Si presta sempre molta attenzione al fatto che le vecchie Lire sono pezzi rari e da collezione, che hanno ormai un cospicuo valore. Ebbene per trovare una moneta di valore non bisogna andare così indietro nel tempo, anche i comuni euro possono valere molti soldi. A far salire il prezzo di una moneta e la sua rarità non contribuisce infatti solo l'antichità, ma anche altri fattori come ad esempio errori o varianti di conio. Un fattore determinante poi è sempre lo stato di conservazione dell'esemplare, un “fior di conio” ha certamente un valore enormemente maggiore di un pezzo che reca segni di circolazione. Riguardo la classificazione delle Monete il Catalogo Gigante fornisce tutte i dettagli ovvero: FDC (fior di Conio), cioè la moneta immacolata appena uscita dalla Zecca; SPL (splendido); BB (bellissimo); MB (bellissimo). Esistono perció euro non molto recenti e che potreste avere da qualche parte, che valgo una vera e propria fortuna. Solo per fare un esempio i 2€ di Grace Kelly valgono fino a 1.500 euro, mentre 1 centesimo con la Mole antonelliana anche 2.500 euro. Ma vediamo tutte le stime degli euro. 1 centesimo con la Mole Antonelliana (2002) Una moneta famosa e di grandissimo valore è il cosiddetto 1 centesimo con la Mole Antonelliana del 2002, che raggiunge il prezzo di 2.500 euro. In realtà il conio originale degli euro prevede che 1 cent e 2 cenc siano diversi per immagine e dimensione, dove il centesimo ha impreso Castel del Monte, i due centesimi hanno la Mole Antonelliana. Il valore di questo pezzo, che è un errore di conio, è dovuto al fatto che su questa moneta da 1 centesimo è invece stampata la Mole Antonelliana, cioè quella che dovrebbe stare sui 2 centesimi. Come spesso accade gli errori di conio fanno salire vertiginosamente il prezzo e che per questo esemplare arriva fino ai 2.500 euro. Vi conviene prestare attenzione da adesso in poi e controllare quali monete vi passano per le mani, perché potreste avere una fortuna senza saperlo. 1 centesimo di euro unilaterale Una altro 1 centesimo di euro di valore è il cosiddetto “centesimo unilaterale”, anche in questo caso a far salire il prezzo di questa moneta ci ha pensato la Zecca di Stato con un errore di conio. E anche in quest'occasione si tratta di una moneta molto facile da riconoscere perché al dritto la superficie è completamente liscia e priva di immagini, mentre al rovescio è un normalissimo 1 cent di euro. Viene perció chiamato centesimo unilaterale proprio perché le raffigurazioni sono su un solo lato, per quanto riguarda il prezzo, un fior di conio vale anche 550 euro. 10 centesimi obliqui (2002) Ancora una volta un errore di conio dal discreto valore, ma questa volta si tratta di 10 centesimi, coniati nel 2002, con l’anno di produzione in posizione diversa rispetto a dove dovrebbe essere. Ovvero, i numeri che indicano l’anno 2002 sono posizionati in obliquo, con una rotazione di 180 gradi rispetto all’immagine originale. Questa piccola imperfezione fa valere questi esemplari 250 euro al pezzo. 20 centesimi con l’anno errato (2000) Anche i 20 centesimi sono stati spesso vittima di errori di conio che ne hanno moltiplicato il valore. Nel 2000 la Zecca di Stato coniò per errore alcune monete da 10 centesimi con l’anno sbagliato, nello specifico il 1999 al posto del duemila. Le monete furono ritirate dalla circolazione, ma alcune in un piccolo e imprecisato numero sfuggirono all’inquisizione della Zecca e sono tutt’oggi circolanti. Tuttavia proprio per questa caratteristica sono pezzi molto difficili la da valutare. 2 euro di Grace Kelly (2007) Saliamo di taglio e arriviamo alle monete da 2 euro, alcune delle quali hanno un valore piuttosto alto, tuttavia i due euro sono il conio scelto più spesso a scopo commemorativo. Esistono quindi esemplari di molto valore, che però sono nati come pezzi da collezione e non sono mai stati messi in circolazione; sono un vezzo per collezionisti che hanno già dal primo conio un valore piuttosto alto. Alcune monete da 2 euro invece si possono trovare tranquillamente in circolazione e non hanno un valore inferiore. Ad esempio i 2 euro coniati nel 2007 in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Grace Kelly, la regina del Principato di Monaco ed ex attrice di Hollywood al fianco di Hitchcock. Di questi 2 euro che recano al dritto l’immagine di Grace Kelly furono prodotti solo 20.000 pezzi. Il valore della moneta è molto alto anche perché c’è una storia che vi circola sopra e cioè che un imprenditore tedesco ammiratore di Grace Kelly abbia provato ad acquistare tutti gli esemplari. Il valore della moneta va dai 1.500 euro per un fior di conio, fino a 600 euro per una moneta con segni evidenti di circolazione. 