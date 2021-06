[Come iniziare a fare trading con 200€] Scopri ORA come anche tu puoi iniziare a guadagnare dal trading iniziando con sole 200€, senza rischiare un euro di più!

Cashback News: la prima fase dell’iniziativa è ormai agli sgoccioli e, a breve, si azzereranno tutte le transazioni accumulate a partire da inizio anno. Il 30 giugno 2021, infatti, si chiuderà il conteggio della prima parte dell’anno (e dell'iniziativa); chi, a partire da gennaio, è riuscito ad accumulare almeno 50 transazione, riceverà un rimborso pari al 10% di quanto ha speso fino ad ora. È dunque iniziata una corsa alla transazione, che sta portando tantissime persone ad accumulare, nel più breve tempo possibile, le transazioni mancanti per poter accedere al bonus. E c’è anche chi, nelle ultime settimane, ha lanciato l’allarme: molti italiani, spinti dalla voglia di ottenere il rimborso, sarebbero addirittura a rischio ludopatia. Analizziamo le news legate ad uno dei bonus più discussi del momento, e cerchiamo poi di capire se è ancora possibile accumulare pagamenti elettronici in maniera regolare, senza correre il rischio che ci vengano annullate (e senza dover ricorrere ai trucchetti utilizzati dai furbetti del Cashback). Bonus Cashback e ludopatia Una recente notizia su Open.online ha riportato la testimonianza di Marco, nome probabilmente di fantasia, che vive con il terrore di perdere posizioni nella classifica ufficiale del Cashback, disponibile sull'App IO: secondo quanto stabilito dal programma legato al Cashback, i primi 100mila italiani che avranno effettuato, alla data del 30 giugno, il maggior numero di transazioni, potranno partecipare ad una super-estrazione, quella del Super Cashback. Il premio finale? Ben 1500 euro. E sono tantissimi gli italiani che, nel tentativo di vincere l’ambito premio che è riservato a chi effettua più transazioni, hanno fatto del bonus Cashback una ragione di vita. Anche il fantomatico Marco della storia di Open.online racconta di fare rifornimenti di carburante anche di pochi euro, di andare al supermercato più spesso possibile, di suddividere la spesa in più esercizi commerciali per aumentare il più possibile il numero dei pagamenti elettronici. La storia di Marco è la storia di tantissimi italiani che, al momento, si sono lasciati sopraffare dalla frenesia del bonus Cashback. Ecco perché si parla addirittura di rischio ludopatia. Il fatto che la situazione sia davvero molto critica è confermato da un dato abbastanza allarmante: man mano che il 30 giugno si avvicina, le transazioni stanno aumentando in maniera spropositata. Ed anzi, nelle ultime settimane, chi si trovava in una posizione della classifica abbastanza alta, si è trovato di colpo superato da migliaia di persone. Persone che non fanno altro che passare le proprie giornate a frazionare le spese in maniera ossessiva, il tutto allo scopo di vincere il premio finale. Bonus Cashback e criticità: i furbetti In realtà frazionare in maniera quasi ossessiva le proprie spese non è una novità che gli italiani stanno sperimentando adesso, quando mancano ormai pochi giorni alla fine del primo periodo. Già nei mesi passati sono sorte numerose polemiche verso quelli che vengono definiti i “furbetti del Cashback”. Sono stati infatti tantissimi gli italiani a cercare gli escamotage più fantasiosi (e, spesso, neanche troppo leciti) al fine di riuscire a registrare quante più transazioni possibili per poter ottenere il Super Cashback. Ciò mette anche a nudo l’aspetto più criticato del Cashback: ad oggi non sono state previste alcune limitazioni sul regolamento ufficiale; dunque, non esistendo delle regole che vietino di farlo, moltissimi furbetti hanno iniziato a frazionare i pagamenti in transazioni da pochi centesimi. Altri hanno addirittura acquistato un proprio POS personale, tramite il quale hanno inviato del denaro, sotto forma di micropagamenti, al proprio conto corrente, allo scopo di far salire il proprio numero di transazioni. Come ottenere più transazioni possibili per il Super Cashback (in maniera lecita)? In molti se lo staranno chiedendo: come accumulare transazioni per ottenere il premio del Super Cashback? Davvero occorre utilizzare questi trucchetti subdoli per accumulare pagamenti elettronici? In realtà no, esistono molti modi per aumentare di gran lunga le transazioni senza dover per forza fare i furbi. Ovviamente, manca ormai pochissimo per l'assegnazione dei premi del Super Cashback di giugno, quindi il consiglio è quello di attendere il secondo periodo, soprattutto se ad oggi le transazioni accumulate sono poche rispetto a chi occupa le prime posizioni in classifica. Inoltre, è caldamente consigliato di evitare le tecniche utilizzate dai furbetti: è vero che questi metodi permettono di accumulare rapidamente un numero impressionante di transazioni, ma ricordiamo che il sistema PagoPa ha infatti lavorato ad un algoritmo per individuare le transazioni sospette, e negli scorsi mesi ha addirittura eliminato alcune transazioni ritenute irregolari. Dunque, per evitare di vedersi eliminare le transazioni effettuate, meglio puntare sulla regolarità e l’onestà. Esistono tantissimi modi per accumulare transazioni in maniera consona e regolare. Oltre a pagare tutte le proprie spese quotidiane con carta di credito, è ad esempio possibile sfruttare anche gli acquisti online per accumulare transazioni valide per il Cashback. Il trucco è presto svelato: basta acquistare delle carte regalo presso rivenditori fisici. Molti negozi, infatti, vendono in loco delle carte prepagate da utilizzare presso siti di eCommerce, o dei buoni regalo (quali, per esempio, quelli messi a disposizione da Netflix o Google Play). Insomma, basta acquistare presso il proprio rivenditore di fiducia una carta prepagata o una carta regalo, pagandola con carta di credito. In questo modo, potremo spendere i nostri soldi online, ma avremo ottenuto una transazione che farà cumulo per il Super Cashback (oltre che essere conteggiata per il Cashback canonico, che ci rimborserà del 10% delle spese). Altra maniera per aumentare le transazioni è quella di sfruttare le bollette: molti di noi, infatti, le pagano tramite app. Ebbene, chi volesse sfruttare le bollette per aumentare il numero di transazioni può semplicemente recarsi presso tabaccaio o presso un ufficio postale e pagare l’importo dovuto tramite transazione elettronica: anche questa verrà conteggiata. Infine, ricordiamo che anche alcuni professionisti danno la possibilità di pagare per le proprie prestazioni tramite POS. Insomma, il vero trucco è uno solo: cercare di usare il più possibile la carta di credito e meno i contanti. Bonus Cashback: i vantaggi oltre le criticità Il Bonus Cashback, lo ricordiamo, è stato promosso dall’ex Governo Conte per promuovere l’utilizzo dei pagamenti elettronici, promettendo in cambio un rimborso del 10% da calcolare sul totale speso durante la stessa transazione. All’epoca della sua introduzione, il Bonus Cashback è stato introdotto proprio per promuovere i pagamenti elettronici presso i negozi, al fine di combattere l’evasione fiscale: il Cashback è infatti parte della più ampia iniziativa Italia Cashless, che mira a scoraggiare l’uso dei contatti in favore dei pagamenti tracciabili. L’iniziativa ha già iniziato a dare i propri frutti: non solo il bonus Cashback è stato accolto con molto favore dagli italiani, ma le stime di SatisPay hanno confermato che, da quando il bonus è stato introdotto, abbiamo avuto nel nostro Paese un aumento dei pagamenti elettronici del 50% rispetto all’anno 2020. La tendenza è stata confermata da un’indagine realizzata da The European House – Ambrosetti, che ha messo in evidenza tre fattori positivi: circa 7 italiani su 10 sono favorevoli al Cashback

