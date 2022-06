Quali sono i bonus affitto 2022 che si possono richiedere? Per risparmiare sul canone di locazione esistono almeno quattro agevolazioni: non solo per i giovani o per gli studenti universitari, ma anche per le famiglie e per chi vive da solo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su requisiti, importi, scadenza e domanda. Novità.

Hai una casa in affitto? Sai che puoi ottenere moltissime agevolazioni e sconti sul canone di locazione? Esistono almeno quattro bonus affitto 2022 da sfruttare subito per ottenere delle detrazioni fiscali fino a 2.600 euro.

Soprattutto nel momento in cui si avvicina il periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, le occasioni di risparmio e le richieste dei bonus affitto 2022 sono ancora più ghiotte. Quali sono le agevolazioni che si possono richiedere per i giovani, per la tua famiglia, per gli studenti universitari oppure per le persone che vivono da sole?

Ecco una lista di tutti i bonus affitto 2022 che si possono richiedere per la propria abitazione, o anche per una singola stanza: scopriamo subito requisiti, importi, domanda. Guida completa.

Casa in affitto? Tutti i bonus da richiedere subito!

Quali sono i bonus affitto 2022 da richiedere subito? Soprattutto in un periodo di forti rincari, riuscire a risparmiare su alcune voci di spesa è fondamentale, soprattutto se si tratta di spese mensili fisse (come per esempio il canone di affitto appunto).

Mentre per le utenze esistono numerosi bonus sociali, e per la spesa alimentare esistono i buoni spesa; anche per il canone di locazione esistono dei bonus affitto 2022 destinati alle famiglie, ai giovani, agli studenti universitari, oppure alle persone che vivono da sole.

Durante il lockdown erano previste diverse agevolazioni sull’affitto, anche per i negozi rimasti chiusi a causa delle restrizioni. Ad oggi questi bonus affitto non sono stati confermati.

Tuttavia, esistono moltissime altre occasioni di risparmio che differiscono per erogazione (mensile o annuale), e che spettano a determinate categorie di soggetti (giovani, studenti, famiglia, ecc…).

Ecco una lista completa delle agevolazioni attive che ti permettono di risparmiare sulle spese relative al canone di locazione:

Bonus affitto per l’abitazione principale – da 150 a 300 euro;

Bonus affitto per i giovani under 31 anni – fino a 2.000 euro;

Bonus affitto per studenti universitari – fino a 2.633 euro;

Bonus affitto per contratti a canone concordato.

Vediamo nel dettaglio ogni singola misura, specificando i beneficiari, gli importi e le scadenze per richiedere i bonus affitto 2022.

Bonus affitto per la casa principale: fino a 300 euro in meno

Il primo bonus affitto confermato per quest’anno è quello dedicato all’abitazione principale, disciplinato dall’articolo 16 del TUIR: quanto si può risparmiare e chi può richiederlo?

Questa prima agevolazione sul canone di locazione è destinata sia alle famiglie sia alle persone che vivono da sole, purché sia in gioco l’affitto dell’abitazione principale.

Gli importi del bonus affitto 2022 per quanto riguarda l’abitazione principale – stabiliti dalla legge numero 431 del 1998 – sono i seguenti:

fino a 300 euro, se il beneficiario possiede un reddito inferiore a 15.493,71 euro;

fino a 150 euro, se il beneficio è titolare di un reddito compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.

Non sono richiesti limiti di età o altre condizioni sociali e/o patrimoniali: l’unica condizione limitativa è quella di prevedere un arco temporale massimo per ottenere la detrazione. La locazione deve riguardare un’abitazione adibita come principale.

Non esistono piattaforme utili per inoltrare la richiesta di questo bonus affitto: la detrazione viene recuperata nel modello 730.

Bonus affitto per i giovani under 31: fino a 2.000 euro di detrazione

La Legge di Bilancio ha introdotto e confermato un nuovo bonus affitto per tutti i giovani che hanno un’età compresa tra i 20 e i 31 anni: di che cosa si tratta?

