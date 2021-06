Il cashback di stato sta per terminare il primo semestre 2021, e si avvicina la vittoria del montepremi finale di 1.500 euro. Montepremi ambito da moltissimi italiani, che considerano il cashback come un vero e proprio gioco, in cui entra in campo la competizione. Aumentano online le piattaforme e i gruppi social di condivisione di tattiche, statistiche e suggerimenti per vincere, e non mancano all'appello i furbetti.

Il cashback di stato è una misura che il governo ha introdotto per incentivare l’utilizzo di metodi di pagamento digitali, e tracciabili. La lotta all’evasione fiscale continua, e il governo ha introdotto numerose novità con l’obiettivo di limitare l’uso del denaro contante.

E sembra che dagli ultimi dati sulle spese degli italiani emergano notizie interessanti in questo senso: sono sempre di più gli italiani che scelgono di pagare con metodi elettronici, carte e similari per i propri acquisti. Tra le misure del governo in questa direzione, troviamo anche il cashback di stato.

Il gioco introdotto dal governo garantisce un rimborso parziale sulle spese effettuate, del 10%, e inoltre è prevista la vincita di un montepremi finale di 1.500 euro. Come spiega Wired.it la vincita è confermata per i primi cento mila cittadini in classifica con maggior numero di pagamenti effettuati:

“Verrà assegnato anche un Super Cashback da 1500 euro per i primi 100mila che avranno eseguito, nello stesso arco di tempo, il maggior numero di transazioni.”

Questo significa che più si compra più salgono le possibilità di vincita, pur rimanendo fermo a 50 il limite minimo delle transazioni da effettuare per ricevere il rimborso cashback. Il cashback di stato tuttavia è diventato un vero e proprio gioco, ed è scoppiata la frenesia degli ultimi giorni, in vista del montepremi finale.

Cashback di stato: come vincere 1.500 euro

Il cashback di stato per molti è diventato un vero e proprio gioco a cui partecipare per aggiudicarsi la vincita maggiore. La gara per rientrare tra i primi cento mila in classifica che potranno ricevere 1.500 euro si fa sempre più competitiva.

Tant’è che qualcuno parla anche di rischio ludopatia, come spiega Quifinanza.it. Pur di vincere si fa di tutto: dai furbetti del cashback che accumulano transazioni con piccoli acquisti fino ad un numero minimo di transazioni quotidiane, le strategie per aggiudicarsi la vittoria sono moltissime.

Ricordiamo che, a partire da quando è stata proposta l’iniziativa, i cosidetti “furbetti del cashback di stato” si sono moltiplicati, soprattutto alle pompe di benzina. Pompe di benzina che sono state letteralmente assaltate per vincere il gioco del cashback, facendo il pieno al proprio veicolo con piccole transazioni.

Nonostante i limiti che sono stati imposti sulle cifre minime, la corsa alla vittoria non si è arrestata. Le stazioni di rifornimento per la benzina sono i principali luoghi di ritrovo dei furbetti del cashback, con record a Milano, che per un impianto di benzina sono stati effettuati 1.092 rifornimenti, con un’unica carta di pagamento, con cifre esigue.

Scoppia la frenesia del gioco: la corsa ai 1.500 euro

Il periodo di riferimento per accumulare transazioni è gennaio – giugno 2021. Questo significa che manca poco al termine, da cui poi verrà assegnato il bonus da 1.500 euro. E sono moltissimi i partecipanti che stanno cercando di scalare la classifica per vincere il montepremi, sperando di aggiudicarsi i primi posti.

La classifica è consultabile sull’app ufficiale messa a disposizione per partecipare al gioco: l’app “Io”. Si tratta della stessa applicazione che mette in collegamento diretto i cittadini con le pubbliche amministrazioni, garantendo anche l’accesso a iniziative e misure come il bonus vacanza.

Si moltiplica il numero dei pagamenti per aggiudicarsi la vittoria, e chi partecipa al gioco inventa nuovi sistemi per compiere più transazioni spendendo numerose volte nell’arco di una giornata.

Molti dichiarano che si sta arrivando a situazioni di vera e propria ludopatia, causata dalla volontà di escogitare qualsiasi sistema pur di vincere. Alcuni esempi: i rifornimenti multipli alla pompa di benzina, ma anche il pagamento presso numerosi caselli autostradali, la scelta di comprare facendo la spesa per i generi alimentari ogni giorno.

La creatività di certo non manca, per raggiungere il traguardo desiderato. E i furbetti del cashback di stato si moltiplicano, in vista del termine fissato al 30 giugno del periodo iniziale del 2021 per partecipare al gioco.

Cashback di stato: un incentivo alla digitalizzazione

La digitalizzazione è un fenomeno ormai confermato, anche in base ai provvedimenti presi dal governo e alle misure dichiarate dal Recovery Plan. Il digitale fa sempre più parte delle vite dei cittadini di tutto il mondo, anche in Italia.

La scelta di preferire i pagamenti con carta o tramite applicazioni sullo smartphone si è largamente diffusa, tant’è che effettivamente la limitazione del denaro in contante voluta dallo stato sta dando i suoi primi frutti. Il gioco del cashback di stato è una delle iniziative prese dal governo in questo senso.

L’obiettivo è duplice: da un lato andare nella direzione della digitalizzazione dei sistemi, dall’altro limitare l’evasione fiscale che ancora segna quote elevatissime in Italia. La limitazione del contante in circolazione, e di conseguenza l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili, danno una maggiore trasparenza ai movimenti degli italiani.

