Il cashback nel 2021 ha funzionato, ha funzionato alla grande. Almeno questa è la visione che si può avere guardando i dati, ma analizzandoli a fondo emergono altre verità. Il Governo e Draghi in particolare sono consapevoli di ciò ed hanno scelto di non rinnovare la misura: perché? Ecco le motivazioni e la novità attiva in via sperimentale da oggi.

In sostanza il cashback non è come sembra e, come tutte le misure, ha un costo per il bilancio dello Stato che va considerato nel momento in cui si fa un bilancio sulla misura stessa: in sostanza, ne vale la pena? Ovviamente il numero di persone che aderiscono ad una iniziativa come quella del cashback non è e non può essere l'unico parametro su cui basarsi per rispondere alla domanda.

Possiamo comunque definirlo un parametro importante, ma non certo l'unico. Oltre a vedere gli altri criteri che hanno portato il Governo a scegliere di non riproporre il cashback nel 2022, proviamo anche a capire meglio qual è la misura sperimentale che entra in vigore a partire da oggi in Liguria.

Si tratta effettivamente di una forma di cashback, ma non ha nulla a che vedere con ciò che gli italiani hanno sperimentato nel 2021. In questo articolo, infatti, facciamo anche chiarezza su questo aspetto, perché si è impropriamente parlato di un ritorno al cashback ma non è di questo che si tratta.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla proprio di cashback, nello specifico della prima forma con cui era stato approvato, in modo da avere un'idea di come è nata la misura:

Cashback 2022: la scommessa che risale al 2020

Il cashback è sostanzialmente una scommessa, una scommessa fatta dal Governo Conte II ed ereditata dal Governo attuale, guidato proprio da un economista come Mario Draghi. Premier che ha ereditato più che la misura, le sue conseguenze, nel bene e nel male.

Draghi ha dovuto trarre le conclusioni da ciò che il cashback aveva comportato nel 2020 e nel primo semestre del 2021, giungendo poi alla conclusione che evidentemente la misura non era adeguata rispetto agli obiettivi che si poneva ed ai costi che comportava.

Ciò va assolutamente considerato come vero parametro per misurare il cashback, in quanto se si guarda solo al numero di cittadini che vi hanno aderito, l'impressione è quella di un vero e proprio successo.

Non è un mistero infatti (e il Governo lo sapeva) che il cashback funzioni, il meccanismo di restituzione di denaro dopo un acquisto, piccola o grande che sia la percentuale di ritorno, è gratificante e crea un meccanismo che si autoalimenta. Una spinta ai consumi, sì, ma anche e soprattutto una spinta all'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili, questo il vero obiettivo del Governo Conte ed anche del Governo Draghi.

Ma è stato raggiunto? In questo concetto risiede il vero fallimento della misura, cioè l'elemento che ha portato alla fine del cashback che nel 2022 non tornerà, non come era in passato.

Cashback 2022: le motivazioni del fallimento

Lo ripetiamo per chiarezza e per rendere tutto più semplice: il cashback ha funzionato se si guarda al coinvolgimento dei cittadini, non ha invece funzionato se si guarda al vero obiettivo del Governo che lo ha introdotto.

Spingere i cittadini (e gli esercenti) ad utilizzare metodi di pagamento tracciabili non ha portato ai risultati sperati: hanno veramente provato a beneficiare del cashback coloro che già li usavano, mentre chi ha meno dimestichezza con questi strumenti non ha cominciato grazie a questa misura.

Inoltre, si registra anche una tendenza a provare a beneficiare del cashback nelle grandi città del nord della nostra penisola, cioè proprio quelle in cui i metodi di pagamento digitali e tracciabili sono già più diffusi, mentre molto meno al sud e in generale nei piccoli paesi, dove invece si voleva spingere molto.

Ovviamente Draghi ha preso al volo questi dati per giungere ad una conclusione che già era nell'aria: il cashback funziona, ma non con i cittadini "giusti". Considerando anche il peso che ha a bilancio, non poteva che andare verso una vera e propria cancellazione e così è stato.

Il secondo semestre del 2021 ha visto il cashback sparire, ma c'era ancora qualche speranza di vederlo nel 2022 magari in forma leggermente diversa. Stando alle condizioni attuali, questa novità non arriverà e il Governo ha ad oggi tutt'altre priorità.

Cashback 2022: ecco le alternative

Una volta visti gli obiettivi del cashback, è semplice intuire che il Governo ha virato su altre modalità per raggiungerli e tra questi vediamo il bonus bancomat, pensato per agire sugli esercenti più che sul consumatore finale.

Infatti, l'idea del Governo è quella di azzerare i costi per gli esercenti che danno la possibilità di pagare con bancomat o carta di credito (anche digitale) per tutti gli importi, anche i più piccoli. Un'abitudine tutta italiana è infatti quella di non permettere pagamenti di questo genere quando sono sotto una certa somma, portando così la piccola evasione a prosperare.

Il bonus su suddivide su un rimborso per le spese sostenute per acquistare i dispositivi che permettono di ricevere pagamenti di questo genere, come il POS, ed un altro bonus che riguarda la dotazione di strumenti tecnologicamente avanzati per comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti. In totale, si può arrivare fino alla cifra di 480 euro.

Cashback 2022: nuova misura per i consumatori!

Abbiamo già largamente affrontato il tema cashback ed il perché il Governo non lo ha rinnovato, ma ora ci concentriamo su una nuova misura che sfrutta il meccanismo del cashback (che come detto funziona) legato alla rete autostradale del nostro paese.

Si tratta del cosiddetto cashback targa, una misura che parte proprio da oggi nella regione Liguria per poi estendersi a tutta l'Italia. Il cashback funziona secondo il classico meccanismo: l'utente paga una certa somma e può riceverne una quota variabile indietro.

Questa quota non dipende però dal metodo di pagamento o da caratteristiche dell'utente, ma piuttosto dai problemi che si trovano sul tratto autostradale percorso: se dovessero esserci code e ritardi causati da lavori di manutenzione dell'autostrada, scatterà un cashback variabile basato sull'ammontare del ritardo.

Cashback targa 2022: ecco come funziona

In sostanza si paga una certa somma per ogni tratto autostradale percorso, come gli automobilisti ben sanno, e non è raro che si trovino problemi lungo tale tratto: code, traffico, ritardi, lavori, incidenti...

Non tutte le casistiche faranno scattare il cashback targa, anzi come detto solo quella del ritardo causato da lavori di manutenzione, ma la novità è molto interessante e resitituisce finalmente ai cittadini una certa parte di quanto pagato in caso di disservizio.

La misura entra in vigore proprio oggi, 15 marzo 2022, ma solo nella regione Liguria: un mese di sperimentazione di una misura molto interessante in una regione in cui i disservizi autostradali sono praticamente la norma, con problemi di viabilità che si trascinano da tempo e cantieri che lavorano per anni e anni. Essa vale solo per i conducenti privati, non per macchine aziendali o noleggiate.

Una volta finito il mese di sperimentazione, il 15 aprile 2022, la misura entrerà in vigore su tutto il suolo italiano, con eventuali revisioni sulla base di quanto successo proprio in questo mese di "prova". La misura si prennuncia molto interessante, vedremo se lo sarà anche nei fatti.