Conosci l'iniziativa delle case in affitto a 1 euro? Alcuni Comuni italiani mettono a disposizione delle famiglie alcune abitazioni completamente ristrutturate situate in piccoli paesini a rischio spopolamento. Con 1 euro al giorno di affitto per i primi 5 anni, le giovani famiglia con figli a carico possono trasferire la loro residenza in queste case. Ecco come funziona il progetto.

Ti piacerebbe prendere una casa in affitto a 1 euro al giorno per 5 anni? Grazie alle nuove iniziative di alcuni Comuni italiani, le famiglie giovani con figli a carico hanno la possibilità di risparmiare fino a 6.000 euro all’anno e quasi 30.000 euro in cinque anni. Come fare?

Dopo il progetto case a 1 euro da acquistare e ristrutturare, spunta anche la possibilità di prendere in affitto degli appartamenti (già rimodernati) situati in piccoli Comuni per contrastare il rischio di spopolamento. A rendere nota l’iniziativa sono stati alcuni piccoli paesini italiani del Nord e del Sud Italia: gli incentivi si rivolgono in prevalenza alle famiglie con figli, affinché si possano ripopolare le zone.

Ecco come funziona l’iniziativa “case in affitto a 1 euro”: a chi spettano, dove si trovano e come presentare la domanda per ottenere una delle abitazioni in questione.

Case in affitto a 1 euro al giorno per 5 anni: la nuova iniziativa

Sono sempre di più i Comuni che incentivano il trasferimento dei cittadini per evitare lo spopolamento di alcuni territori: l’ultima iniziativa – dopo il bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna – è la possibilità di prendere in affitto delle case a 1 euro al giorno per i primi 5 anni.

Avete capito bene: case in affitto a 1 euro al giorno per un massimo di 5 anni. Questa è la nuova iniziativa lanciata da alcuni piccoli Comuni a rischio spopolamento. Ma attenzione: a differenza delle case in vendita a 1 euro, in questo caso gli appartamenti sono già stati ristrutturati e risultano perfettamente abitabili grazie all'impegno del Comune.

Attingendo ai Fondi comuni confinanti, istituito nel 2009, il sindaco del piccolo Comune di Pedemonte, nel vicentino, ha ben pensato di acquistare delle vecchie abitazioni, ristrutturarle e renderle abitabili per tutte le giovani famiglie che hanno intenzione di cambiare vita.

Questo piccolo Comune del Veneto di appena 700 abitanti, infatti, è alla ricerca di nuove giovani famiglie con figli piccoli che possano portare allegria e ripopolare le vie del paese.

Case in affitto a 1 euro: come funziona l’iniziativa

La scelta di trasferirsi a Pedemonte è ideale per allontanarsi dal traffico, dalle metropoli e dalla confusione delle grandi città italiane: qui i bambini possono tornare a giocare per le strade, divertirsi tra i prati, oppure frequentare le scuole presenti proprio all’interno del paese.

Non solo: i genitori hanno a disposizione diverse aziende che hanno aperto le proprie sedi proprio in questo Comune e che negli ultimi anni hanno assunto un gran numero di lavoratori.

A ciò si possono aggiungere anche tutti i servizi essenziali per il cittadino: oltre alla scuola dell’infanzia e primaria, sono stati aggiunti anche numerosi spazi commerciali per negozi e servizi primari.

Il sindaco di Pedemonte, Roberto Carotta, ha dichiarato che sono già in cantiere nuove costruzioni tra le quali:

un ambulatorio medico, una nuova farmacia, un ufficio postale aggiornato, un bar, nuovi spazi per gli uffici comunali e qualche area adibita a negozio.

Insomma, non manca davvero nulla in questo piccolo Comune che attende soltanto di accogliere nuove famiglie.

Case in affitto a 1 euro al giorno per 5 anni: dove e per chi

Stiamo quindi parlando del piccolo Comune di Pedemonte, nel vicentino, dove a breve verrà pubblicato un bando di accesso alle case in affitto a 1 euro al giorno per i primi 5 anni: i fortunati saranno una decina di nuclei familiari, ovvero tra 30 e 40 persone in totale che andranno ad abitare e ripopolare il piccolo paesino veneto.

Le famiglie, soprattutto se con figli a carico, potranno risparmiare fino a 6 mila euro all’anno, ovvero 30.000 euro circa in cinque anni. Come?

Nelle abitazioni in questione, ad eccezione delle spese per l’energia elettrica e l’acqua, saranno installate delle pompe di calore e dei pannelli fotovoltaici per risparmiare sulle spese del gas.

Non solo: per i primi cinque anni l’affitto delle abitazioni sarebbe assolutamente agevolato: 1 euro al giorno. E al termine dei cinque anni? Non appena decorsi i termini dell’agevolazione, i prezzi di affitto di queste case saliranno sino alla media degli affitti del paese, ovvero attorno a 200-250 euro al mese.

Iniziative simili erano state avanzate anche da un piccolo Comune della Sardegna, Ollolai in provincia di Nuoro: anche qui, case in affitto a 1 euro per i primi 5 anni nella speranza di ripopolare il territorio.

Case in affitto a 1 euro: come presentare la domanda

Come presentare la domanda per accedere all’iniziativa “case in affitto a 1 euro”?

Ogni Comune aderenti provvede a pubblicare il bando di accesso sul proprio sito web: a Pedemonte, per esempio, è in arrivo il bando tramite il quale presentare la domanda per accedere alle abitazioni a prezzi agevolati.

Ogni famiglia con figli a carico può decidere di cambiare vita e trasferirsi in questi piccoli Comuni a rischio spopolamento: in tal modo, non solo si potrà godere della serenità e tranquillità dei territori, ma si potrà anche risparmiare sulle spese di affitto e non solo.