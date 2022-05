Con la Carta Giovani Nazionale, se hai dai 18 ai 35 anni, puoi approfittare di moltissimi sconti e agevolazioni per viaggiare, partecipare a eventi culturali e dello spettacolo, frequentare corsi di formazione o ampliare le tue opportunità professionali.

Si tratta dell’iniziativa del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che si rivolge ai più giovani, con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità in un’ampia gamma di settori, dall’intrattenimento alla cultura, fino al mondo del lavoro.

Richiedere la carta è semplice: è possibile farlo esclusivamente dall’App IO e, per questo motivo, è necessario che chi ne voglia beneficiare possieda un’identità digitale SPID.

Di come funziona la Carta Giovani Nazionale (o anche CGN) ne abbiamo già parlato. Con questo articolo, invece, vogliamo offrire un elenco completo di quelli che sono i partner che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di aziende, società ed enti di formazione che hanno deciso di mettere a disposizione dei giovani agevolazioni e offerte sui propri prodotti o servizi.

Vediamo di cosa si tratta e quali sono le iniziative a cui puoi aderire se hai richiesto la Carta Giovani Nazionale.

Carta Giovani Nazionale, nel 2022 sconti su viaggi, corsi, cultura: tanti partner

Dalla nascita dell’iniziativa, diversi sono stati i partner che si sono fatti avanti per offrire i propri beni e servizi a prezzi agevolati. Ad oggi, le aziende e gli enti che hanno deciso di aderire all’iniziativa superano i 40.

Ognuno di essi, mette a disposizione dei giovani tra i 18 e i 35 anni moltissime offerte. Non solo su prodotti da acquistare o servizi, ma anche per cogliere interessanti opportunità formative o professionali.

Lo stesso canale YouTube Giovani2030, canale ufficiale della CNG, offre una breve presentazione di tutti i partner aderenti all’iniziativa che, in pochi minuti, forniscono le informazioni sugli sconti e le agevolazioni aperte ai giovani:

Ma come si possono conoscere tutti i partner che aderiscono all’iniziativa? Per prima cosa, consultando il sito ufficiale, vi è già una prima lista dei partner da cui è possibile acquistare e che possono anche essere filtrati per categoria.

In alternativa, è anche possibile controllare la lista delle aziende/enti partner direttamente dall’app, cliccando su “Vedi Agevolazioni”: qui, oltre ad avere a portata di mano tutti i negozi fisici o gli e-commerce, così come gli enti di formazione, puoi avere aggiornamenti su tutte le agevolazioni e gli sconti attivi.

Carta Giovani Nazionale, tutti gli sconti e le agevolazioni sui viaggi per under 35

Nel 2022, grazie alla Carta Giovani Nazionale, coloro che non hanno superato i 35 anni di età possono godere di sconti e agevolazioni per viaggiare.

Un’ottima notizia, soprattutto considerando i precedenti due anni, quando la pandemia e le misure restrittive per il contenimento dei contagi hanno messo in stand by la possibilità stessa di vedere nuovi luoghi e di interfacciarsi con altre culture.

Viaggiare, infatti, non significa solo divertirsi e allontanarsi da casa per un po’. Viaggiare permette di ampliare i propri orizzonti, esercitarsi a parlare nuove lingue, scoprire nuovi usi e costumi.

È proprio in quest’ottica che l’iniziativa in favore dei giovani under 35 ha coinvolto anche aziende e società che, grazie a sconti e agevolazioni sui propri servizi, permettono ai destinatari della carta di muoversi con più facilità e a prezzi ridotti.

Tra i partner nel settore viaggi che hanno aderito all’iniziativa della Carta Giovani Nazionale ci sono:

Airbnb; Federalberghi; Costa Crociere; Grimaldi Lines; Italo; Autogrill; Domec s.p.a (con booking.com); Flixbus.

Ognuno di essi fornisce informazioni sulle convenzioni con la Carta Giovani, nonché tutte le info necessarie sulle agevolazioni e le offerte attive di cui approfittare subito.

