Nel 1972, uno studio storico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha dichiarato che la società umana è sul punto di crollare nei prossimi due decenni, cioè entro il 2040. Lo studio è di nuovo al centro dell'attenzione dopo che una nuova ricerca ha concluso che potrebbe "diventare una realtà".

Gaya Herrington, un'analista della sostenibilità alla KMPG, ha rianalizzato i dati dello studio del MIT - The Limits to Growth. Ha studiato 10 variabili chiave, tra cui la popolazione, la produzione industriale, i tassi di fertilità, i livelli di inquinamento, la produzione alimentare, ecc. Herrington ha (ri)scoperto che, nel peggiore dei casi, la civiltà industriale potrebbe essere sulla buona strada per il collasso entro il 2040.

La morale della storia, ha detto Herrington al Guardian, è che il business as usual - un approccio che ha peggiorato il cambiamento climatico globale e in gran parte non è riuscito a mitigare i disastri meteorologici risultanti - porterà probabilmente al collasso economico e sociale.

Herrington ha detto che se la gente avesse ascoltato lo studio originale, il pianeta potrebbe essere in condizioni migliori. "Gli scienziati del MIT hanno detto che dovevamo agire ora per ottenere una transizione morbida ed evitare costi. Questo non è successo, quindi stiamo vedendo l'impatto del cambiamento climatico".

Tuttavia, sente anche che non è troppo tardi per cambiare il nostro comportamento. "Siamo totalmente in grado di fare enormi cambiamenti", ha detto Herrington al Guardian, "e lo abbiamo visto con la pandemia, ma dobbiamo agire ora se vogliamo evitare costi molto maggiori di quelli che stiamo vedendo".

La previsione del MIT 1972: di cosa trattava lo studio?

Nel 1972, un team di scienziati del MIT utilizzò un modello informatico per esaminare il futuro dell'umanità dopo aver ricevuto una commissione dal Club di Roma, un gruppo internazionale di importanti accademici, scienziati, leader d'affari e politici.

Il rapporto - The Limits to Growth - utilizzava un modello di dinamica sistematica, noto come World3, per prevedere che il mondo industriale potesse collassare nel corso del 21° secolo, a causa dell'eccessivo sfruttamento del pianeta.

Un gruppo di scienziati del MIT ha dichiarato in quel rapporto, che è stato pubblicato nel libro bestseller "The Limits to Expansion" (1972), che la civiltà industriale sarebbe stata condannata se le imprese e i governi avessero continuato a perseguire una continua crescita economica ad ogni costo. Pubblicato in forma di libro, da allora ha venduto 30 milioni di copie in tutto il mondo.

I ricercatori proposero 12 scenari futuri, la maggior parte dei quali prevedeva che le risorse naturali sarebbero diventate scarse al punto che un'ulteriore espansione economica sarebbe stata impossibile e il benessere personale sarebbe sceso.

Civiltà antiche e moderne

Le civiltà umane avanzate esistono al massimo da 10.000 anni. In questo periodo molti grandi imperi sono sorti dal nulla e sono tornati al nulla, lasciandosi dietro poco più che manufatti e architetture fatiscenti.

Mentre è difficile per gli storici dire definitivamente cosa ha causato qualcuno di questi particolari crolli, i fattori determinanti tendono a rientrare in quattro grandi categorie. Questioni politiche, questioni sociali e culturali, questioni ambientali e, naturalmente, quella che ci interessa in modo specifico, questioni economiche.

Qualsiasi civiltà che è stata ridotta a poco più di una voce in un libro di testo è caduta a causa di una combinazione di questi quattro fattori. Alcuni sono stati quasi istantanei, come la grande città di Pompei che soccombe all'eruzione del Vesuvio, altri hanno impiegato qualche settimana; l'impero azteco è crollato dopo 93 giorni di resistenza contro gli spagnoli, altri ancora hanno impiegato secoli. Trecento anni separano l'apice dell'impero romano dal suo eventuale crollo.

La nostra civiltà moderna è la più grande mai conosciuta, centinaia di migliaia di volte più ricca e più avanzata di quanto anche gli imperi più imponenti della storia potessero immaginare.

