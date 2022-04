Cashback 2022 confermato, ma non è come lo ricordiamo... Quali sono le tre alternative al cashback di Stato che permettono di risparmiare fino a 300 euro al mese? Non solo rimborsi sulle spese, ma anche sui pedaggi autostradali in caso di coda: ecco come funziona il cashback 2022 e quali sono i nuovi bonus per tutti per risparmiare.

Ti piacerebbe risparmiare fino a 300 euro al mese? Con il nuovo cashback 2022 è possibile ottenere rimborsi sui propri acquisti sfruttando due opzioni diverse, ma solo fino al 31 maggio 2022!

Sei ancora in tempo per partecipare a tre iniziative a livello nazionale che non hanno nulla anche fare con il bonus cashback di Stato. Quest’ultimo è stato sospeso il 30 giugno 2021, e poi cancellato dal Governo guidato da Draghi. Ma ci sono altre possibilità di risparmio grazie al cashback 2022 offerto da alcune piattaforme molto conosciute.

Che si tratti di spesa alimentare, abbigliamento, tempo libero, o qualsiasi altra voce, hai diritto a un rimborso direttamente sull’applicazione.

Scopriamo subito come funziona il cashback 2022 e come si possono risparmiare fino a 300 euro al mese sui propri acquisti sfruttando i rimborsi. Ecco tutte le ultime notizie.

Cashback 2022 per tutti: grande ritorno del bonus!

Buone notizie sul cashback 2022: è ancora possibile ottenere rimborsi e risparmiare fino a 300 euro al mese grazie alle iniziative promosse a livello nazionale. Non si tratta del ritorno del cashback di Stato, che ha permesso a tutti gli italiani di ottenere il rimborso del 10% sui propri acquisti fino a un margine di 150 euro ciascuno.

Non stiamo nemmeno parlando del super cashback, ovvero quell’iniziativa promossa dal Governo Conte che ha permesso a 100 mila cittadini di ottenere un bonus pari a 1.500 euro a fronte dell’elevato numero di transazioni effettuate nell’arco di un semestre.

Stiamo parlando di altre tre iniziative alle quali possono partecipare tutti e che permettono di “guadagnare” 300 euro al mese, ma con scadenze piuttosto imminenti.

Come funziona il nuovo cashback 2022 e come si possono risparmiare fino a 300 euro al mese sulle proprie spese? In questo breve video sono riassunte le regole per partecipare al nuovo cashback 2022 per risparmiare fino a 300 euro al mese: ecco tutto quello che c’è da sapere.

In un periodo di rincari su tutto, come quello attuale, riuscire a tenere denaro nel portafogli è assolutamente fondamentale. Ecco le ultime notizie sul cashback 2022 e quali sono le possibilità di risparmio!

Cashback 2022 per tutti: come risparmiare fino a 300 euro al mese

Sono tre le iniziative attualmente attive per ottenere il cashback anche nel 2022: nonostante la cancellazione del bonus introdotto dal Governo Conte, è ancora possibile sfruttare due opzioni per risparmiare fino a 300 euro al mese, in un periodo di rincari come quello attuale.

Stiamo parlando del cashback con Postepay, attivo fino al 31 maggio 2022, per tutti i clienti del circuito; e del cashback di Satispay, la più famosa piattaforma digitale che permette di effettuare dei pagamenti con carte di credito utilizzando soltanto il proprio smartphone.

In aggiunta, è stato attivato anche il cashback “targa” che permette di ottenere un rimborso sul biglietto del pedaggio autostradale dopo la registrazione di almeno 15 minuti di ritardo. (Ne parleremo al termine dell’articolo).

Scopriamo nel dettaglio come partecipare alle tre iniziative e come ottenere il cashback fino a 300 euro al mese!

Cashback 2022 per tutti con Postepay: come funziona?

La prima opzione, che ti abbiamo presentato anche nel video precedente, è il bonus cashback con Postepay. Inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021, il cashback è stato poi prorogato fino al 31 marzo 2022 e ora si può ottenere anche fino al 31 maggio 2022: la popolarità di questa iniziativa ha permesso di estendere i termini ben oltre la naturale scadenza.

