Il Cashback 2022 è ora possibile per tutti i clienti di Postepay e di Autostrade per l'Italia! Potrai avere fino a 300 euro di sconto, ma solo se rispetterai i seguenti requisiti!

Il Cashback 2022 non è stato annullato.

O meglio, quello a cui eravamo abituati nel 2021 purtroppo sì, grazie alla disposizione del Governo Draghi di sospendere il piano Cashless del Governo Conte II a novembre 2021, con l'erogazione dei premi previsti dalla Lotteria degli Scontrini.

Oggi c'è il Cashback di Stato 2022, ma non è come quelli di cui vogliamo parlarti, cioè quelli di PostePay e di Autostrade per l'Italia.

Queste due aziende hanno provveduto a rendere disponibile per i propri clienti un servizio di rimborso su ogni acquisto o sull'utilizzo dei loro servizi. Ovviamente per avere diritto a questo sconto dovrai rispettare una serie di requisiti stringenti, e di riuscire a iscriverti e a usufruire di questo servizio Cashback 2022 entro una certa data di scadenza.

Però il gioco ne vale la candela, dal momento che potrai avere fino a 300 euro di sconti.

In questo articolo vedremo insieme come funziona, e come averlo entro la scadenza prevista sia per il Cashback di Postepay, sia per quello di Autostrade per l'Italia.

Cashback 2022 annullato? Non con Postepay e Autostrade per l'Italia! Ecco come funziona

Il Cashback 2022 sembrava fosse stato annullato per tutti, e per certi versi è andata così. O almeno, quello che non abbiamo conosciuto da dicembre 2020, come misura emergenziale del Governo Conte II, purtroppo è stato sospeso ufficialmente con il pagamento degli scontrini vincenti nella Lotteria degli Scontrini di novembre 2021.

Dopo questo evento, costato allo Stato la bellezza di 900 milioni di euro, solo alcuni hanno voluto tentare il sistema "Cashback". Si parla del caso di Postepay, azienda spin off di Poste Italiane, e di Autostrade per l'Italia (ASPI).

Parliamo di due aziende che per certi versi sono in parte legate allo Stato, essendo entrambe enti pubblici economici, in particolare ASPI, tornata pubblica da maggio 2021.

Ma in questo caso entrambe hanno voluto prendere a carico il progetto Cashback esclusivamente per i propri clienti, e soltanto all'interno dei propri servizi in gestione.

Infatti per tutti i clienti Postepay e Autostrade sarà possibile accedere ad un servizio che in certi casi può permettere fino a 300 euro di sconto sugli acquisti.

E' uno dei pochi modi attualmente disponibili sul mercato nazionale di acquisto rimborsato, anche se non con gli stessi sconti a cui eravamo abituati col Governo Conte II.

In questo caso non potrai richiedere il 10% su tutti gli acquisti presso un negozio provvisto di POS o Bancomat, per un limite di 150 euro di rimborso.

Nel caso del Cashback Postepay, potrai avere fino a 10 euro al giorno di rimborso, per un totale di 300 euro al mese. Mentre col Cashback Autostrade avrai diritto anche alla copertura totale del ticket per il casello autostradale.

Cashback 2022: ecco come richiederlo se sei cliente Postepay o di Autostrade per l'Italia!

Il Cashback 2022 disponibile con Postepay e Autostrade per l'Italia è richiedibile soltanto se si è già clienti presso questa azienda spin off di Poste Italiane, o si abbia preventivamente registrato un account presso l'applicazione Free To X, l'app disposta da ASPI per l'accesso al servizio.

Nel primo caso, come previsto dalla pagina ufficiale di Poste, avrai diritto ad un rimborso di 1 euro per ogni transizione effettuata presso negozi o franchising aderenti all'iniziativa di Poste.

Si parla di aziende o co-associate, che vanno dai servizi relativi alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) quali Despar, Eurospar, Interspar, fino a Carrefour e COOP.

Oltre a questi, è possibile richiedere il Cashback 2022 anche presso negozi d'abbigliamento, come Liu Jo, oppure servizi di trasporto urbano via taxi.

Proprio per questo genere di servizio di trasporto è disponibile un bonus taxi, ma solo se segui i requisiti previsti. Ti consiglio di darci un'occhiata.

