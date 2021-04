Nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, approvato dal Parlamento, non viene riconfermato il cashback. Il 30 giugno la misura del governo Conte bis per combattere l'evasione fiscale - puntando su pagamenti elettronici, più tracciabili del contante - e incentivare l'acquisto nei negozi fisici - escludendo dai rimborsi gli store online - raggiunge la sua prima scadenza semestrale. Quali sono ora gli scenari?

[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

È stata una delle misure volute più fortemente dall'ex primo ministro Giuseppe Conte e da quello che ormai possiamo definire a tutti gli effetti il suo partito, il Movimento 5 Stelle. Ora però, la misura del cashback non è stata riconfermata all'interno del recovery plan che il nuovo premier, Mario Draghi, ha presentato a Bruxelles.

Recovery plan: fuori cashback, quota 100 e superbonus. Cosa succede https://t.co/DdbyWhU8rW

— Sky tg24 (@SkyTG24) April 27, 2021

Un provvedimento dalla vita breve?

Il cashback era stato introdotto dal governo Conte con due obiettivi in mente: rilanciare quel mondo del commercio seriamente provato - come molti altri settori - dalla stretta della morsa pandemica e combattere l'evasione fiscale. Si era aperta una battaglia politica sulla decisione, con i partiti all'opposizione - su tutti Fratelli d'Italia, che non ha mai visto di buon occhio questa misura - a proporre più volte di investire in altro i fondi destinati al cashback.

Eppure Conte e il suo governo avevano sempre difeso la misura, persino strenuamente, inserendola nella bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a cui poi ha naturalmente dovuto mettere mano il suo successore. Nel piano risalente a gennaio, il Conte bis prevedeva di rifinanziare la misura del cashback con uno stanziamento di circa 4,77 miliardi. La larga maggioranza che sostiene Draghi, composta come ben sappiamo di partiti anche molto distanti tra loro, non ha mai appoggiato il rimborso in maniera compatta, tutt'altro. Lo stesso primo ministro non si è mai espresso in modo apertamente favorevole al cashback, dunque la decisione non deve stupire troppo.

Se però fossimo davvero al termine della vita dell'operazione cashback non sarebbe certo una buona notizia per tutti quegli italiani che avevano sposato appieno l'iniziativa, imparando ad utilizzare sempre la carta per i loro pagamenti. L'assenza di tale misura nel piano di ripresa, dunque, fa un certo scalpore. Chiariamo subito che nessun membro del governo ha mai dichiarato la soppressione della misura ed è possibile che essa possa essere finanziata tramite fondi ordinari. Similmente però, neanche su questo abbiamo alcuna ufficialità per cui è in effetti possibile che il cashback sia accantonato già da luglio, dopo la sua prima scadenza naturale.

Che cos'è il cashback?

Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 si è parlato molto del cashback di Stato. Di che cosa si tratta? Parliamo di una iniziativa messa in campo dal governo - precedente, come si è scritto - per incentivare tutti i pagamenti in modalità differenti dal denaro contante. Il sistema restituisce, di fatto, denaro all'acquirente - da qui il termine cashback, il quale in inglese significa, letteralmente, soldi indietro.

Il periodo di attuazione è partito con il nuovo anno, il primo gennaio scorso (dopo una sperimentazione lunga circa un mese, quella del cosiddetto cashback di Natale) e, appunto, terminerà il 30 giugno, quando verrà riconosciuto al consumatore un bonus pari al 10% di quanto abbia speso con la propria carta di credito o bancomat, fino a un massimo di 150 euro. Questo tetto è raggiungibile con una soglia di spesa pari a 1500 euro e purché siano state effettuate almeno 50 operazioni cashless nei sei mesi.

Qualunque rimborso ricevuto è esentasse. L'operazione cashback era stata pensata per sopravvivere almeno 18 mesi, fino al termine di giugno 2022, eppure la sua scomparsa dal PNRR la mette in dubbio già dal termine di questo giugno. La partecipazione all'iniziativa era e resta molto semplice: ogni maggiorenne residente in Italia può aderire. Ciascun singolo acquisto fatto da consumatore - restano dunque escluse le spese professionali ed imprenditoriali - è valido per il rimborso. Qualsiasi tipologia di spesa saldata in forma elettronica ha diritto ad essere conteggiata per il cashback. Abbigliamento, alimenti, spese mediche, cene e pranzi... ogni acquisto, in maniera indistinta è valido.

Va naturalmente fatta eccezione per le spese online. La misura mira a risollevare gli acquisti nei negozi tradizionali, ove è possibile pagare anche in maniera alternativa a quella elettronica. Non avrebbe avuto alcun senso offrire cashback sulle spese in rete ove, di fatto, non si può pagare se non in questa maniera. Importante sottolineare come non sono stati gli esercenti ad adattarsi alla misura poiché è toccato agli operatori dei loro POS aderire all'iniziativa. Per tener traccia delle spese valide ai fini dell'operazione cashback banche e operatori hanno messo a disposizione vari sistemi. Il più noto fra tutti è sicuramente la app Io, dedicata ai servizi pubblici di pagamento della Pubblica Amministrazione (PagoPA).

