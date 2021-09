Questa mattina il Consiglio dei ministri approverà la Nota di aggiornamento al Def relativamente allo stato di salute della finanza pubblica. Successivamente alla riunione del governo il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco terranno una conferenza stampa nel corso della quale illustreranno i sorprendenti risultati riguardo agli inaspettati risultati del deficit, risultato molto più basso delle previsioni e la discesa del debito pubblico rispetto al 2020.

Senza dimenticare l’incremento del PIL, rispetto alle aspettative di aprile (obiettivo 4,5% e un dato tendenziale del 4,1%).

Nadef: i numeri dell’economia

Nel 2020, anno della pandemia, il debito pubblico era arrivato al 155,8% del Pil e il Documento sulla finanza di aprile prevedeva per quest’anno un aumento ulteriore al 159,8%. Invece, la Nota di aggiornamento di oggi riporterà un dato sorprende (154%) che attesterà una discesa di circa due punti rispetto all’anno scorso.

Anche il deficit, come detto, risulta essere molto più basso rispetto alle previsioni (9,5% contro l’11,8% calcolato ad aprile).

Com’è potuto accadere? Ad influire c’è un flusso importante di entrate provenienti dal gettito fiscale che risulta essere migliore rispetto alle pur rosee aspettative e grazie al contributo della prima tranche dei primi fondi del Recovery, che per la parte di sussidi non incidono sull’indebitamento.

Nel contempo si è fermata la spesa funzionali agli interventi d’emergenza causati dalla pandemia.

Nonostante la gestione dell’emergenza pandemica le manovre di bilancio relative al 2022 e al 2023 si attendono ancora generose.

Secondo la Stampa di oggi la prossima finanziaria dovrebbe valere 25 miliardi che serviranno a finanziare molte misure funzionali alla crescita dell’economia e si affiancheranno alle risorse provenienti dal Recovery Plan.

Vediamo da dove arriveranno le risorse e come saranno impiegate.

Nadef: le risorse disponibili e i possibili impieghi

Second le stime della nota potrebbero esserci a disposizione un totale di risorese disponibile che si agira tra i 18 e 20 miliardi, risorse che il governo sta valutando attentamente come impiegare. Queste cifre sarebbero il risultato:

maggiori entrate fiscali ;

; risparmi ottenuti dalla mancata erogazione degli stanziamenti sugli stanziamenti non più erogati;

fondi che non sono mai stati utilizzati ;

sono mai stati ; sospensione del cashback di stato.

Il premier Draghi, viste le tensioni che si sono venite a creare tra i partiti, accentuate dalle elezioni amministrative che sono ormai alle porte, ha deciso per un rinvio post ballottaggi ( ovvero il 17 ottobre) della presentazione della riforma fiscale e della legge sulla concorrenza.

Delega fiscale: obiettivi di breve e medio termine

Oltre al fisco per ottobre, ci sarà da lavorare al tema delle pensioni ( Quota 100, scade il 31 dicembre) e degli ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro, tutte tekamtiche che andranno risolte prima che venga presentata la manovra di Bilancio il 2022, dunque prima del 20 ottobre.

Innanzitutto si valuteranno una serie di proroghe: a partire dalla concessione di un mese in più per le domande retroattive dell’assegno unico, alla concessione di tempo per le imprese che dovranno pagare l’Irap (sospesa nel 2020 a causa del superamento dei limiti Ue relativi aiuti di Stato) e una misura che consenta ai Comuni di poter certificare le firme digitali raccolte funzionali al referendum sulla cannabis.

La Nota dovrebbe aggiornare anche in merito ai provvedimenti che sono collegati alla legge di bilancio: un disegno di legge sul salario minimo tornato recentemente al centro della discussione con i partiti di sinistra e sindacati.

Nella manovra per il 2022 i finanziamenti richiederanno ingenti risorse: almeno 5 miliardi dovranno essere destinati all’estensione della cassa integrazione alle piccole imprese e al potenziamento dei sostegni al reddito per chi resta senza lavoro; poi serviranno alcuni miliardi per la riduzione della fiscalità che dovrebbe rappresentare una parte rilevante della riforma del fisco.

Su quest’ultimo tema la disponibilità stanziata (2,3 miliardi) relativa a fondi per l’emergenza pandemica non utilizzati, non è assolutamente sufficiente. In proposito il Presidente di Confindustria ha stima che solo per avere un effetto percepibile nella riduzione della fiscalità sullo scaglione del 38% bisognerebbe stanziare 12-13 miliardi.

Un po’ meno le cifre che si stimano possano essere necessarie per le pensioni. Sul tema previdenziale troviamo le misure da attuare per gestire l’impatto dell’uscita di Quota 100 a fine anno e la riforma degli ammortizzatori sociali, mentre l’entrata a regime dell’assegno unico non dovrebbe richiedere fondi aggiuntivi.

Oltre alle risorse da recuperare per far fronte a interventi e riforme ci sono i contrasti politici come quello rappresentato dalle richieste del centrodestra e da Italia viva che vorrebbero tagliare i finanziamenti per il Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei 5 Stelle.

