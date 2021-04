Al via il pagamento della mensilità di aprile per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza. Nella notte tra il 13 e il 14 aprile ci sono state le lavorazioni da parte dell'Inps, per il reddito e per la pensione di cittadinanza. Sono due le date da tenere d’occhio: 15 aprile per chi riceverà per la prima volta il reddito di cittadinanza e il 27 del mese per tutti gli come sempre

È in arrivo il pagamento della mensilità di aprile per quanto riguarda il reddito di cittadinanza che arriverà in due finestre. Nel mese di aprile 2021 le date che i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno segnare sono due. Ma vediamo in dettaglio chi sarà tra i fortunati e riceverà il pagamento prima e chi entro fine mese.

Reddito di cittadinanza: a chi spetta il pagamento al 15 di aprile

È in arrivo il pagamento della mensilità di aprile per quanto riguarda il reddito di cittadinanza che arriverà in due finestre. La prima è proprio quella di oggi, quindi dal 15 aprile 2021 partiranno i pagamenti del sussidio per tutti quei beneficiari che devono ricevere la prima rata in assoluto del reddito di cittadinanza oppure il primo pagamento del rinnovo del RDC, dopo che hanno presentato la domanda perché scaduto, Questi sono considerati alla stessa stregua dei soggetti che hanno fatto richiesta per la prima volta.

E’ importante ricordare che il reddito di cittadinanza scade dopo 18 mesi. Al termine di questo periodo subentra una pausa temporale di 30 giorni durante la quale non si riceve nessun accredito, ma è possibile inoltrare domanda di rinnovo in presenza di tutti i requisiti. Vediamo in sitesi quali sono i requisiti richiesti.

Reddito di cittadinanza:requisiti

La legge ha fissato requisiti economici e di cittadinanza, di residenza e di soggiorno che vanno soddisfatti al fine di poter usufruire del reddito di cittadinanza 2021.

Quali sono in sintesi:

requisito imprescindibile è essere maggiorenni e in una delle seguenti condizioni:

e in una delle seguenti condizioni: cittadino italiano o di un paese membro dell’Unione Europea;

o di un paese membro dell’Unione Europea; cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (oppure apolide con identico permesso);

con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (oppure apolide con identico permesso); titolare della cd. protezione internazionale ;

; familiare di un cittadino italiano o di uno stato membro UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Per maturare il diritto al reddito di cittadinanza, è necessario aver risieduto in Italia per un periodo totale di almeno 10 anni. Gli ultimi due anni devono essere ininterrotti.

Ulteriori limiti alla concessione del reddito di cittadinanza riguardano i requisiti economici da rispettare. Infatti il nucleo familiare, a cui andrebbe il reddito di cittadinanza 2021, deve rispettare i seguenti parametri:

valore ISEE al di sotto dei 9.360 euro ;

; valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, differente dalla casa di abitazione, non al di sopra dei 30 mila euro ;

; valore del patrimonio mobiliare non al di sopra dei 6 mila euro ;

; valore del reddito familiare al di sotto dei 6 mila euro annui.

Pensione di cittadinanza: a chi spetta il pagamento al 15 aprile

Stesse date del RCD anche per la Pensione di cittadinanza. Riceverà il pagamento:

chi deve avere il primo accredito della pensione di cittadinanza in assoluto e quindi deve essere pagato per la prima volta;

della pensione di cittadinanza in assoluto e quindi deve essere pagato per la prima volta; oppure chi deve continuare a riceverla a seguito di uno stop causato dal mancato rinnovo dell’Isee.

E’ bene ricordare che la pensione di cittadinanza a differenza, del reddito di cittadinanza, non ha una scadenza .

Pensione di cittadinanza: ecco le novità

Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza la novità più importante dovrebbe essere cambio di data per l'erogazione delle pensioni di cittadinanza che dovrebbero andare in parallelo con le altre prestazioni Inps, ovvero se prendete altre prestazioni INPS lo stesso giorno dovreste ricevere anche la pensione di cittadinanza. Al momento però questa riforma non è ancora attiva, quindi le date di riferimento restano quelle del 15 del mese se la prende per la prima volta e del 27 del mese, invece in tutti gli altri casi.

