti alla Carta Giovani ci sono siti istituzionali quali Anpal o Ministero del Lavoro, utilissimi per chi è alla ricerca di occupazione, per i giovani che intendono partecipare ai concorsi pubblici, oppure per tutti coloro che sono alla ricerca di nuovi bandi o offerte di lavoro.

Carta Giovani nazionale – bollette, telefonia, abbigliamento

Gli sconti della Carta Giovani Nazionale non finiscono mai: tra le agevolazioni a cui hanno diritto i ragazzi che hanno attivato la carta ci sono anche settori come abbigliamento, casa e telefonia.

Per esempio, è possibile acquistare prodotti, beni o servizi nel campo dell’abbigliamento o delle calzature presso negozi fisici oppure online; agevolazioni sulla telefonia mobile con Internet compreso; e importanti sconti per risparmiare sulle bollette di luce e gas domestiche.

Carta Giovani Nazionale: come attivarla subito!

La Carta Giovani Nazionale è gratuita e si può richiedere in qualsiasi momento: per attivarla bastano pochi minuti, ne vale davvero la pena.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’applicazione IO e accedi con le tue credenziali SPID o CIE: una volta effettuato l’accesso, nella schermata home compariranno alcuni dei servizi a tua disposizione. In alternativa, dovrai verificare la presenta del servizio nella sezione Portafoglio.

Nella barra di ricerca inserisci “Carta Giovani Nazionale” e – se hai meno di 35 anni – potrai notare il pulsante “Attiva”: cliccalo subito per avere la tua carta sconto!

La scadenza della carta è variabile in base al tuo giorno di compleanno: potrai utilizzare la Carta Giovani Nazionale sino al compimento del tuo 36esimo compleanno.