Se state leggendo questo articolo, avete accesso a internet; se avete accesso a internet, avete accesso a una fonte di conoscenza che studiosi e re non avrebbero potuto sognare solo cento anni fa.

Lo stesso vale per altri lussi moderni che diamo per scontati. Controllo del clima, viaggi in tutto il mondo, abbigliamento economico ed efficace, medicina, comunicazione istantanea, cibo abbondante e sicuro, acqua alla spina, e anche piccoli lussi come poter ascoltare la vostra canzone preferita praticamente quando ne avete voglia.

Una domanda che ci viene fatta spesso è: chi è stata la persona più ricca della storia? La risposta è Elon Musk, in realtà, o lo era circa una settimana fa, quando valeva più di 270 miliardi di dollari; questo potrebbe essere cambiato a seconda di quando avete letto questo articolo.

Oh... ma che dire di Rockefeller, dei Rothschild, dei Romanov o anche di questo Mansa Musa che la gente ama tirare in ballo? Che dire di loro? Certo, erano ricchi per il loro tempo, ma il loro era un tempo di povertà quasi universale.

Nonostante la loro relativa ricchezza, non potevano sognare tutte le comodità a cui voi non pensate neanche.

Lasciate che vi dica che se potessimo scegliere tra il nostro moderno appartamento in affitto con due camere da letto e un tentacolare palazzo francese del XV secolo senza aria condizionata (il Louvre), senza impianto idraulico e senza cibo che non ci faccia venire potenzialmente il colera, prenderemmo l'appartamento dieci volte su dieci, e voi siete pazzi se non fareste lo stesso.

La parte migliore è che non abbiamo ancora parlato della guerra. Nonostante quello che la maggior parte delle persone potrebbe pensare basandosi sulla loro dieta di notizie via internet e la prima pagina di Reddit, stiamo vivendo uno dei periodi più pacifici della storia umana.

Nella stragrande maggioranza dei casi, tutto ciò è avvenuto grazie a una combinazione di tecnologia, educazione e cooperazione globale. Anche le nazioni che hanno ostilità risentite che ribollono sotto la superficie sono più dipendenti l'una dall'altra oggi di quanto lo fossero anche gli alleati più stretti ai tempi di Napoleone.

Paragonare la nostra moderna economia globale anche ai più grandi imperi della storia è come paragonare un motore a reazione a un asino, non è un'iperbole, è per dire quanto siamo avanti oggi. Ma è proprio questo il problema.

Certo, un motore a reazione è più veloce e più potente di un asino, ma è meno resistente. Un piccolo difetto nella sua rete incredibilmente complessa di componenti interdipendenti potrebbe rendere tutto inutile. Quel che è peggio è che si muove così velocemente e vola così in alto che anche il minimo intoppo diventa catastrofico.

La maggior parte di noi che viviamo oggi, e specialmente quelli di noi seduti a casa a guardare video su internet sui nostri smartphone, non saprebbero come sopravvivere molto a lungo se non avessimo il cibo a portata di mano, a volte letteralmente consegnato alla nostra porta.

Ma stiamo andando avanti, e probabilmente stiamo iniziando a sembrare una specie di profeta del giorno del giudizio che grida che la fine è vicina, quindi analizziamo esattamente come questo studio del MIT ha previsto il collasso della società.

Quale metrica stava guardando il MIT per determinare se il mondo si stava dirigendo verso una buona o cattiva strada?

Lo studio del MIT aveva come obiettivo principale quello di esplorare se il nostro attuale utilizzo delle risorse del mondo fosse sostenibile. Attenzione allo spoiler: non lo era.

Lo studio è stato in realtà uno dei primi studi economici ad usare i computer per modelli dinamici sistematici.

Non siamo informatici, quindi ci sono molte persone che potrebbero spiegare cosa sono le dinamiche di sistema molto meglio di noi ma, in breve, si tratta fondamentalmente di un software che cerca di replicare il funzionamento di sistemi complessi della vita reale.

Suona molto familiare per noi oggi, ma ricordate che questo avveniva negli anni '60 e '70, quando i computer avevano l'aspetto di stanze e la potenza di elaborazione era pari a quella del vostro bollitore.