Reddito di cittadinanza: a chi spetta il pagamento al 27 aprile

Vediamo in dettaglio quale sarà la seconda finestra di pagamento del sussidio nel mese di aprile, quella che interessa la maggioranza dei beneficiari.

La seconda scadenza non sarà, come nei mesi precedenti di febbraio e marzo dal giorno 26, ma la finestra partirà dal 27 aprile, come di consueto. Quindi nessuna novità quindi per i pagamenti in via ordinaria, che come al solito verranno erogati entro la fine del mese.

Da quel giorno ci saranno gli accrediti della rata del reddito di cittadinanza, per tutti quelli che devono ricevere appunto il loro pagamento mensile.

Per quanto riguarda l’importo sarà uguale a quello del mese di marzo.

Stesso discorso anche per la Pensione di cittadinanza. Una variazione dell'importo potrebbe avvenire solo nell’ipotesi di recente rinnovo. In questo caso molto probabilmente il beneficiario della pensione di cittadinanza non avrà ricevuto nei mesi precedenti l’accredito del reddito di cittadinanza perchè senza l’Isee aggiornata scatta il congelamento di quello che è il pagamento del RDC fino a quando non si provvede al rinnovo.

Si è sempre in tempo per fare l’Isee, che è necessario per ricevere i bonus dall’Inps.

Isee ordinario o corrente, quale conviene?

L’Isee può essere richiesto sia ordinario che corrente. L’Isee ordinario si riferisce al 2019 come anni di riferimento per i requisiti di patrimoni, quindi 2 anni prima rispetto al 2021 quando viene fatto il rinnovo.

Invece l’Isee corrente si riferisce agli ultimi 12 mesi.

L’ Isee corrente però ha una validità ridotta, va rinnovato ogni 6 mesi a differenza dell’Isee ordinario che ha la durata di un anno.

Rinnovare l’Isee è molto importante per continuare a percepire diversi sussidi, non solo il reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: ecco le novità più importanti

Il reddito di cittadinanza è una forma di sussidio finalizzato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale da parte del beneficiario che non si può limitare ad incassare i soldi del RdC, ma deve essere parte attiva del suo inserimento nel mondo del lavoro attraverso la sottoscrizione di un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

Il Patto per il Lavoro è un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e prevede la redazione del bilancio delle competenze e attività finalizzate alla ricerca attiva di lavoro e alla formazione o riqualificazione professionale.

Tra le novità più importanti del RDC per il 2021 è un intervento mirato su quello che è il meccanismo di ricerca del lavoro e di erogazione del sussidio. In pratica se uno dei dei componenti del nucleo familiare che usufruisce del Rdc stipula un contratto di lavoro di durata non superiore ai 6 mesi, durante questo periodo verrà congelata l'erogazione del reddito di cittadinanza che poi riprenderà scadenza del contratto di lavoro.

La finalità del legislatore è di salvaguardare la rata del sussidio ed evitare che si proceda ad un ricalcolo del sussidio a seguito dell’aumento del reddito dovuta alla temporanea attività lavorativa.

Il rovescio della medaglia è che comunque non si percepisce il sussidio durante tutto il periodo dell’attività lavorativa.

Chiaramente questa scelta ha dato il via anche a una serie di proteste perché molto spesso l'importo che deriva dall'attività di lavoro occasionale è davvero molto basso e, congelando il reddito di cittadinanza, si finisce per penalizzare le famiglie, e soprattuto non viene raggiunto la finalità principale di premiare quei lavoratori che ricercano e trovano un'occupazione.

Bisognerebbe invece lavorare su quelli che sono gli incentivi per questi lavoratori che si sono impegnati nella ricerca di un'occupazione che poi effettivamente l'hanno trovata, incentivi su cui in questo momento sta lavorando il Ministro Orlando, ma di concreto non c’e’ ancora nulla.

Reddito di cittadinanza: come si calcola

Il beneficio economico si compone di due parti:

una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ( 7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),

euro moltiplicati per la scala di equivalenza ( per la Pensione di cittadinanza), l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza