La tendenza europea è verso una riduzione del denaro contante circolante. Prescindendo da qualsiasi politica monetaria, si sta incentivando l’utilizzo dei pagamenti elettronici.

Un esempio? Il cashback che riscosso così tanto successo nell’ultimo anno aveva proprio questo obiettivo. Conferma ilgiornale.it:

“Il ministro dell’Economia Daniele Franco afferma: "È stato uno strumento importante per spingere le persone verso i pagamenti elettronici… “

I motivi per cui le istituzioni economiche si stanno muovendo verso delle soluzioni al fine di favorire l’utilizzo di carte di pagamento piuttosto che il contante sono svariate tra cui, spiega confindustria.it:

“Ciò ha un impatto sia sui costi di gestione del contante, sia sulla maggiore diffusione dell’evasione fiscale.”

Tralasciando però le questioni di politica economica e fiscale, l’utilizzo dei pagamenti elettronici possono essere un vantaggio anche per il consumatore.

Dalla carta prepagata più famosa, ovvero la PostePay, ecco una carrellata dei 5 pagamenti elettronici più diffusi.

Perché dovresti aver bisogno di una carta prepagata? I vantaggi dei pagamenti elettronici

Ovviamente, ai consumatori, poco importa la politica economica europea o italiana. Di certo sono più propensi a determinate azioni se ne traggono benefici diretti.

Ecco, quindi, perché l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici possono essere un vantaggio anche per il singolo.

Sicuramente, uno dei motivi principiali per cui è oggi obbligatorio avere almeno una carta di pagamento è l’acquisto online.

I pagamenti digitali sono necessari negli e-commerce per diversi motivi tra cui l’immediatezza della disponibilità monetaria necessaria a completare l’acquisto ma anche per facilitare il processo di rimborso qualora fosse necessaria la restituzione del denaro.

L’utilizzo di moneta elettronica permette una maggiore tutela da furti, rapine e smarrimento del portafogli. Praticamente, abbiamo la possibilità di disporre in qualunque momento di qualsiasi cifra necessaria senza correre il rischio di perdere irrimediabilmente quanto guadagnato.

Inoltre, evitare necessitare di resto e quindi avere sempre pronta la cifra esatta richiesta, ti permette di tutelarti dalla possibilità di ricevere banconote false senza alcun valore.

Tale disponibilità di denaro pressoché istantanea e immediata è anche indipendente dalla valuta economica necessaria. Ovvero, tramite l’utilizzo di moneta elettronica, è possibile pagare un qualsiasi fornitore estero senza necessità di cambi di valuta.

Infine, il possesso di una carta di pagamento elettronico va di pari passo con la possibilità di monitorare costantemente le proprie spese, e di conseguenza il proprio saldo disponibile, attraverso app o web. Conferma tecnologia.libero.it:

“Facendo solo pagamenti elettronici, infine, è possibile monitorare in modo semplice e veloce il bilancio familiare tra entrate ed uscite.”

PostePay: la carta prepagata più famosa di sempre

Una delle prime carte di pagamento a riscuotere grande successo per le opportunità innovative nel campo della moneta digitale.

L’aspetto più importante e vantaggioso, consiste nel fatto di non essere collegata direttamente a un conto corrente e di avere, quindi, una disponibilità limitata.

Ovvero, è necessario effettuare dei caricamenti di denaro per poterne usufruire. Una volta terminato il credito versato, è necessario effettuare un nuovo trasferimento per poterla continuare ad utilizzare.

Perché questo dovrebbe essere un beneficio? Per il semplice fatto che, purtroppo, la possibilità di clonare le carte di pagamento determinano un rischio maggiore per i bancomat collegati al conto corrente.

L’origine e l’innovazione che PostePay, prodotto di Poste Italiane, ha portato in Italia è proprio quello di un metodo di pagamento elettronico ad hoc per chi viaggia e per chi fa acquisti online.

Nello specifico, è maggiorato il rischio di clonazione del bancomat nei paesi esteri e, pertanto, l’utilizzo di una PostePay con credito limitato, permette di ridurre l’eventuale importo che è possibile rubare.

Inoltre, tale rischio di clonazione persiste anche per gli acquisti sugli e-commerce online e, pertanto, tale vantaggio è importante anche in questi casi.

Inoltre, Poste Italiane stessa garantisce la sicurezza delle transazioni. Dal sito ufficiale:

“Il sistema Sicurezza Web di Poste Italiane si adegua alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2). In quest'ottica l'App PostePay diventerà lo strumento principale per effettuare le tue operazioni.”