l’iniziativi ha incrementato i pagamenti elettronici

i consumi, rispetto al 2020, sono aumentati (in particolare tra i giovani e al Sud Italia) Bonus Cashback contro l’evasione fiscale Tra l’altro, come sappiamo, l’Italia è tristemente nota per la percentuale di evasione fiscale particolarmente alta. Secondo le stime, ogni anno ben 200 miliardi di euro vengono evasi nel nostro Paese. E, stando ancora alle stime, l’economia sommersa in Italia sembrerebbe valere almeno il 12% del PIL. Il bonus Cashback, invece, rappresenta un’arma contro quegli esercenti che rifiutano l’emissione di regolare scontrino fiscale, o contro tutti i professionisti che effettuano degli sconti sui prezzi quando l’acquirente decide di rinunciare alla fattura per la prestazione richiesta. In che modo? L’ottenimento di un bonus in denaro aiuta i cittadini a richiedere che la prestazione avvenga in maniera regolare, con l’emissione di fattura o scontrino. Inoltre, essendo il bonus Cashback valido solo per acquisti in loco, ha rappresentato una spinta agli acquisti presso negozi ed attività locali, garantendo dunque un impatto positivo (ed un aumento delle vendite) per le PMI che operano a livello locale. La politica contro il Cashback Se il bonus Cashback è stato accolto con favore dagli italiani, lo stesso non può dirsi tra i politici, presso i quali il bonus non gode di molta popolarità. Soltanto il Movimento 5 Stelle, infatti, sembra intenzionato a continuare a difendere a spada tratta il Cashback e il piano Italia Cashless. Gli altri partiti, invece, non fanno altro che osteggiare la misura: Fratelli d’Italia, per esempio, ha più volte ribadito come la misura sia inadeguata, e non una misura concreta per combattere l’evasione fiscale. Ma anche la Sinistra si è schierata contro il Cashback: il PD, ad esempio, ha più volte chiesto di destinare i fondi del Cashback a sostegno delle attività volte a contrastare la crisi economica attualmente in atto. Tra l’altro, la misura non è comparsa neppure nel Recovery Plan. Insomma, tutto lascia pensare che il Governo Draghi non stia contando molto sul Cashback come strumento di lotta all’evasione fiscale. Ed è anche per questo che, fino a poche settimane fa, circolavano insistenti voci che vedevano la misura ormai spacciata. Per tutte queste ragioni, il bonus Cashback potrebbe non essere rinnovato per il 2022: si tratta ovviamente soltanto di una supposizione, ma è molto probabile che la misura, con la prossima Legge di Bilancio, non verrà rinnovata. È dunque opportuno cercare di approfittare del bonus Cashback fino a dicembre 2021, in attesa di una conferma o meno della sua eventuale proroga.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.