Ma come funziona il cashback con Postepay? In prima battuta avrai bisogno di scaricare o aggiornare l’applicazione di Postapay, inserendo i tuoi metodi di pagamento all’interno della piattaforma.

A questo punto, potrai verificare quali sono i negozi che aderiscono al cashback nelle tue vicinanze, recarti presso le sedi, e iniziare ad effettuare i tuoi acquisti. Una volta arrivato alla cassa, dovrai inquadrare e scansionare il codice QR che trovi sulla cassa del negoziante. Il gioco è fatto! Non ti resta che inserire l’importo da pagare e autorizzare il pagamento tramite app.

Così facendo, potrai ottenere un cashback – ovvero un rimborso – di 1 euro per ogni transazione effettuata, per un minimo di 10 euro di spesa. Potrai. raccogliere al massimo 10 euro al giorno, ovvero circa 300 euro al mese!

La scadenza di questa iniziativa è fissata al 31 maggio 2022.

Cashback 2022 per tutti con Satispay: come funziona?

La seconda opzione di cashback 2022 che puoi sfruttare è quella di Satispay, la popolare piattaforma utilizzata da moltissimi cittadini per effettuare transazioni digitali e tracciabili. Come funziona?

A differenza del cashback di Postepay, il rimborso di Satispay prevede delle regole un po’ più restrittive, ma permette di ottenere soglie di denaro assolutamente importanti.

Per tutti i pagamenti effettuati con l’applicazione Satispay viene riaccreditato il 10% delle spese sostenute di martedì nei supermercati, oppure il 20% delle spese sostenute il venerdì nelle altre attività commerciali (farmacie, negozi, librerie, ecc).

Facciamo un esempio. Se in un mese si arrivano a spendere 2.000 euro di spese alimentari presso i supermercati (solo di martedì), si potranno ottenere rimborsi fino a 200 euro al mese.

Anche per il cashback offerto da Satispay è necessario scaricare l’applicazione e collegare i propri metodi di pagamento (carta di credito) prima di iniziare ad effettuare le spese.

Cashback 2022 con Satispay: quale tipologia scegliere?

Il cashback di Satispay non è unico, ma può essere suddiviso in tre categorie differenti associate a diverse regole di partecipazione e accredito del rimborso. Quale scegliere?

Il primo, e più semplice, è il cashback classico: dopo aver sostenuto una spesa viene accreditato il relativo cashback pari al 10% o al 20% su tutti gli acquisti.

Il secondo è il cashback sul primo acquisto, ovvero un rimborso che viene accreditato solo sul primo acquisto presso quel negozio o esercente.

Il terzo, infine, è il cashback incrementale, che permette di ottenere rimborsi con percentuali sempre maggiori sui propri acquisti: per esempio, si parte dal 5% sul primo acquisto, per passare al 10% sul secondo, e 15% sul terzo. E così via.

Non esiste un’alternativa più conveniente di un’altra: tutto dipende dall’utilizzo che si intende fare dell’applicazione. Maggiore è l’utilizzo di Satispay, più conveniente sarà la partecipazione al cashback incrementale.

Cashback “targa” per le code in Autostrada: come funziona?

Esiste, in realtà, anche una terza opzione di cashback che permette di ottenere dei rimborsi sul pedaggio autostradale nel caso in cui vengano registrate code su determinati tratti gestiti da Aspi.

Lo hanno chiamato cashback “targa” in virtù del fatto che si basa sulla lettura della targa tramite un meccanismo digitale. L’applicazione Free to X, invece, permette di gestire i rimborsi per tutti gli automobilisti, con o senza Telepass, che hanno registrato ritardi sui tempi di percorrenza dovuti unicamente a cantieri di restringimento della carreggiata. Il rimborso può essere erogato fino al 100% del prezzo del biglietto.

Il calcolo del rimborso può essere effettuato, a partire dalla registrazione di 15 minuti di ritardo, seguendo questo schema:

tratto percorso inferiore a 29km - 100% di rimborso sul biglietto per 15 minuti di ritardo;

tratto percorso superiore a 500km - rimborso del 5% sul prezzo del pedaggio per ritardi compresi tra 15 e 29 minuti.

A partire dal 15 aprile 2022 il cashback “targa” è disponibile solo per i residenti in Liguria, ma prossimamente potrebbe essere esteso a tutti i cittadini italiani.