Nonostante queste limitazioni, il team del MIT alla fine creò World3, che era un modello informatico per l'economia globale. Questo pezzo di software modellava tutto, dalla crescita variabile della popolazione alla capacità industriale; inoltre modellava in modo cruciale come tutto avrebbe interagito con le altre variabili.

Per esempio, una grande popolazione richiederà naturalmente più risorse, più cibo, più acqua, più case, più di tutto, ma una popolazione più grande porterà naturalmente anche a più innovazione.

Abbiamo molte più possibilità di trovare un Tesla, un Da Vinci, un Haber, un Bosch o un Whittle con una popolazione di 8 miliardi che con una popolazione di 2 miliardi, che è dove si trovava il mondo appena cento anni fa.

È una battuta comune tra i macroeconomisti che ogni cambiamento che si fa all'economia cambia almeno altre tre cose.

A volte si sorvola su questo problema utilizzando il concetto di ceteris paribus, o che tutte le altre cose siano uguali nei nostri modelli.

Questo presupposto economico è ottimo per guardare causa-effetto in modo isolato; per esempio, una tassa sulle bibite aumenta il prezzo, e quindi riduce la domanda, di bevande zuccherate a parità di altre cose.

Ma questo è il mondo reale, niente rimane mai uguale solo perché è più facile da modellare in quel modo. Prevedere il futuro è estremamente difficile nel migliore dei casi, e quasi impossibile se non si tiene conto di quasi tutte le variabili. Ed è quello che World3 ha cercato di fare.

Il programma World3 aveva sistemi per modellare tutto, dal tasso di natalità alla tecnologia agricola.

L'idea era che tutte queste variabili erano molto importanti per mantenere lo stile di vita moderno di cui godiamo oggi, ma poiché interagiscono l'una con l'altra erano inclini a cicli di feedback.

L'idea di un ciclo di feedback viene in realtà dalle performance musicali. Se avete mai tenuto un microfono su un altoparlante, conoscerete l'orribile suono acuto che ne esce.

Questo perché il microfono sta sentendo un forte rumore, e sta dicendo all'altoparlante di amplificare e suonare quel forte rumore ancora più forte, solo che quel forte rumore viene raccolto dal microfono di nuovo.

Lo stesso tipo di effetto può accadere nelle economie. Per esempio, il declino dei tassi di natalità può portare ad un invecchiamento della popolazione, una popolazione che invecchia metterà più pressione finanziaria sui lavoratori più giovani per prendersi cura degli anziani, sia direttamente curandoli a casa, sia indirettamente attraverso le tasse per finanziare gli schemi pensionistici e l'assistenza agli anziani.

Questa pressione finanziaria significherà che i lavoratori più giovani avranno meno tempo e condizioni meno convenienti per farsi una famiglia propria, e ci si ritroverà con un ulteriore calo dei tassi di natalità.

Questo è in realtà un esempio molto importante per quanto riguarda lo studio del MIT.

Vedete, mentre lo studio teneva conto di centinaia di variabili nel suo modello generato al computer dell'economia globale, in realtà era interessato a seguirne solo cinque. Queste erano: popolazione, produzione industriale, produzione alimentare, risorse disponibili e inquinamento.

Vale la pena ricordare che questo rapporto è stato pubblicato nel 1972, prima che il cambiamento climatico fosse più di un blip sul radar della comunità scientifica, e certamente lontano dall'essere il problema ampiamente riconosciuto che è oggi.

È probabile che se il documento fosse stato replicato oggi, avrebbe incluso anche le temperature medie globali, ma non lo è stato, quindi non l'ha fatto.

Ora, nonostante ciò, dovreste essere in grado di vedere che tutti questi fattori individuali sono molto importanti per come viviamo e lavoriamo nel mondo oggi, ma forse ciò che è più importante è, di nuovo, come finiscono per interagire l'uno con l'altro.

Torniamo per un attimo nello spazio sicuro degli economisti, e assumiamo che tutte le altre cose siano uguali al di fuori del cibo e della popolazione. Ora queste variabili sono ovviamente dipendenti l'una dall'altra, se una si muove anche l'altra lo farà, a parità di altre cose. Ma quale sembra un ordine di eventi più preoccupante?

Un calo della popolazione che porta a un calo della produzione di cibo, o un calo della produzione di cibo che porta a un calo della popolazione. Sì, ovviamente due scenari molto diversi.

