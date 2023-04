Progetto "Case a 1 euro": ecco dove una casa acquistata diventerà un hotel

Il progetto "Case a 1 euro" è un'iniziativa che sta spopolando parecchio, fatta per favorire la rivalutazione dei piccoli borghi del nostro paese. Ma c'è un caso in cui una palazzina diventerà un albergo. Vediamo di cosa si tratta

La rinomata iniziativa statale che permette di acquistare una casa ad 1 euro per rivalutare i borghi italiani sta avendo più successo del previsto. Vediamo dove una palazzina comprata ad un euro diventerà un hotel.

Ecco dove una casa a 1 euro diventerà un hotel

Il fenomeno delle Case a 1 euro è tornato alla ribalta delle cronache, con il Comune di Laurenzana, in Basilicata, che ha pubblicato un atto per la prima volta dopo l'annuncio pubblico del progetto (che riguarda anche molti altri comuni italiani e mira a recuperare immobili abbandonati e a riportare la popolazione nei piccoli centri). Il progetto ha ricevuto una copertura mediatica nazionale e internazionale, persino il canale televisivo statunitense CNN ha attirato l'attenzione sul progetto.

Tuttavia, a differenza di altri comuni partecipanti, Laurenzana non richiede un deposito al momento della firma del contratto. Va detto che questo è proprio per aiutare e incentivare gli acquirenti e incoraggiare gli investimenti, evitando procedure burocratiche e requisiti troppo rigidi.

L'aggiudicatario è un titolare di uno studio a Casalvieri, nel Frusinate. Il nuovo proprietario dichiara che la proprietà acquistata diventerà un albergo, in modo che tutti possano godere della bellezza di questo luogo". Ho scoperto il progetto navigando su internet e sono rimasto poi affascinato dal paesaggio verde di Laurenzana, che è diventato un luogo da ristrutturare".

L'iniziativa "Case a 1 euro", ecco dove si possono comprare

Il progetto "Case a 1 euro" è aperto a tutti (italiani, stranieri, aziende e associazioni) e mira a "recuperare aree urbane degradate e abbandonate rivitalizzando la città"; gli immobili offerti al prezzo simbolico di 1 euro sono per lo più fatiscenti e necessitano di lavori di ristrutturazione per almeno 80.000 o 90.000 euro. Il sindaco lucano, Michele Ungaro, afferma che "è chiaro che chi acquisterà una di queste case dovrà investire molto denaro per la ristrutturazione".

Come detto, quello di Laurenzana non è l'unico caso. Sul sito casea1euro.it c’è una mappa che riunisce tutte le altre case messe in vendita con questo sistema sul territorio italiano:

Nord Italia

• Albugnano (Piemonte)

• Borgomezzavalle (Piemonte)

• Carrega Ligure (Piemonte)

• Oyace (Valle d’Aosta)

• Milano (Lombardia)

• Pignone (Liguria)

• Triora (Liguria)

Centro Italia

• Fabbriche di Vergemoli (Toscana)

• Montieri (Toscana)

• Cantiano (Marche)

• Monte Urbano (Marche)

• Maenza (Lazio)

• Patrica (Lazio)

• Santi Cosma e Damiano (Lazio)

• Casoli (Abruzzo)

• Lecce nei Marsi (Abruzzo)

• Penne (Abruzzo)

• Pratola Peligna (Abruzzo)

• Santo Stefano di Sassanio (Abruzzo)

Sud Italia