Poche certezze

Il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza recentemente approvato ha depennato anche la misura pensionistica denominata Quota 100. Essa era in scadenza quest'anno ed è verosimile che venga sostituita con una nuova opzione per agevolare i pensionamenti. Per quanto riguarda il rimborso sugli acquisti in carta, invece, abbiamo davvero poche certezze per il futuro.

Dovremmo saperne di più con la prossima legge di Bilancio, nella quale il cashback potrebbe essere reinserito seppur con alcune modifiche. Sembra infatti che non sia stata troppo apprezzata la possibilità del super cashback. Esso è un rimborso riconosciuto mensilmente, pari a 1500 euro, che verrà elargito a un fortunato vincitore tra i primi 100mila registrati che raggiungeranno le 50 transazioni nei sei mesi.

Ricordiamo che anche la Corte dei Conti mosse alcune critiche al provvedimento, nella memoria sul Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021, scrivendo:

"Pur condividendone le finalità e in attesa di poter disporre di dati analitici sui risultati finora conseguiti si rileva l’esigenza di una loro migliore finalizzazione e articolazione, essendo necessario comunque evitare la dispersione di risorse con l’incentivazione di operazioni in settori ove non si registrano significativi fenomeni di omessa contabilizzazione dei corrispettivi o nei quali il pagamento mediante carte di debito o di credito è da tempo invalso nell’uso"

Chi difende il cashback

All'angolo del cashback non sono rimasti molti partiti o fronti politici. Non apertamente, almeno. Gli unici che paiono ancora volerlo difendere no matter what - o whatever it takes se vogliamo citare Mario Draghi - sarebbero gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Anche loro, però, paiono vacillare. Pensiamo soltanto a Giuseppe Conte, nuovo capo politico impegnato a plasmare il Movimento del futuro. Non più di qualche settimana fa si è personalmente speso per l'importanza di rifinanziare una delle sue misure messa in dubbio da chi ne ha preso il posto: il superbonus al 110%. Per quanto riguarda il cashback non ha però proferito parola. Questo ci fa pensare.

Significa che la misura è spacciata anche per i pentastellati? Il Movimento sta semplicemente perdendo tempo perché ha altre gatte da pelare dal momento che affronta una mutazione enorme rispetto alle sue origini? Difficile dirlo. I sostenitori del cashback possono dirsi soddisfatti del respingimento della mozione di Fratelli d'Italia che domandava al governo di ricollocare i fondi di questa misura, destinandoli ai ristori. Questa però è tutt'altro che una forte argomentazione, dal momento che anche dalla maggioranza sono state mosse critiche al rimborso.

Il senatore Antonio Misiani (PD), membro della commissione bilancio, ha esternato alcune perplessità sul cashback. Egli ha pubblicamente domandato se davvero fosse necessaria una spesa di circa 5 miliardi di euro in due anni; definita dallo stesso piuttosto elevata. Molte parti politiche considerano questo rimborso una misura troppo onerosa e la sua efficacia nel combattere l'evasione è stata messa in dubbio ormai svariate volte.

Cosa può attendersi l'utilizzatore

Alla luce di tutto ciò, dunque, che cosa può lecitamente attendersi l'utilizzatore del cashback per il prossimo futuro? Il rimborso per i pagamenti elettronici è già agonizzante o gode soltanto di cattiva salute? All'infuori di una battaglia politica che come ben sappiamo spesso non è altro che un gioco delle parti - non a caso, anche questa volta, sono i partiti di destra con FdI in prima linea ad affilare le armi, forse più per poter vantare una vittoria contro il governo che per altre ragioni - abbiamo visto come vi siano dei dubbi e degli interrogativi, anche legittimi, su questa misura.

La sensazione non pare essere quella di un Giuseppe Conte pronto a difendere ad oltranza il provvedimento da lui varato, soprattutto qualora dovesse riscontrare un isolamento dei suoi su questa misura e una non disponibilità da parte degli alleati dem nell'appoggiare questa battaglia. Aprire un fronte cashback all'interno della maggioranza, in un momento difficile come quello attuale, potrebbe non essere una grande mossa per una compagine politica che voglia rifondare le proprie basi e ricostruire un consenso che le sta scivolando tra le dita da mesi.

La convinzione pare essere una ed una sola: comunque vada, sarà davvero molto difficile che il cashback resterà la stessa misura che conosciamo oggi, al superamento del giro di boa del prossimo primo luglio.