Certamente non è minore la fibrillazione di una parte della maggioranza (centrodestra e 5S) sul tema della riforma del catasto e la revisione delle rendite catastali. Una riforma attesa, non a caso, da trent’anni che ha trovato sempre la politica avversa all’adozione di una misura impopolare ma che viene richiesta da tempo dalle istituzioni internazionali. Draghi e suo ministro dell’Economia vogliono dar corso alla riforma rispondendo agli impegni presi in occasione del Pnrr e si sono accordati per realizzarla entro fine ottobre.

Dal canto suo il centrosinistra, invece, col sostegno delle parti sociali tende a privilegiare la riduzione del cuneo fiscale per aumentare il netto in busta paga. Il provvedimento più ipotizzabile dovrebbe riguardare il taglio dell’aliquota Irpef oggi al 38% e probabilmente il riordino delle otto aliquote.

Il centrodestra vorrebbe rispondere, invece, alle richieste delle imprese e delle partite Iva con l’abolizione dell’Irap. Tema anch’esso complicato nella sua realizzazione tecnica ipotizzabile con l’integrazione nell’Ires.

Ma, negli ultimi giorni un altro tema sta dividendo la maggioranza: centrosinistra e sindacati si stanno scontrando con la destra sul tema del salario minimo che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, avrebbe richiesto di inserire tra i provvedimenti collegati alla prossima manovra.

I risultati di finanza pubblica, che si sono rilevati migliori di qualinque aspettativa, rendono la vita più semplice al governo nel suo impegno da rispettare, ovvero quello di garantire la proroga per tutto il 2023 del superbonus 110%. Questa promessa dovrebbe risultare nero su bianco nella Nadef.

Delega fiscale: rimane fuori dall'ordine del giorno

La prevista delega fiscale è rimasta fuori dall’ordine del giorno del Cdm. La scelta di Draghi è stata non alimentare nuove polemiche nella maggioranza viste le fortissime resistenze a ridosso della tornata elettorale.

Un nuovo rinvio quindi, rispetto al cronoprogramma del Pnrr che collocava la presentazione della riforma a luglio, che porterà alla valutazione relative alle misure fiscali più importanti, con importanti ripercussioni sui conti pubblici, ad una fase successiva.

L’intenzione è assegnare agli importanti progetti di riforma fiscale ben più dei tre miliardi scarsi disponibili rinvenienti da fondi per l’emergenza non utilizzati.

La delega fiscale, non è infatti stata oggetto di dibattito dell’incontro di ieri, ma lo sarà successivamente alla tornata delle amministrative trovando probabilmente attuazione non prima del 2023.

Delega fiscale: il tema delle cartelle esattoriali

Sul tema si lavora ad un doppio intervento per agevolare i contribuenti, che si troverebbero ad un duplice problema visto che domani è il termine per versare tutti i pagamenti che erano stati sospesi per l’emergenza Covid (tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021) ma anche per la rata dovuta a luglio 2020. L’Esecutivo starebbe valutando di diluire il pagamento nel tempo spalmando su più mesi gli arretrati.

Un provvedimento che potrebbe finire nel decreto fiscale che accompagnerà la manovra di bilancio 2022, ma che se andasse oltre dicembre richiederebbe trovare una copertura particolarmente elevata (da gennaio potrebbero partire 25 milioni di cartelle) che potrebbe erodere o confliggere con capitoli di spesa in campo fiscale.

Relativamente alla rottamazione, invece, si valuta la remissione in bonis per quanti non hanno effettuato i pagamenti. Un provvedimento che riguarderebbe una platea di almeno 300mila contribuenti.

Un doppio intervento che potrebbe richiedere più tempo proprio per l’esigenza di reperire le coperture necessarie a far fronte alle suddette esigenze.

Rinvio modello Redditi

Non sembra, invece, che sarà concessa un ulteriore tempistica supplementare per la presentazione del modello Redditi con scadenza al 30 settembre funzionale all’accesso al fondo perduto perequativo.

I dati delle dichiarazioni sono necessari affinché il Mef possa definire la percentuale da inserire nel decreto attuativo che dovrà, per legge, successivamente ottenere l’autorizzazione da Bruxelles.

Qualora si addivenisse ad ulteriore rinvio non si potrebbe ottenere l’erogazione dell’aiuto aggiuntivo entro l’anno: il termine è di fatto inderogabile perché si supererebbe la scadenza prevista dal piano di aiuti dalla Ue. Le risorse, infatti, sono state stanziate per essere spese nel 2021.

Slitta il termine per l'Assegno unico e i versamenti Irap

Il decreto-legge ha spostato il termine per consentire le richieste da parte di autonomi e professionisti dell’assegno unico. Lo slittamento è a fine ottobre, termine per chiedere all’Inps gli assegni arretrati spettanti dal 1° luglio 2020.

Il rinvio si è reso necessario poiché le richieste sono state presentate solo dal 33% degli aventi diritto e risultano ancora in attesa di risposta. Proroga al 31 ottobre del termine anche per le domande dell’assegno temporaneo per i figli.

Il Governo ha concesso più tempo anche per recuperare i versamenti Irap, la data è spostata al 31 ottobre.