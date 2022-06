Tutte le casalinghe e i casalinghi hanno diritto a un assegno fino a 500 euro dall'INPS, ma non si tratta di un contributo economico in denaro: cos'è e come funziona il bonus casalinghe? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova agevolazione per donne e uomini dediti alla casa.

Occuparsi della casa e della famiglia è spesso difficile e sfiancante: nonostante la casalinga sia un’occupazione prevalentemente femminile, non mancano nemmeno gli uomini dediti a queste attività. Per questo motivo, l’INPS eroga un assegno da 500 euro alle casalinghe e ai casalinghi di tutta Italia, purché possiedano alcuni requisiti.

In realtà, questa agevolazione va ad aggiungersi a un altro assegno per le casalinghe da 468 euro al mese, che si configura più come un sostegno sociale destinato a particolari categorie di cittadini.

Andiamo con ordine e scopriamo insieme quali sono i bonus per le donne e chi può ricevere l’assegno da 500 euro per casalinghe e casalinghi. Ci sono novità dall’INPS? Scopriamolo subito.

Assegno fino a 500 euro per le casalinghe: come funziona

Nuovo assegno fino a 500 euro per le casalinghe e non solo: le donne e gli uomini di tutta Italia possono ottenere un contributo economico intangibile dall’INPS per migliorare la propria condizione sociale. Di che cosa si tratta?

A istituire una simile agevolazione è stato il decreto di Agosto, che ha previsto l’introduzione di un fondo per la formazione delle casalinghe e dei casalinghi di tutta Italia.

In realtà, si tratta di un’occasione di riscatto per tutte le donne e gli uomini: tutti questi cittadini hanno la possibilità di migliorare le proprie condizioni lavorative e cambiare occupazione.

In tal senso, nessuno riceverà un premio mensile in denaro e nemmeno un assegno da 500 euro fisico, tangibile: piuttosto, si tratta di un voucher da spendere in determinati ambiti sociali.

Assegno fino a 500 euro per le casalinghe: come utilizzarlo

L’assegno da 500 euro per le casalinghe – stando a quanto previsto dal decreto che lo ha introdotto – può essere utilizzato solo per fruire di alcuni corsi di formazione e accrescimento delle proprie conoscenze e competenze. Dunque, non ci sarà nessun contributo mensile, ma solo nuove opportunità di crescita personale.

Le donne e gli uomini che ogni giorno si occupano della casa e che non possiedono alcun altro reddito – ovvero svolgono questa occupazione a tempo pieno e senza remunerazione economica – possono richiedere all’INPS un assegno (non fisico) da 500 euro utile per fruire dei corsi promossi da enti, associazioni o altre istituzioni.

INPS, quindi, dà la possibilità di partecipare gratuitamente a questi corsi che riguardano i social, Internet, l’utilizzo del computer, la posta elettronica, i siti istituzionali.

Ma ci sono anche temi estremamente attuali come la ricerca delle informazioni e il riconoscimento delle fake news. E ancora: la creazione di contenuti, i video, le immagini, l’editing.

Tutta una serie di tematiche che possono avvicinare le casalinghe di tutta Italia a svolgere nuove professioni, oltre che permettere di proseguire nella cura della casa e della famiglia (magari a tempo parziale).

Assegno fino a 500 euro per le casalinghe: domanda all’INPS

Come si può richiedere l’assegno per le casalinghe? Non appena INPS avrà aperto il portale utile per presentare la propria richiesta, tutte le donne e gli uomini “angeli della casa” potranno accedere all’apposita sezione e richiedere l’opportunità di partecipare a corsi formativi promossi da enti accreditati.

Al momento, infatti, l’Istituto ha raccolto le proposte di ogni ente che intende organizzare i corsi: sono state definite le tematiche, l’ammontare complessivo di ore di lezione e gli obiettivi del corso stesso.

Non appena terminato il riordino, INPS e il Dipartimento per le Pari Opportunità comunicheranno al lista dei corsi presso i quali ci si potrà iscrivere, con relativi temi e ammontare orario di lezioni (da svolgersi anche a distanza).

Casalinghe, nuovo assegno 468 euro: cosa è in realtà

Un’altra agevolazione che spetta alle casalinghe, donne o uomini che siano, è l’assegno da 468 euro al mese: per ottenerlo, in questo caso, occorre possedere determinati requisiti reddituali e sociali. Si tratta di una prestazione previdenziale più che di un bonus casalinghe vero e proprio.

Le casalinghe e i casalinghi che possiedono un reddito al di sotto degli importi minimi previsti dalla legge, possono ricevere un trattamento economico chiamato assegno sociale, per godere di un’entrata mensile e per vivere una vita dignitosa.

Solitamente hanno diritto all’assegno da 468 euro al mese tutti i soggetti che non possiedono alcuna entrata mensile (sono quindi privi di reddito), oppure che possiedono un reddito inferiore al totale della prestazione.

Rispetto all’assegno da 500 euro presentato nei precedenti paragrafi, quindi, questo bonus casalinghe è realmente un contributo economico tangibile, ma spetta solo in presenza di determinati requisiti.

Casalinghe, come ottenere l’assegno da 468 euro al mese

L’assegno per le casalinghe da 468 euro al mese (erogato per 13 mesi) spetta solo ai cittadini – uomini o donne che siano – che hanno compiuto almeno 67 anni di età, che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale, e che possiedono la residenza in Italia da almeno 10 anni.

La cittadinanza non è un requisito vincolante: possono richiedere l’assegno sia gli italiani, sia gli stranieri, anche extracomunitari con permesso di soggiorno, purché rispettino il requisito di residenza.

Per ottenere l’assegno sociale, inoltre, le casalinghe devono possedere redditi al di sotto delle soglie fissate dall’INPS:

reddito inferiore a 6.085,43 euro all’anno per chi non è sposato;

reddito inferiore a 12.170,86 euro all’anno per i coniugi.

Esistono poi delle particolari condizioni reddituali che permettono di ottenere un incremento dell’assegno sociale sia per i cittadini con almeno 67 anni di età, sia per coloro che hanno superato i 70 anni: in quest’ultimo caso si parla di “incremento al milione”.