2 euro “Charles III” (2015) e 2 euro “Fondation de la forteresse” (2016) Tra i 2 euro di valore troviamo altri due esemplari legati al principato di Monaco. Prima di tutto i due euro, coniati nel 2015 in 10.000 esemplari, per ricordare la Fondation de la forteresse. Siamo su pezzi che raggiungono nel migliore stato conservativo i 1.000 euro l’uno. Di meno valore, ma altrettanto interessanti i 2 euro Charles III, commemorativi e in onore di Carlo III furono coniati nel 2016 e raggiungono i 500 euro a esemplare. Ad ogni modo, una rassegna di tutti i 2 euro di valore è contenuta nel video YouTube di Know Curiosità DEL MONDO: 2 euro della Giornata Mondiale della Gioventù (2005) Sono ancora protagonisti i 2 euro, questa volta 100.000 esemplari coniati nel 2005 per celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù, che quell'anno si teneva in Germania. Riconoscere questi pezzi non è difficile perché al dritto c’è l’immagine della cattedrale di Colonia e le parole Giornata Mondiale della gioventù che fanno da cornice alla moneta. Ogni esemplare raggiunge un prezzo massimo di 300 euro. 2 euro Bartolomeo Borghesi (2004, San Marino) Anche alcuni 2 euro coniati a San Marino hanno un discreto pregio, ad esempio quelli in onore di Bartolomeo Borghesi, numismatico ed epigrafista, nel 2004. Il prezzo dei singoli esemplari oscilla tra i 150 e i 200 euro al pezzo. Per riconoscere la moneta dovete prestare attenzione al dritto dove c’è l’effige di Bartolomeo Borghesi con le parole in lettere maiuscole “SAN MARINO” e la sigla dell’incisore “ELF”, Ettore Lorenzo Frapiccini. Sono poi presenti le classiche 12 stelle che rappresentano i Paesi Membri. 2 euro germoglio (2004, Finlandia) Nel 2004 in Finlandia furono coniati dei 2 euro commemorativi intorno ai quali è nata una vera e propria discussione, poiché secondo i numismatici non c’è una reale ragione per cui siano tanto ricercati e quindi per cui sia salito il loro prezzo. Secondo alcuni la popolarità di queste monete si deve a un’operazione per così dire di marketing fatta dalla Zecca finlandese. Perché il numero di monete coniate fu enorme circa 1 milione, ma esse vennero distribuite insieme ai due euro classici. Cioè nei rotolino di due euro, ogni 25 monete se ne trovava una commemorativa, riconoscibile dal germoglio stilizzato inciso al dritto, con la scritta UE e le solite 12 stelle. Nacque così una vera e propria caccia ai 2 euro con il germoglio, con il risultato ora che questi esemplari valgono 40 euro l’uno. 2 euro del Trattato di Roma (2017, Slovenia) I 2 euro coniati in Slovenia nel 2007 per celebrare il Trattato di Roma valgono invece sui 50 euro al pezzo, poiché ne furono messi in circolazione solo 40.000 esemplari. La moneta reca al dritto l’immagine di un contratto con apposta una firma e la scritta nella parte centrale “SLOVENIA 2007”. Sono sempre presenti le 12 stelle dei paesi membri, solo che normalmente esse si trovano sei a sinistra della circonferenza e sei a destra, in questa moneta hanno invece la stessa distanza le une dalle altre. 2 euro con la cartina sbagliata (2008, Germania) Un valore da 50 euro a esemplare è assegnato anche ai 2 euro, coniati in Germania nel 2008 e rappresentano un errore di conio, che ne ha fatto salire il prezzo. Da 2007 infatti si decise di cambiare l’immagine al rovescio di tutti i 2 euro, per aggiungervi la cartina aggiornata con i nuovi stati membri. Ma nel 2008 la Zecca tedesca commise un errore e coniò i 2 euro con la vecchia cartina, quella antecedente al 2007. Anche in questo caso però l’errore ha fatto bene alla moneta, che oggi vale parecchio più del suo valore originale. 2 euro dell’Unione Economica e Monetaria (2009, Spagna) Se l'italia ha per sbaglio inciso l’immagine dei 2 centesimi su una moneta da 1 centesimo e la Germania si è scordata di aggiornare il rovescio, alle Zecche di Stato cha hanno commesso errori di conio si unisce anche la Spagna con un 2 euro coniato in 100.00 pezzi nel 2009. Per riconoscere questa moneta dovrete prestare molta attenzione perché il difetto è nelle 12 stelle, per errore raffigurate con una dimensione più grande del dovuto. Ad ogni modo non siamo su cifre folli e queste monete valgono suoi 30 euro l’una. Errori di stampa nelle banconote che fanno salire il prezzo Se alle monete si presta sempre più attenzione come pezzi da collezione, anche le banconote seguono lo stesso schema possono cioè diventare rare e salire di valore. Anche nel caso delle banconote può trattarsi di una variante o un errore di stampa, ma anche sequenze particolari del numero seriale presente. Ad esempio, in genere molto popolari tra i collezionisti sono quelle in cui nel numero seriale si ripete più di una volta la stessa cifra. Questo particolare tipo di classificazione, basata sui seriali, è diventata ormai quasi una scienza al giorno d’oggi. Per quanto riguarda gli errori di stampa, anche questi fanno lievitare il prezzo, è il caso di una banconota da 50 euro che ne vale oggi ben 300. A guardarla normalmente non presenta difetti, ma mettendola controluce si può facilmente vedere che sul filo metallico interno c’è stampato il numero “100”. Cioè dentro una banconota da 50 euro è stato inserito il filo metallico dei 100 euro, che l'ha resa una rarità. Per quanto riguarda l’anno di stampa, questo deve per forza essere anteriore al 2003 perché la firma apposta sulle banconote è di Duisenberg, che fu il primo presidente del BCE e lasciò l’incarico proprio quell’anno. Perció da adesso in poi vi conviene prestare attenzione non solo alle monete, ma anche alle banconote di euro che avrete tra le mani.