Carta Giovani Nazionale, gli sconti nel 2022 per cultura, sport e intrattenimento

Così come per i viaggi, anche per quanto riguarda il settore cultura e intrattenimento, gli under 35 possono utilizzare la Carta Giovani per sfruttare offerte e agevolazioni su spettacoli, eventi o prodotti che contribuiscano ad accrescere il proprio bagaglio culturale.

Diverse sono le agevolazioni su prodotti come libri, e-book o anche abbonamenti a riviste, ma anche sconti sugli spettacoli al cinema. Non solo, perché la Carta Giovani Nazionale può essere utilizzata anche in store (fisici oppure online) per acquistare prodotti moda o per la casa a un minor prezzo.

Se si filtra la ricerca dei partner per cultura e intrattenimento, compaiono aziende/enti come:

Cultura e intrattenimento: La Feltrinelli, Editoriali Cosmo, Infoclip, Storytel, Its Art, Cinema Live, UCI Cinemas, Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), Rinascente; Sport: McFit; Sport e Salute, Decathlon.

Anche in questo caso, collegandosi sul sito interessato si possono ottenere maggiori informazioni sulle agevolazioni e gli sconti previsti. Alcuni siti, come quello di Its Art hanno anche una sezione dedicata interamente alle indicazioni sulle modalità di utilizzo della Carta Giovani.

Carta Giovani Nazionale: sconti e opportunità su corsi di formazione e mondo del lavoro

Parlando di un’iniziativa pensata per i giovani nel nostro Paese, non potevano mancare, per la Carta Giovani Nazionale, partner che offrissero l’opportunità di seguire corsi di formazione a prezzi agevolati oppure offerte per l’inserimento nel mondo lavoro.

In un Paese in cui imboccare una carriera professionale non è sempre semplice e in cui le politiche attive del lavoro attuali non bastano ad accorciare le distanze tra quello che è il periodo formativo e la vita professionale, la Carta Giovani permette di compiere un piccolo passo in avanti.

Gli under 35 hanno la possibilità di frequentare corsi di formazione a prezzi agevolati, acquisendo nuove competenze, anche facente parti del mondo digitale. Non solo, perché con la Carta Giovani c’è la possibilità di accorciare le distanze anche tra gli stessi giovani e le aziende.

Tra i partner che offrono sconti su corsi di formazione o anche offerte di lavoro ci sono:

Goethe Institute; Istituto Cervantes (Roma e Milano); Cinema Live; Rome Business School; Istituto Francese in Italia; British Council; IDcert; Agenzia Nazionale per i Giovani; Hewlett Packard Enterprise; Aforisma School of Management; Cambridge Academy SRL.

Carta Giovani Nazionale e sostenibilità ambientale

Oltre alla formazione professionale e al mondo del lavoro, altra tematica essenziale e particolarmente vicina ai giovani è quella della sostenibilità ambientale.

I ragazzi tra i 18 e i 35 anni, infatti, sono molto più sensibili rispetto a certe tematiche delle generazioni precedenti. Questo anche grazie a una maggiore attenzione verso iniziative di sostenibilità ambientale da parte di aziende, enti e da parte anche degli stessi governi dei diversi Paesi.

È per questo motivo che, tra i partner per la Carta Giovani Nazionale, figurano anche aziende come:

Bad bike; Treedom; 24 bottles; Freenow; Toogoodtogo.

Altri sconti e agevolazioni con la Carta Giovani Nazionale

Per concludere con l’elenco dei partner che hanno aderito all’iniziativa della Carta Giovani Nazionale, ecco altre aziende/enti che hanno deciso di partecipare mettendo a disposizione sconti e agevolazioni per l’acquisto di prodotti o servizi.

In questa lista sono presenti aziende come Microsoft o Monclick che mettono a disposizione i propri prodotti a prezzi più bassi, ma anche società come Fastweb, che offre sconti, ma anche corsi formativi alla Fastweb Academy, Carrefour, Enel energia.

Si consiglia sempre di visitare i relativi siti web per trovare le agevolazioni e le offerte oggi attive.