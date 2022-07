Parte il Cashback Trenitalia per i clienti iscritti al programma fedeltà. I titolari di CartaFRECCIA viaggiano di più e pagano di meno. Sconti da 10 a 20 euro per i viaggi in treno durante l’estate. Ecco come fare per partecipare.

Il 25 luglio 2022 è partito il Cashback Trenitalia, l’iniziativa dedicata ai clienti iscritti al programma fedeltà.

I titolari di CartaFRECCIA viaggiano di più e pagano di meno. A seconda della quantità di punti accumulati (in seguito all’acquisto di biglietti Trenitalia) si ha diritto a sconti dai 10 ai 20 euro sui titoli di viaggio, per sé o per un’altra persona.

Con questa iniziativa, Trenitalia (e tutto il Gruppo FS) incentiva a scegliere il treno per i propri viaggi estivi in un’ottica di sostenibilità ambientale e con l’obiettivo di soddisfare sempre più le esigenze di pendolari, turisti e, più in generale, di tutti coloro che viaggiano spesso, che sia per lavoro o per svago.

Ma come si partecipa al cashback e come iscriversi al programma fedeltà? Vediamo tutto ciò che c’è da sapere per ottenere gli sconti sui viaggi in treno quest’estate.

Parte il Cashback Trenitalia nel 2022: chi può partecipare e come funziona

Con un comunicato stampa pubblicato il 25 luglio 2022 su FS news, Trenitalia dà ufficialmente il via al cashback riservato a tutti coloro che possiedono la CartaFRECCIA (sono, dunque, iscritti al programma fedeltà gratuito della compagnia).

Una nuova opportunità, per i cittadini, di beneficiare di sconti anche sui viaggi, specialmente durante il periodo estivo. L’obiettivo di Trenitalia, così come quello del Gruppo FS, è proprio incentivare sempre più l’utilizzo del treno per i propri spostamenti, in favore sia dei lavoratori che dei turisti.

Un’opportunità, questa, che, come abbiamo visto, non è aperta a tutti. Allo stesso tempo, partecipare al programma fedeltà di Trenitalia è semplice, anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

Bastano pochi step per l’iscrizione e si sarà subito pronti ad accumulare punti. È proprio il numero di punti raccolti che permetterà di ottenere due tipi diversi di sconto sul prossimo viaggio in treno, per sé o per un altro passeggero.

Leggi anche: Con questa offerta Trenitalia il tuo cane viaggia gratis fino a settembre

Come partecipare al Cashback Trenitalia: sconti da 10 e 20 euro

Per partecipare al Cashback Trenitalia è necessario essere iscritti al programma fedeltà della compagnia: si tratta della CartaFRECCIA, il programma fedeltà gratuito iscrivendosi al quale è possibile cominciare ad accumulare punti per ogni biglietto acquistato per Frecce, Eurocity ed Euronight.

In particolare, gli iscritti al programma fedeltà hanno la possibilità di ottenere:

• 10 euro di sconto, su una spesa minima di 20 euro, se si è in possesso di 300 punti;

• 20 euro di sconto, su una spesa minima di 40 euro, se si hanno, invece, 600 punti.

Partecipare al Cashback è semplice: al momento dell’acquisto, sia esso effettuato tramite l’app oppure online sia tramite il sito Trenitalia, basterà semplicemente selezionare “Cashback CartaFRECCIA” prima di pagare, indicando i punti da convertire.

Il cashback non viene applicato sull’intero importo presente nel carrello. Qualora si stessero acquistando due titoli di viaggio è possibile scegliere su quale dei due ottenere lo sconto.

Il cashback non può essere utilizzato, inoltre, per i titoli di viaggio internazionali, Regionali, Intercity o Intercity Notte, né se ne può beneficiare qualora si utilizzino ulteriori buoni sconto.

Come partecipare al Cashback Trenitalia senza app o senza connessione

Per partecipare al cashback è, quindi, necessario utilizzare l’app o il sito Trenitalia? No, questa, infatti, è solo l’opzione più comoda e veloce, ma non è l’unica strada per partecipare al programma.

Se non si ha una connessione a internet o, semplicemente, si ha poca dimestichezza con la tecnologia, rimane comunque la possibilità di recarsi presso una biglietteria Trenitalia o i FRECCIAClub/FRECCIALounge.

Come iscriversi al programma fedeltà di Trenitalia

Se ancora non hai CARTAfreccia, ma viaggi spesso in treno, ti converrà sapere che, oltre alla possibilità di partecipare al Cashback Trenitalia, iscrivendoti al programma fedeltà della compagnia potrai godere di una vasta gamma di vantaggi.

Non solo, infatti, riscattando i punti accumulati, hai diritto a sconti sui prossimi viaggi in treno, ma puoi ricevere anche biglietti omaggio e diversi premi. Per fare solo qualche esempio, con CARTAfreccia puoi avere carnet da 10 viaggi, l’upgrade di classe oppure puoi trasferire punti ad altri.

Accumulare punti, inoltre, è semplice. Ogniqualvolta effettui la prenotazione per un treno, puoi comunicare il tuo codice (online) o il numero della carta (se la prenotazione viene effettuata in biglietteria).

Leggi anche: Trenitalia: 5 motivi per fare cartafreccia e come ottenerla!

Come ci si iscrive a CARTAfreccia per partecipare al Cashback

Per completare l’iscrizione al programma fedeltà e, in seguito, partecipare al Cashback Trenitalia è sufficiente collegarsi al sito della compagnia ed effettuare l’iscrizione online.

Al momento dell’iscrizione vengono richiesti pochi dati (molti dei quali sono facoltativi) da inserire in un apposito modulo. Appena effettuata la registrazione viene inviata una e-mail contenente un link e il codice della carta.

Successivamente, arriverà un’altra e-mail in cui troverai anche le credenziali per accedere all’area personale.

L’iscrizione è del tutto gratuita e, appena dopo la registrazione è già possibile utilizzare la CartaFRECCIA.