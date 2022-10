Il bonus 5.000€ per le case non metanizzate consiste in un nuovo contributo a disposizione per il riscaldamento domestico, proprio per coloro che, per scelta personale oppure perché ancora non allacciati alla rete di gas metano, non dispongono di un sistema di riscaldamento in casa. Scopriamo requisiti e clausole da rispettare, come procedere e quali sono i tipi di intervento che è possibile effettuare, grazie a questo bonus.

Da fine settembre scorso, c’è un nuovo contributo a disposizione per il riscaldamento domestico, questa volta però riservato solo a chi ha casa senza metano e, al momento, ai soli residenti in regione Basilicata.

Chi possiede questo requisito dunque ha diritto fino a 5.000€ di incentivi regionali per coprire al 100% le spese di realizzazione di un impianto per la produzione di energia, in case non metanizzate.

Il bando è aperto e la somma stanziata per effettuare i lavori è cospicua.

Si tratta infatti di 90 milioni di euro ma la presentazione delle domande si effettua a sportello, quindi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

È tempo di affrettarsi, dunque, per non perdere l'opportunità. Scopriamo requisiti e clausole da rispettare, come procedere e quali sono i tipi di intervento che è possibile effettuare.

Casa senza metano: bonus 5.000€ in Basilicata per l’energia rinnovabile

Scelta personale o casa non ancora raggiunta dalla rete del gas metano: quale che sia la motivazione alla base di una casa senza questo sistema di riscaldamento, ora in Basilicata c’è un’opportunità preziosa da sfruttare.

La regione infatti mette a disposizione di ciascun immobile 5.000€ di incentivi economici che vanno a coprire completamente le spese di realizzazione di un impianto di energia rinnovabile, con l’installazione di pannelli solari ad esempio.

Ci sono dei requisiti da possedere e delle clausole da rispettare, per accedere all’agevolazione.

Innanzitutto va sottolineato che il contributo economico spetta ai soli residenti della regione Basilicata e ubicati sul territorio.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda, devono risultare già proprietari dell’immobile, già esistente e nel quale hanno stabilito la residenza in qualità di prima casa.

Non sono ammesse agevolazioni per seconde case né per le aziende.

Gli immobili in questione dunque, a esclusivo uso abitativo, devono risultare regolarmente censiti e, in alcuni casi specifici dettagliati nell’avviso regionale, è possibile ottenere anche dei contributi extra, fino a un massimo di 10.000€, per realizzare l’impianto.

Infine, per ciò che concerne gli impianti fotovoltaici, la taglia non potrà essere superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso.

Bonus 5.000€ per le case non metanizzate in Basilicata: interventi ammessi

La dotazione finanziaria stanziata prevede una cifra ragguardevole, dal momento che si tratta di ben 90 milioni di euro.

I fondi però si distribuiscono nell'arco del biennio 2023-2024 (con 40 milioni di euro disponibili ciascuno) mentre 10 milioni di euro restano a disposizione per la fine del 2022.

Grazie al contributo previsto fino a 10.000€ è possibile finanziare una serie di interventi, tra cui i principali autorizzati sono:

impianto fotovoltaico oppure micro-eolico

sistemi di accumulo previsti per il solo impianto fotovoltaico

pompe di calore

collettori solari per produrre energia termica

La somma erogata va a coprire sia l’acquisto del materiale che l’installazione e la connessione degli impianti. Sono inclusi anche i costi per l’espletamento delle varie pratiche burocratiche nonché quelli relativi a interventi di tipo tecnico.

Il bonus 5.000€ per le case non metanizzate in Basilicata copre anche l’Iva legata alle varie voci di spesa.

A seguito dell'accoglimento della domanda, il privato cittadino riceverà un anticipo del 40% della somma assegnata, a seguito della firma della convenzione.

In seguito arriverà il saldo del restante 60%, dopo aver presentato la rendicontazione finale e tutta la documentazione relativa al nuovo impianto messo in funzione.

Come presentare domanda per ottenere il bonus 5.000€ per la casa senza metano

Come già abbiamo avuto modo di accennare, le richieste per ottenere questo contributo regionale si inoltrano “a sportello”. Questo significa che non c’è una data di scadenza fissata ma verranno accolte tutte le domande in regola, fino a quando non si esauriranno i fondi disponibili.

Tutti i privati cittadini che dunque intendono cogliere questa chance, devono rispondere al bando indetto dalla regione, compilando gli appositi bandi e fornendo la documentazione necessaria.

È la Società Energetica lucana ad occuparsi della gestione di tale bando.

L’iniziativa rientra nel progetto di più ampio respiro legato alla transizione energetica in Basilicata e al ripopolamento del territorio lucano.

Infatti, la regione ha già previsto altri interventi di questo genere, quali ad esempio il gas gratuito per i residenti, come già approfondito in questo articolo.

Per agevolare anche i cittadini che invece non hanno un impianto di gas metano nelle proprie abitazioni, la Giunta regionale ha stabilito che altri tipi di bonus dovessero andare a compensare tale situazione.

Da qui appunto la necessità di stanziare dei contributi economici per tutti i lucani non coperti da metanizzazione.

Continua la lettura per saperne di più su come fare a riscaldare casa senza gas in inverno e in cosa consiste la novità della casa solare senza gas.