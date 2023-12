Casa in classe energetica F: quanto consuma e come migliorare le prestazioni

Quanto consuma una casa in classe energetica F e come migliorare l'efficienza di queste abitazioni? Lo scopriremo insieme in questa guida.

Con l’adozione della nuova normativa sugli immobili che sarà applicata su tutta l’Unione europea (meglio conosciuta come Direttiva case green) per i proprietari di immobili si prevedono tempi duri. Nel nostro Paese, infatti, molti immobili appartengono a classi energetiche basse. Oltre a quelli di classe energetica G, anche gli immobili in classe energetica F sono davvero molti.

Stando alle nuove regole, entro il 2030 tutti gli immobili ad uso residenziale dovranno passare almeno alla classe E. Dopo tre anni, poi, scatterà l’obbligo di riqualificazione, fino al raggiungimento della classe D.

Dunque, chi possiede una casa di classe F dovrà pensare per tempo alla riqualificazione. In effetti, riqualificare il proprio immobile non dovrebbe avere il mero scopo di adeguarsi alla normativa: un edificio di classe energetica bassa, sfortunatamente, comporta sprechi di energia e elevatissimi consumi.

In base a quanto detto fino ad ora, viene quindi spontaneo chiedersi quanto consuma una casa in classe energetica F: scopriamolo.

Quanto consuma una casa in classe F?

Una casa in classe energetica F consuma molto: si tratta una delle classi più basse, dato che solo la classe G è inferiore e consuma di più.

Secondo le stime, questa tipologia di abitazione consuma, ogni anno, tra i 121 ed i 160 kWh per ogni metro quadrato di estensione.

Possedere una casa in questa classe energetica vuol dire quindi spendere, ogni anno, centinaia e centinaia di euro per la climatizzazione, sia invernale che estiva. Inoltre, la classe energetica può incidere, oltre che sulla climatizzazione, anche sulla produzione interna di acqua calda sanitaria e sulla ventilazione.

Cosa significa classe energetica F per una casa?

Oltre a domandarci quanto consuma una casa in classe energetica F, dobbiamo anche domandarci quali sono le implicazioni relative al possesso di un immobile del genere.

L’abitazione, in questo caso, è poco efficiente dal punto di vista energetico: di conseguenza, per riscaldare o rinfrescare, ma anche per produrre acqua calda sanitaria, questi immobili consumano più utenze.

I costi in bolletta per riscaldare, rinfrescare, ventilare e produrre acqua calda aumentano di gran lunga rispetto ad una casa di classe A o B, le classi più alte e quindi più efficienti.

In effetti, generalmente, possedere una casa in classe energetica F significa detenere il possesso di un’abitazione che possiede impianti di climatizzazione ormai datati ed inefficienti.

La mancanza di efficienza deriva anche dal fatto che queste abitazioni registrano solitamente elevati gradi di dispersioni (di calore in inverno e di fresco in estate).

Cosa prevede la classe energetica F?

C’è inoltre un altro aspetto da considerare, che va ben oltre il consumo energetico elevato previsto da questa tipologia di abitazioni. La direttiva case green rivoluzionerà il mercato immobiliare a partire dal 2030: infatti, da questo anno le case in classe energetica G non potranno più essere vendute o affittate.

Dal 2033, il divieto verrà esteso alla classe E e, di conseguenza, anche alla classe energetica F.

Il che significa che i proprietari degli immobili dovrebbero attrezzarsi fin da ora per migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni, in modo da non dover fare i conti con questi nuovi divieti.

Come aumentare di 2 classi energetiche senza fare il cappotto?

Per una casa in classe energetica F, dunque, basterà effettuare lavori per aumentare di due classi. Tra gli interventi più utilizzati, di solito, ci sono quelli di realizzazione del cappotto termico. Tuttavia, questa opzione non è sempre praticabile.

Per fortuna, esistono tutta una serie di interventi per migliorare l’efficienza energetica delle case in classe F. Uno dei primi interventi da valutare in questi casi è quello di sostituzione degli infissi, per evitare dispersioni e isolare al meglio la casa.

Anche l’installazione di una efficiente pompa di calore migliora sensibilmente le prestazioni della casa, così come pure la sostituzione dei vecchi sistemi di riscaldamento.

Infine, per migliorare l’efficienza è consigliabile dotarsi di impianti fotovoltaici o ad energia solare per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.