Non sai come compilare il modulo di reclamo al cashback di Stato? Ecco le istruzioni, le modalità di presentazione del ricorso alla Consap e le scadenze da rispettare. Tutto quello che devi sapere sul cashback e super cashback: quando arrivano i rimborsi, cosa rischiano i furbetti e cosa succede in caso di pari merito in classifica.

Il primo periodo del bonus cashback di Stato è terminato il 30 giugno scorso e il provvedimento numero 99 della stessa data ha sospeso la misura per una durata pari a sei mesi. È quindi impossibile ad oggi collezionare transazioni e rimborsi, per lo meno per i prossimi mesi. Il Governo dovrebbe poi riprendere il cashback a partire da gennaio 2022, probabilmente con alcuni correttivi.

Nel frattempo sono in corso gli storni e le cancellazioni delle transazioni sospette, come previsto dal messaggio ricevuto sull’app IO da tutti gli utenti. Le operazioni sospette, effettuate presso il medesimo esercente, nel lasso temporale ridotto e con un importo esiguo, sono state rimosse. In tal mondo, anche la classifica del super cashback è stata stravolta.

A partire da giovedì 15 luglio, però, è possibile presentare reclamo alla Consap per gli eventuali rimborsi non riconosciuti o per anomalie riscontrate nei pagamenti. Come riporta il sito di Consap S.p.a.:

I reclami potranno essere presentati a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun semestre, quindi, per il primo semestre 2021, dal 15 luglio 2021 fino al 29 agosto 2021.

Vediamo come si effettua il reclamo sul bonus cashback, qual è il modulo da compilare, quali sono i dati richiesti e quando verranno effettuati i pagamenti. Attenzione al super premio: con la classifica stravolta le sorprese sono dietro l’angolo!

Cashback sospeso, dal 15 luglio via libera ai reclami: come fare

Come ormai sappiamo, il bonus cashback è stato sospeso per diversi motivi: in primis per la spesa che comportava per le casse dello Stato (i cui risparmi potrebbero essere impiegati per finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali o altre misure a sostegno dei lavoratori). Ma non solo: probabilmente il Governo intende prendersi del tempo anche per rivedere la normativa legata al cashback e per escludere i furbetti con delle limitazioni essenziali.

Il cashback di Stato, infatti, è sospeso per i prossimi sei mesi, ma tornerà nel 2022 rinnovato e forse ancora più conveniente per i consumatori.

Il primo periodo di cashback è terminato il 30 giugno 2021, mentre la data di esecuzioen dei rimborsi è slittata di alcuni mesi. Ciò è legato al fatto che a partire da giovedì 15 luglio è possibile presentare il reclamo per i rimborsi errati o per altre problematiche riscontrate nei pagamenti. Come fare?

Reclamo cashback: istruzioni per la compilazione del modulo

Il sito di riferimento per inoltrare il reclamo al bonus cashback di Stato è quello di Consap S.p.a., dove potrai trovare il modulo di reclamo da compilare e inviare direttamente all’ente erogatore.

Ricorda che non è possibile presentare reclamo per i pagamenti che non sono visualizzati sull’app IO o per le transazioni non riconosciute: Consap non potrà aiutarti in alcun modo. Come specifica la guida al cashback:

Puoi rivolgerti a PagoPA S.p.A. per ricevere assistenza in caso di mancata visualizzazione sull’app IO delle transazioni effettuate nell’ambito del Programma con gli Strumenti di Pagamento elettronici registrati ai fini del Cashback.

La prima cosa da fare prima di presentare il reclamo è attendere l’avvenuto rimborso e riscontrare qualche errore negli importi erogati. A questo punto, è chiara la necessità di presentare reclamo. Per farlo, occorre dapprima effettuare la registrazione al sito della Consap.

Una volta entrati nel sito, occorre recuperare il modulo di reclamo visitando l’apposito Portale reclami Consap: il modulo è facilissimo da compilare. Anzitutto occorre rispondere ad alcune domande per comprendere quale sia la problematica riscontrata. In seguito, è importante allegare anche la copia di un documento di identità in corso di validità o – in alternativa – la firma digitale.

Per fare autorevolezza al reclamo, inoltre, è utile tenere traccia dei pagamenti effettuati, per esempio conservando le ricevute del Pos, oppure stampando le contabili della propria filiale.

Reclamo cashback: qual è la scadenza per il ricorso?

Come abbiamo detto, il reclamo al cashback deve essere presentato a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento. Nel nostro caso, per il primo periodo, la prima data utile è il 15 luglio 2021. È opportuno, comunque, attendere l’avvenuta erogazione del rimborso per poter eventualmente riscontrare problematiche o errori nei pagamenti.

Il reclamo si potrà presentare fino al 29 luglio 2021. Una volta inoltrato il modulo, sarà poi Consap a inviare una risposta all’utente che ha inviato il reclamo entro 30 giorni dalla data di presentazione di quest’ultimo, valutando l’accettazione o respingendo le richieste. In caso di accettazione, verrà erogata e accreditata anche la restante parte mancante del rimborso.

Tutti i reclami presentati presso altri enti o altri indirizzi diversi dal Portale reclami Consap non saranno presi in considerazione. È bene affidarsi soltanto all’ente scelto dal Mef come erogatore dei rimborsi.