Per i primi quattro anni dalla stipula di un contratto di affitto, si possono ottenere delle detrazioni fiscali sull’immobile, purché risulti adibito ad abitazione principale.

Oltre al requisito anagrafico, però, è prevista anche un’ulteriore condizione per ottenere il bonus affitto giovani 2022: il possesso di un reddito non superiore a 15.493,71 euro.

Come stabilito dalla legge, è prevista una detrazione massima di 991,60 euro per ogni canone di locazione, ovvero fino al 20% del canone di locazione concordato, entro un limite massimo di 2.000 euro (qualora risultasse superiore alla precedente soglia).

Come chiarito successivamente dall’Agenzia delle Entrate, il bonus affitto è valido anche per la locazione di una singola stanza.

Bonus affitto per studenti universitari: come ottenerlo lo sconto?

Arriviamo ora a un’altra occasione di risparmio per tutti i giovani: è stato confermato un nuovo bonus affitto 2022 per studenti universitari. Come funziona?

Per ottenere il bonus affitto 2022 per studenti universitari è necessario locare un intero appartamento all’interno di un Comune diverso da quello di residenza (distante da quest’ultimo per almeno 100 chilometri), oltre ad essere iscritti a un corso di laurea.

Il contratto di affitto deve riguardare la locazione di un intero immobile, oppure di un posto letto singolo, sito presso il Comune dove si sta frequentando l’università, oppure in uno dei Comuni limitrofi.

Questo tipo di detrazione deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi e permette di recuperare fino al 19% delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione di un appartamento nel corso dell’anno. Il limite massimo che si può detrarre è di 2.633 euro.

I pagamenti devono essere stati effettuati con mezzi tracciabili ai fini della detrazione.

La detrazione spetta per tutti gli studenti universitari titolari di redditi fino a 120.000 euro; se superiore il bonus decresce fino al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Bonus affitto per contratti a canone concordato

Infine, esiste un ultimo bonus affitto 2022 destinato a tutti coloro che hanno firmato un contratto a canone concordato. Che cosa significa?

Il contratto a canone concordato è un accorso che viene stipulato tra le due parti (locatario e locatore) e prevede il pagamento di un affitto mensile fissato negli importi minimi e massimi, oltre alla fissazione della durata contrattuale.

Per ottenere questa tipologia di bonus affitto 2022 non sono richieste specifiche condizioni: non è fissato alcun limite anagrafico, e nemmeno una certa composizione del nucleo familiare. Occorre, però, avere ben chiari i limiti reddituali che permettono di ottenere la detrazione.

Per ottenere il bonus affitto 2022 nella detrazione massima è necessario possedere un reddito inferiore a 15.493,71 euro: in tal caso, si ha diritto a un rimborso fino a 495,80 euro.

Se, invece, si possiede un reddito compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro, la detrazione massima ottenibile scende a 247,90 euro.

Bonus affitto 2022: le agevolazioni che puoi richiedere ora

Dopo aver passato in rassegna tutte le agevolazioni e i bonus affitto confermati per il 2022, è bene riassumere alcune condizioni di base per ottenere le detrazioni.

Anzitutto, non sono previsti sconti e bonus solo peri giovani o per gli studenti; anzi, anche le famiglie o le persone che vivono da sole hanno diritto alle detrazioni fiscali sul canone di affitto. Il possesso di un reddito basso, invece, è una condizione essenziale per poter ottenere le detrazioni.

Un’altra condizione essenziale per non perdere i bonus affitto è quella di aver effettuato tutti i pagamenti dei canoni mensili con mezzi tracciabili: sono ammessi bonifici bancari o postali, assegno bancario o circolare.

Non è possibile cumulare tra loro le detrazioni sin qui descritte: occorre, dunque, scegliere l’alternativa più conveniente per la propria condizione sociale.