Oltre a Postepay, come annunciato, c'è il servizio Cashback Autostrade. Riguardo però i soli servizi autostradali, per i quali potrai avere un rimborso sul ticket di viaggio. Parliamo del biglietto che ti viene rilasciato all'entrata del casello autostradale, e che dovrai esibire all'uscita per procedere al pagamento della tratta che hai percorso.

Nel caso in cui vengono registrati dei ritardi sui tempi di percorrenza, potrai richiedere un rimborso tramite l'app Free to X, che possono arrivare fino alla copertura totale del rimborso.

Ma questo rimborso è solo nel caso in cui i ritardi siano dovuti a cantieri e attività di cui ne è responsabile l'azienda e i suoi addetti, e non per motivi personali.

Se vuoi avere maggiori informazioni in merito, ti suggerisco questo video Youtube, a cura di Eclettico Andrea.

Cashback 2022: ecco come si attiva e come si incassa per Postepay o Autostrade!

Il Cashback 2022 di Postepay e Autostrade è attivabile ed erogabile solo per via telematica. Non sono previsti buoni o voucher, ma solo un rimborso che ti verrà depositato sul tuo conto corrente.

Nel caso del Cashback Postepay, solo i clienti che hanno registrato anzitempo un account postale/bancario potranno avere il rimborso del servizio. Per account intendo la registrazione presso l'app Postepay, e il possesso di una carta prepagata o di debito, anche quella di Banco Poste.

Una volta abilitato l'account e la carta, potrai richiedere il Cashback 2022 nei negozi aderenti all'iniziativa. Basterà scansionare il codice QR alla cassa, a fine spesa, e avrai autorizzato sia il pagamento sia il rimborso spettante.

Ovviamente avrai diritto allo sconto solo se hai pagato una spesa di 10 euro minimo, così da avere almeno 1 euro di rimborso. Potrai beneficiare fino a 10 euro di rimborso massimo al giorno.

Nel caso invece del Cashback Autostrade dovrai scaricare Free To X sul suo smartphone e collegare il tuo account bancario (conto corrente, prepagata con IBAN...) assieme alla targa della tua auto.

L'incasso verrà fatto secondo questo calcolo. Oltre il 15esimo minuto di ritardo, avrai un rimborso del:

100% se il tratto percorso è inferiore a 29 km ;

se il tratto percorso è ; 5% se il tratto percorso è di oltre 500 km, e se il ritardo è inferiore a 30 minuti.

Purtroppo per entrambi il tempo non è molto clemente. Per il primo è disposta una scadenza al 31 maggio 2022, oltre il quale Postepay interromperà il servizio. E per il secondo è al momento garantito il Cashback solo per il tratto autostradale in Liguria, nella speranza che si attivino altri tratti per la penisola.

Cashback 2022: oltre a Postepay e Autostrade c'è quello di Satispay! Ultime notizie!

Il Cashback 2022 teoricamente non finisce con Postepay e Autostrade. Puoi richiedere come terza alternativa anche il Cashback Satispay, che consiste nell'erogazione di un rimborso decisamente più corposo rispetto a quelli già raccontati.

Si tratta di un rimborso pari a tutti gli acquisti che vengono effettuati tramite Satispay, ovvero la popolare piattaforma di transazioni digitali e tracciabili. Una specie di POS ma totalmente digitale.

Come rimborso prevede o il rientro del 10%, massimo 20% su tutti gli acquisti presso negozi o franchising che dispongono di questo dispositivo. O in alternativa un rimborso garantito sul primo acquisto effettuato.

Più la possibilità di avere uno sconto progressivo su ogni acquisto effettuato nello stesso negozio, che va da un 5% sul primo acquisto, ad un 10% sul secondo.

In pratica, più acquisti, e più potresti arrivare ad un rimborso pressoché totale! Ma, per quanto questa offerta sia vantaggiosa, presenta delle limitazioni alquanto particolari.

Ti suggerisco di dare un'occhiata all'approfondimento di Laura Pellegrini. Troverai maggiori informazioni sui limiti d'acquisto e sulle differenze tra queste tre opzioni disponibili con Satispay.