D’altronde, Consap è una società per azioni italiana, acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Dal 2014 è presieduta da Mauro Masi, ma è controllata interamente dal Ministero dell’Economia, come società in house.

Super cashback, classifica finale stravolta: cosa sta succedendo?

Nel frattempo, come annunciato da un messaggio del Mef apparso a tutti gli utenti che hanno aderito al cashback tramite l’applicazione IO, sono in corso le cancellazioni dei pagamenti sospetti e le punizioni per i “furbetti” del cashback. Infatti, nel maggio scorso, il Ministero e la società PagoPa avevano annunciato l’arrivo di opportuni provvedimenti volti ad escludere i "furbetti" del bonus dai rimborsi e le loro parole si sono poi concretizzate.

Il messaggio che era apparso sull’applicazione IO invitava a confermare i pagamenti sospetti – ovvero quelli di importi ridotti ed eseguiti in tempi stretti presso il medesimo punto vendita – entro 7 giorni dalla data di ricezione del messaggio. Per confermare le transazioni era sufficiente dimostrare che si trattava di acquisti di uno o più beni o servizi, mostrando per esempio le ricevute di pagamento.

Tutti i pagamenti che non sono stati confermati, quindi, sono stati stornati. In tal modo la classifica finale del super cashback è stata nettamente stravolta e moltissimi utenti si sono visti cancellare moltissime transazioni, arrivando ad occupare un posto inferiore in classifica. Al contrario, chi ha confermato i propri acquisti ha potuto prendere il posto dei “furbetti” scalando la piramide.

Classifica finale super cashback in ritardo: quando arriva?

Ricordiamo che la classifica finale del super cashback viene pubblicata sull’applicazione IO e soltanto i primi 100 mila cittadini all’interno di essa potranno ottenere il super premio da 1.500 euro.

La classifica sarebbe dovuta arrivare entro il 10 luglio 2021, ma lo storno delle transazioni potrebbe prolungare i tempi e rendere necessari alcuni mesi per poter stabilire con certezza i cittadini vincitori.

In caso di utenti a pari merito in classifica, verrà valutata la data di esecuzione dell’ultima transazione: l’utente che l’avrà effettuata prima potrà godere di una posizione superiore. Al termine di ciascun periodo di super cashback (che si conclude ogni sei mesi), inoltre, tutte le operazioni vengono azzerate e la corsa al maxi premio riprende da zero.

Cashback e super cashback: quando vengono effettuati i pagamenti?

Arriviamo al punto dolente per tutti gli utenti che hanno partecipato al bonus cashback e al super cashback: quando vengono eseguiti i pagamenti? Una domanda lecita, alla quale il Governo ha dato una risposta chiara nel decreto legge numero 99 del 30 giugno 2021.

Come riporta anche il sito ufficiale della Consap S.p.a.:

I rimborsi relativi al primo semestre 2021 saranno liquidati in due diversi momenti: per quanto riguarda il cashback ordinario i rimborsi arriveranno entro il 31 agosto 2021; mentre per super cashback, entro il 30 novembre 2021.

Consap S.p.a. provvederà a erogare i rimborsi e i super premi entro le date sopra riportate accreditando i soldi direttamente sul conto corrente indicato in sede di registrazione.

Cashback e super cashback: cosa sono e come funzionano

Entrambe le misure erano state introdotte dal Governo Conte bis e inserite all’interno del programma Italia Cashless per favorire la diffusione dei pagamenti digitali e combattere l’evasione fiscale. Sul funzionamento e sul raggiungimento degli obiettivi non ci stiamo a soffermare, quanto invece sul funzionamento dei due bonus.

Grazie al cashback, gli utenti che hanno aderito all’iniziativa – iscrivendosi con SPID sull’app IO, oppure sfruttando le altre applicazioni che permettono di eseguire pagamenti tracciabili – hanno potuto effettuare una serie di acquisti nell’arco temporale di un semestre presso le sedi fisiche dei negozi. Nulla di particolare sino a qui, se non fosse che per ogni acquisto fino a un massimo di 150 euro veniva calcolato un rimborso del 10%, fino quindi a 15 euro per ciascuna transazione.

Inoltre, grazie ai propri acquisti era possibile collezionare operazioni per scalare la classifica del super cashback e aggiudicarsi il maxi premio. Il super cashback è stata forse la rovina di questa misura: solo i primi 100 mila cittadini in classifica avrebbero ottenuto un super premio da 1.500 euro. A chi non fanno gola questi soldi?

E forse proprio per la cifra, molti utenti si sono trovati a frazionare le transazioni in micro pagamenti per ottenere il maggior numero di transazioni rispetto agli avversari: in questo modo sarebbero riusciti ad occupare i primo posti in classifica. Ma purtroppo non è andata troppo bene: alla fine della fiera il Mef ha deciso di stornare tutti i pagamenti sospetti, andando a eliminare le piccole transazioni ravvicinate ed eseguite presso il medesimo esercente.

A classifica stravolta, quindi, chi ha partecipato attivamente e correttamente riceverà il premio che merita. Occorre, però, avere pazienza: i maxi premi da 1.500 euro arriveranno entro il 30 novembre 2021. Tempo al tempo.