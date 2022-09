Come funziona l'iniziativa "Cinema in festa"? Dalla domenica al giovedì, per cinque giorni al mese a settembre e a giugno, si possono vedere tutti i film a soli 3,50 euro in oltre 2.000 sale cinematografiche di tutta Italia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova iniziativa "Cinema in festa" promossa dal Ministero della Cultura: come partecipare, quanto dura, quali sono le sale aderenti.

Vuoi andare al cinema con soli 3,50 euro? Grazie alla nuova iniziaitva "Cinema in festa", a settembre è possibile godere dei migliori film in uscita nelle sale, delle anteprime e degli incontri con attori famosi a un prezzo vantaggioso. Un biglietto a 3,50 euro per tutta la famiglia per godersi un pomeriggio di relax da domenica a giovedì.

In occasione del 79esimo appuntamento con la Mostra del Cinema di Venezia, il Ministero della Cultura ha promosso l’iniziativa “Cinema in festa”: come funziona? Per cinque giorni a settembre e a giugno per i prossimi cinque anni (fino al 2026) si possono vedere i film al cinema a soli 3,50 euro in oltre 2.000 sale cinematografiche italiane.

Tutti al cinema a 3,50 euro: parte l’iniziativa “Cinema in festa”

Non serve presentare alcuna domanda, e nemmeno rispettare determinate condizioni: tutti hanno diritto a godersi un film al cinema a soli 3,50 euro. L’iniziativa del Ministero della Cultura, rilanciata dal ministro Dario Franceschini, intende promuovere la frequentazione delle sale cinematografiche, soprattutto dopo il periodo di pandemia.

Non si tratta di un’idea originale italiana, ma di una ispirazione all’iniziativa francese “Fete du Cinéma“, un appuntamento che permette ai cittadini di godersi le proiezioni a soli 3,50 euro.

Dopo aver elargito aiuti economici sotto forma di contributi a fondo perduto, quindi, scatta l’offerta sul biglietto: tutti i film di settembre si possono vedere a soli 3,50 euro. Ma attenzione alle date: sono solo 5 i giorni da sfruttare per guardare i film al cinema a poco più di 3 euro.

“Cinema in festa” è la nuova iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura per rilanciare la frequentazione delle sale cinematografiche. Sullo sfondo del 79esimo appuntamento con al Mostra del Cinema di Venezia, è stata promossa anche la frequentazione delle piccole sale cinematografiche.

Si stima una perdita di fatturato notevole per cinema e teatri, dovuta in particolare alle chiusure e all’impossibilità di garantire l’accesso alle sale in sicurezza: rispetto al 2019, i cinema hanno incassato il 56,5% in meno quest’anno.

A partire da quest’anno e per i prossimi 5 anni, quindi, si prevedono delle giornate in cui il biglietto di ingresso al cinema costa solo 3,50 euro.

In tutta Italia saranno oltre 2.000 le sale cinematografiche aderenti all’iniziativa: qui, per cinque giorni nel mese di settembre si potranno godere i migliori film a soli 3,50 euro. Dalla domenica, il giorno preferito dalle famiglie per recarsi al cinema, al giovedì, ovvero il giorno delle nuove uscite e delle proposte nelle sale.

Il pubblico potrà non solo godersi un film al cinema a un prezzo davvero vantaggioso, ma potrà partecipare anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

Cinema a 3,50 euro: quanto dura l’iniziativa “Cinema in festa”

Come abbiamo detto, l’iniziativa “Cinema in festa” durerà soltanto cinque giorni a al mese per i prossimi cinque anni, dal 2022 al 2026. Infatti, il ministero della Cultura ha previsto due appuntamenti fissi ogni anno: il primo nel mese di giugno e il secondo nel mese di settembre.

Per il 2022 l’iniziativa sarà attiva dal 18 al 22 settembre con una programmazione che verrà pubblicata a breve direttamente sul sito web ufficiale dell’iniziativa.

I prossimi appuntamenti con “Cinema in feste” per andare nelle sale a vedere i film a soli 3,50 euro sono previsti per la terza settimana di settembre e per la seconda settimana di giugno di ogni anno.

Ecco il calendario completo dei prossimi appuntamenti con l’iniziativa “Cinema in festa”:

2023 – da domenica 11 a giovedì 15 giugno e da domenica 17 a giovedì 21 settembre;

2024 – da domenica 9 a giovedì 13 giugno e da domenica 15 a giovedì 19 settembre;

2025 – da domenica 8 a giovedì 12 giugno e da domenica 21 a giovedì 25 settembre;

2026 – da domenica 14 a giovedì 18 giugno e da domenica 20 a giovedì 24 settembre.

Cinema in festa: sale aderenti e film in uscita a settembre

Sono oltre 2.000 le sale che hanno attualmente aderito alla nuova iniziativa “Cinema in festa” che consente di vedere tutti i film a 3,50 euro dalla domenica al giovedì nei mesi di settembre e giugno dei prossimi 5 anni. Per scoprire quali sono i cinema aderenti basta semplicemente consultare i relativi siti web, dove comparirà la sezione “Cinema a 3,50 euro”.

In uscita a settembre 2022 ci sono moltissime novità: Il Signore delle Formiche, Watcher, Nido di Vipere, Memory e Maigret. Dal 22 settembre, invece, torna un nuovo capitolo di Avatar, mentre dal 29 settembre (purtroppo al termine dell’iniziativa “Cinema in festa”) è in uscita Dragon Ball super: Super Hero.