5 modi per riutilizzare in casa la cenere della stufa a pellet: ecco come usarla

Se usi la stufa a pellet per riscaldare casa, devi sapere che la cenere prodotta può essere riutilizzata e riciclata in casa: ecco 7 idee creative per riciclarla.

La stufa a pellet è molto amata, riscalda la casa con prezzi che- nonostante i rincari dell'ultimo anno - sono ancora vantaggiosi. Esistono diverse tipologie di pellet, dal nocciolino a quello di girasole, e tutte sono accomunate dal fatto di produrre cenere dalla combustione.

La cenere che si accumula nella stufa può essere buttata, seguendo le indicazioni del comune di residenza, oppure riutilizzata in casa e in giardino. In questo modo non si spreca nulla.

Se non sai come usare la cenere del pellet in modo creativo ecco 5 valide alternative, facili da mettere in pratica e davvero utili!

Cosa si può fare con la cenere del pellet: 5 idee di riutilizzo

Vivere in modo ecologico vuol dire non sprecare nulla, usando quello che c'è in casa in altri modi utili e vantaggiosi. Ad esempio la cenere prodotta dalla stufa a pellet si può usare in diversi modi, ce ne sono almeno 5:

1. fertilizzante per piante, infatti la cenere del pellet contiene calcio e altri minerali utili per le piante 2. assorbente per olio o macchie su superfici come il cemento o il pavimento del garage. Si può spargere sulla macchia e lasciarla agire per un po' prima di spazzolarla via 3. repellente per insetti, con la cenere si può creare una barriera intorno all'orto o giardini 4. assorbente per odori sgradevoli, ad esempio nel cassetto della pattumiera o nella lettiera per animali domestici 5. pulizia di stufe e camini, la cenere di pellet può essere usata per pulire la vetroceramica delle stufe o per assorbire l'umidità all'interno dei camini.

Attenzione ad un particolare, prima di riutilizzare la cenere del pellet bisognerebbe essere certi che non contenga residui di materiali tossici o dannosi.

Così la utilizzi in casa

La cenere della stufa a pellet viene usata anche in casa come detergente o sgrassatore. Questa può essere mischiata all’acqua di cottura della pasta e tale composto può essere usato per pulire il barbecue sporco, per eliminare i residui di grasso da pentole e casseruole. E’ molto utile per pulire le zone annerite del forno e del camino, ma non va dimenticato che è un un potente anticalcare.

Le nostre nonne con la cenere realizzavano la lisciva, ossia una crema ottenuta mixando acqua, olio di oliva e cenere.

La lisciava è un detersivo naturale molto utile, per pulire acciaio, argenteria, i vetri e per rimuovere lo sporco dai capi d’abbigliamento.

Non tutti lo sanno ma se si cuoce la lisciva con il grasso vegetale o animale si crea un sapone naturale molto adatto il bucato.

Cosa si può concimare con la cenere

La cenere può essere utilizzata come concime per una varietà di piante, grazie ai suoi nutrienti e al suo pH leggermente alcalino. Tuttavia, è importante utilizzarla con moderazione e considerare i tipi di piante che possono trarre vantaggio dall'aggiunta di cenere.

Ecco alcuni tipi di piante che generalmente beneficiano dall'utilizzo della cenere come concime:

1. piante da orto come verdure come pomodori, peperoni, melanzane, zucchine e cavoli possono beneficiare della cenere di legno, che fornisce potassio e altri minerali essenziali per la crescita delle piante 2. piante da frutta, alberi da frutto come meli, peschi e ciliegi possono trarre vantaggio dalla cenere come fonte di potassio e calcio 3. piante da fiore comprese le rose, le ortensie e le peonie, possono beneficiare dell'aggiunta di cenere al terreno per migliorare la fioritura e la resistenza alle malattie 4. piante da giardino ornamentale, le piante da giardino ornamentale come arbusti, cespugli e piante perenni possono trarre vantaggio dalla cenere come fonte di nutrienti.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e precauzioni da considerare. Ad esempio so deve evitare di utilizzare cenere su piante che preferiscono terreni acidi, come azalee, rododendri e camelie. Inoltre si dovrebbe usare a cenere con moderazione, in quanto un'eccessiva quantità può aumentare troppo il pH del terreno, danneggiando le piante.

Dove buttare la cenere delle stufe a pellet?

La cenere delle stufe a pellet può essere smaltita in modo sicuro seguendo alcune precauzioni:

• farla raffreddare

• inserirla in un contenitore metallico resistente al calore

Prima di procedere allo smaltimento, serve verificare dove buttare la cenere per garantire un approccio sicuro ed ecologicamente responsabile, altrimenti si rischia una multa salata.