L’obiettivo quindi è raggiunto, almeno in parte, per quanto riguarda la limitazione della carta moneta in circolazione. Eppure il cashback di stato continua a presentare aspetti negativi e preoccupanti, che danno adito a preoccupazioni non di poco conto.

Il rischio ludopatia c’è, soprattutto per chi considera il cashback di stato come un gioco in cui competere per scalare la classifica. Ricordiamo quali sono i periodi di gioco stabiliti per partecipare al Cashback di stato:

•Primo semestre: dal 1 gennaio al 30 giugno 2021;

•Secondo semestre: dal 1 luglio al 31 dicembre 2021;

•Terzo semestre: dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Il 30 giugno termina il cashback di stato: chi vince il gioco

Il 30 giugno è la prima data in cui è previsto il termine del cashback di stato. Per chi non conoscesse le regole, per ricevere il 10% di rimborso totale, è necessario in uno dei periodi di riferimento aver portato a termine un numero minimo di 50 acquisti, attraverso carta di credito o bancomat.

Per ciascuna spesa il rimborso massimo è di 15 euro, perché la percentuale cashback è calcolata sulla base di una cifra massima di 150 euro ad acquisto, come spiega Lavoroediritti.com:

“La soglia sulla quale calcolare il Cashback rimane invariata: infatti ogni singola spesa sarà considerata per un massimo di 150 euro. Ciò significa che per spese con importi superiori, il cashback spetta sempre fino a 15 euro (10% di 150 euro).”

Tutti i partecipanti, purché seguano i criteri del cashback di stato, avranno accesso al rimborso complessivo del 10% sulle spese effettuate. Il premio finale in palio invece prevede che i 1.500 euro vengano vinti da chi ha effettuato più pagamenti nel periodo di riferimento, e questi sono gli ultimi giorni per aggiudicarsi la vincita.

L’obiettivo del gioco e del montepremi finale è quello di incentivare appunto l’utilizzo di carte, bancomat e sistemi digitali per gli acquisti, in modo da rendere più trasparenti i movimenti tra cittadini, negozi e fisco. Il gioco comunque è accessibile a tutti con l’applicazione “Io”, ma non consente l’inclusione di pagamenti online presso negozi virtuali per partecipare.

Fattore che ha dato adito a numerose critiche, soprattutto considerato che sono in aumento le persone che comprano online prodotti di diverso genere o categoria, affidandosi alla consegna a domicilio.

I rischi del gioco: il cashback di stato porta ai risultati sperati?

Se da un lato effettivamente è aumentato l’utilizzo di metodi di pagamento digitali, diminuendo l’utilizzo della carta moneta, dall’altro non è ancora ben chiaro se il cashback di stato è effettivamente in grado di portare ai risultati sperati, soprattutto perché porta con sé numerosi rischi legati al gioco.

Il problema è che le piccole transazioni sono aumentate a dismisura, e anche i furbetti sono moltissimi, in relazione alle persone che effettivamente utilizzano il cashback per ottenere il rimborso sulle spese che normalmente devono sostenere.

Come spiega Agendadigitale.eu:

“Inizialmente alcune categorie di esercenti si era lamentata di queste piccolissime transazioni “inutili”, in particolare i benzinai. Ma poco o nulla è cambiato, poiché ad oggi non si è fatto abbastanza per tutelare alcune categorie dall’avidità dei furbetti.”

Avidità dei furbetti che in questi giorni, con le nuove strategie messe in atto per aggiudicarsi il montepremi, sta crescendo esponenzialmente, complice l’avvicinarsi della data ultima disponibile per fare acquisti tramite metodi cashless.

Non sono mancate le critiche, soprattutto da parte dei benzinai, che hanno visto assaltate le pompe di benzina proprio dai furbetti del cashback di stato. Critiche anche per il proliferare di gruppi social e canali web che incentivano questi comportamenti.

I furbetti del cashback di stato si trovano online

Come accade per giochi online, situazioni legate a scommesse e simili, il web si è riempito di gruppi e community che ruotano intorno a metodi particolari per vincere il montepremi del cashback di stato. Sul web le persone che partecipano al cashback si scambiano opinioni, creano strategie e parlano di statistiche per poter vincere i 1.500 euro messi in palio.

Intorno al cashback di stato si è creato un vero e proprio ecosistema online, basato sulle diverse community, come spiega Wired.it. Non una semplice iniziativa per risparmiare sugli acquisti, ma per molti il cashback di stato è diventato un gioco su cui costruire tattiche, analizzare statistiche e mettersi in competizione con gli altri per scalare la classifica.

Tattiche e statistiche per cui solitamente il mondo internet è pieno, perché è uno spazio ideale per il confronto di idee, per l'ideazione di nuove strategie e condivisione dei risultati ottenuti. Anche in questo caso, come per un qualsiasi gioco online, il web si riempie di consigli e strategie per ottenere la vittoria, incentivando anche i comportamenti adottati fino ad oggi dai "furbetti".

E gli strumenti web di comunicazione come i social network, in particolare Telegram e Facebook, sono le principali fonti di ispirazione e confronto per chi effettivamente vede l’iniziativa come un gioco. Iniziativa che sta rivelando nel corso dei mesi non pochi lati in ombra.