Per garantire ancora maggiore sicurezza, PostePay dispone dei limiti di utilizzo di prelievo contante, sia di pagamento. Rispettivamente 600€ al giorno e 2.500€ al mese e 3.500€ al giorno e 10.000€ al mese.

In caso di smarrimento, è possibile contattare il servizio clienti per procedere al blocco della carta e salvaguardare il saldo disponibile sulla PostePay smarrita.

Alternative alla PostePay? Ecco 5 carte di pagamento elettronico concorrenti!

Dal lancio della PostePay, numerosi altri istituti di credito hanno subito provveduto a creare la propria carta prepagata brandizzata. Ma il vero concorrente della PostePay, è la carta conto.

Le prepagate, infatti, solitamente possono essere ricaricate esclusivamente con versamenti in contanti oppure attraverso il proprio conto corrente diretto. Rimanendo quindi all’interno del circuito monetario dell’istituto di credito presso il quale si è richiesta la carta.

La carta conto, invece, associa al pagamento elettronico un IBAN, ovvero un codice numerico che identifica univocamente un account bancario. Questo permette di effettuare dei versamenti da qualsiasi canale monetario diverso da quello della carta.

Infatti, tutti gli istituti di credito permettono di effettuare bonifici su IBAN esterni.

Ecco quindi le 5 carte di pagamento elettronico più diffuse e concorrenti della PostePay, tra cui molte carte conto:

1. Carta di pagamento elettronico Hype: zero costi di attivazione e di emissione della carta. Anche i bonifici in entrata e in uscita sono gratuiti. Presenta limiti di versamento di massimo 500€ al giorno e 2.500€ all’anno. Ovviamente parlando del piano base, esistono anche due piani a pagamento che prevedono maggiori servizi disponibili. Alcune funzionalità disponibili: controllo delle spese, salvadanaio per risparmiare, servizio prestiti per le spese, scambio denaro gratuito con i tuoi contatti, assicurazione online personalizzabile, cashback sullo shopping, investimenti a partire da 1€ e portafoglio Bitcoin gratuito;

2. Carta di pagamento elettronico N26: solo 10€ per l’attivazione ed emissione della carta, procedura che è possibile effettuare comodamente online. Nessun canone annuale e nessun saldo minimo obbligatorio. Le uniche limitazioni sono sulla spesa (max 5.000€ al giorno) e sul prelievo (max 2.500€ al giorno). Disponibile diversi piani che offrono diversi servizi. Dal sito ufficiale di N26:



“E se potessi gestire i tuoi pagamenti da un’unica, semplice app? Utenze, abbonamento in palestra o ai tuoi servizi di streaming preferiti… con N26 gli addebiti diretti sono gratis!”;

3. Carta di pagamento elettronico Flowe: nasce dalla collaborazione di alcune startup legate al mondo green e fin-tech, è rivolta a coloro che hanno particolare sensibilità ambientale. Infatti permette di stimare l’emissione di CO2 generata dai pagamenti effettuati che è possibile compensare piantando nuovi alberi. Si può aprire virtualmente online e non è legata ad una carta fisica, nonostante sia possibile richiederla. Senza costi fissi sia per i versamenti che per i bonifici e prelievi, con unico limite di saldo massimo di 10.000€. In alternativa esistono altri piani con maggiori servizi;

4. Carta di pagamento elettronico Tinaba: nessun canone mensile, costo di registrazione o commissione bonifici. Primi 24 prelievi da ATM in UE gratuiti. Opera sul circuito MasterCard ed possibile pagare attraverso smartphone o smartwatch tramite ApplePay, GooglePay, GarminPay, SwatchPay e FitBit. È possibile creare gruppi per la condivisione delle spese, trasferire soldi P2P istantaneamente e gratuitamente, creare raccolta fondi per progetti personale e partecipare a progetti di Crowdfunding. Dal sito ufficiale:

“Siamo la prima app fintech utilizzabile in tutto il mondo, il primo strumento “social” per condividere denaro tra più persone, la prima startup integrata con una banca e la prima soluzione di pagamento digitale che elimina le commissioni dei commercianti.”;

5. Carta di pagamento elettronico YAP: smaterializza completamente la carta. È un app per pagare ovunque e scambiare soldi con gli amici. Nasce da Nexi, gruppo Italiano che si occupa dei pagamenti digitali. Punta sull’esperienza gaming dando la possibilità di vincere soldi attraverso l’utilizzo dell’app stessa. Senza però perdere il focus: puoi pagare all’estero e in contactless, ricaricarla come vuoi in pochi secondi, pagare online ma anche nei negozi fisici, usarla con gli amici per condividere le spese. Uno dei primi metodi di pagamento elettronici che punta al social!