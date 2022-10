Se hai la Carta Giovani Nazionale puoi richiedere questa offerta TIM a 9,99 euro fino al 31 dicembre 2022. Non solo, perché oltre all’offerta TIM x Carta Giovani c’è anche Giga x Carta Giovani a 2,99 euro al mese. Ecco come funzionano le offerte e come averle.

I titolari di Carta Giovani Nazionale possono approfittare di diverse agevolazioni da parte dei partner che hanno aderito all’iniziativa.

Tra questi, anche TIM, il gruppo leader nelle Telecomunicazioni in Italia, che nel mese di ottobre ha reso disponibile ben due offerte per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La prima è l’offerta TIM x Carta Giovani che, senza costi di attivazione, prevede minuti e SMS illimitati, mentre la seconda, TIM Giga x Carta Giovani offre più giga ai già clienti.

Inizialmente, la data entro la quale richiedere entrambe le offerte era stata fissata al 31 gennaio 2023, con la possibilità di attivazione a partire dal 29 settembre 2022. Ma le cose sono cambiate: chi ha la Carta Giovani Nazionale può, infatti, aderire all’offerta a partire dal 6 ottobre e fino al 31 dicembre 2022.

Ma vediamo come funzionano entrambe le offerte, come richiederle e chi può approfittarne.

Nuove scadenze per le offerte TIM per chi ha la Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale è una carta, del tutto digitale, riservata ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio. L’obiettivo di tale iniziativa è di riconoscere agevolazioni di diverso tipo, e in diversi settori, ai più giovani.

I partner che aderiscono all’iniziativa possono essere consultati proprio sul sito dedicato alla Carta Giovani. Sul sito si ha la possibilità di filtrare per categoria i partner: nella sezione “Telefonia e Internet” figura anche TIM.

In effetti, sono due le offerte dedicate a chi è in possesso della Carta Giovani Nazionale, le quali sono attivabili a partire dal 6 ottobre 2022. Inizialmente, l’attivazione avrebbe dovuto essere disponibile già dal 29 settembre, ma a quella data, secondo la testimonianza di diversi utenti, molti operatori non erano ancora al corrente dell’esistenza dell’offerta.

Con la posticipazione dei termini di scadenza, si sposta ovviamente anche la data entro la quale sarà possibile attivare una o entrambe le offerte. Se inizialmente si aveva tempo fino a gennaio del prossimo anno, il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2022.

Offerta TIM x Carta Giovani Nazionale e offerta Giga x Carta Giovani

Sono due le offerte che i titolari di CGN potranno richiedere da ottobre a dicembre di quest’anno.

La prima è l’offerta TIM x Carta Giovani che si rivolge a tutti i nuovi clienti TIM, sia che si opti per un nuovo numero, sia con portabilità da qualsiasi altro operatore telefonico.

L’offerta prevede un costo mensile di 9,99 euro al mese con la quale i giovani tra i 18 e i 35 anni potranno avere:

• Minuti e SMS illimitati;

• 150 giga in 5G;

• TIM base e chat;

• LoSai di TIM;

• TIMMusic senza costi aggiuntivi.

Inoltre, non vi è alcun costo di attivazione da sostenere.

Oltre all’offerta per i nuovi clienti, TIM mette a disposizione un’ulteriore offerta, sempre dedicata ai titolari di Carta Giovani Nazionale, ma stavolta per i già clienti.

Si tratta di Giga x Carta Giovani che consente di ottenere dei giga in più e in particolare:

• Nessun costo di attivazione;

• 50 gb in 5G.

In questo caso, il costo dell’offerta è 2,99 euro al mese.

Come attivare le offerte TIM tramite Carta Giovani Nazionale: c’è tempo fino al 31 dicembre

Come abbiamo visto, le offerte TIM sono riservate solo a coloro che hanno aderito all’iniziativa della Carta Giovani Nazionale. Attivare la carta digitale è molto semplice e richiede pochi passaggi.

Il primo è richiedere SPID o, in alternativa, utilizzare la CIE per accedere all’app IO. È sull’app che, alla sezione “Portafoglio” e poi su “Aggiungi” si trova la sezione “Sconti bonus e altre iniziative” nella quale selezionare “Carta Giovani Nazionale”.

Una volta attivata la Carta Giovani Nazionale, sarà necessario recarsi in negozio per chiedere l’attivazione di una o entrambe le offerte TIM per i titolari di CGN. Per quest’ultimo passaggio, come abbiamo visto, c’è tempo ora fino al 31 dicembre (e non più fino a gennaio 2023).

Quando scade la Carta Giovani Nazionale si perdono anche le offerte TIM?

Come sappiamo, la Carta Giovani Nazionale può essere utilizzata dal titolare solo fino a quando questi non avrà compiuto i 36 anni.

Dal momento che l’attivazione delle offerte TIM è collegata alla CGN e, dunque, a vincoli di età, alcuni utenti si chiedono se una volta scaduta la Carta Giovani, di conseguenza, possa ritenersi non valida anche l’offerta attivata.

In realtà, tale limite è disposto esclusivamente per l’attivazione. Quindi, per esempio, se si sono compiuti i 36 anni prima del 6 ottobre (data di inizio delle promo TIM) non sarà possibile usufruire delle offerte, ma se si è già attivata l’offerta e si compiono gli anni in seguito, questa continua a essere valida.

Invece, in caso di credito insufficiente per coprire il costo mensile dell’offerta (le offerte TIM si rinnovano automaticamente) questa andrà in sospensione per un periodo di 180 giorni.