Ok, quindi ora che abbiamo capito come interpretare i dati generati da questo rapporto, cosa dice in realtà?

Cosa ci hanno detto queste metriche sul modo in cui la nostra società si sarebbe presumibilmente disgregata?

Beh, da bravi economisti, i ricercatori hanno un po' coperto le loro scommesse. Prevedere esattamente il futuro è un'impresa folle, avrebbero potuto pubblicare il loro articolo un giorno prima che si sviluppasse un progetto per un reattore a fusione commercialmente fattibile, e i ricercatori se ne sono resi conto, quindi quello che hanno fatto invece è stato modificare le condizioni iniziali e ripetere la simulazione più e più volte.

In alcune simulazioni assumevano che l'innovazione rimanesse ad un ritmo costante e che la produttività dei lavoratori continuasse a migliorare al ritmo attuale. In altre simulazioni si assume che l'innovazione tecnologica continui a comporsi su se stessa, il che significa che cose come la raccolta di risorse dallo spazio o la coltivazione di cibo in laboratorio diventano possibili. E poi, in altre simulazioni, si assume che il progresso tecnologico si stabilizzi lentamente.

Una breve nota a margine è che un plateau tecnologico potrebbe non sembrare molto realistico per noi oggi, ma questo è solo perché la maggior parte di noi è cresciuta in un periodo di costante innovazione. La legge di Moore è un grande esempio di questo; negli ultimi 5 decenni la potenza di calcolo è raddoppiata ogni due anni, ma stiamo iniziando a raggiungere i limiti fisici di quanti transistor possiamo impacchettare in un microchip.

Tecnologie promettenti come il quantum computing potrebbero risolvere questo problema e permetterci di continuare ad avere accesso a sempre più potenza di calcolo, ma potrebbero anche non farlo, e questo è solo un esempio.

Comunque, l'innovazione tecnologica era solo una delle variabili che i ricercatori di questo rapporto hanno modificato. Hanno anche eseguito modelli che assumevano tassi di nascita più bassi, tassi di nascita più alti, tassi di riciclaggio più alti, più scoperte di risorse, livelli maggiori di commercio globale, livelli ridotti di commercio globale.

In pratica hanno cercato di tenere conto di ogni risultato che sarebbe stato possibile con una combinazione realistica di fattori in questo modello economico. Hanno poi fatto la media delle traiettorie di cinque fattori cruciali per determinare dove l'umanità sarebbe finita.

Come si potrebbe sospettare da una serie di modelli con variabili cambiate ogni volta, hanno ottenuto una serie di risultati diversi, ma tutti avevano una cosa in comune. Tutti hanno mostrato un declino significativo intorno all'anno 2040.

Naturalmente, è impossibile affrontare qui tutte le migliaia di risultati potenziali che sono stati modellati, ma i ricercatori si sono concentrati su alcuni che si adattano bene alla deviazione standard di questi risultati potenziali.

Il primo e potenzialmente più ottimistico risultato è stato chiamato lo scenario tecnologico completo; questo è un modello in cui abbiamo continuato a vivere come facciamo oggi, ma la tecnologia è progredita abbastanza velocemente da assicurare che la nostra capacità produttiva fosse in grado di tenere il passo con tutte le nuove persone che avevano bisogno di essere nutrite, alloggiate e vestite.

Il modello prevede ancora un calo significativo nella produzione di cibo, dovuto principalmente all'inquinamento dei corsi d'acqua e all'uso improprio della terra coltivabile, ma questo viene affrontato attraverso l'innovazione tecnologica.

La popolazione inizia a stabilizzarsi intorno all'anno 2040, ma questo è dovuto alla tendenza naturale delle popolazioni più ricche e urbane ad avere meno figli, piuttosto che alle persone che muoiono di fame per mancanza di cibo.

In questo modello, la produzione industriale ha un picco e poi un declino, che normalmente indicherebbe un livello di vita più basso, ma questo è quasi interamente contrastato dall'uso più efficiente dei beni che abbiamo.

Se domani la tecnologia arrivasse a un punto tale da avere auto a guida autonoma, allora la necessità di possedere un'auto individuale si ridurrebbe notevolmente; questo porterebbe probabilmente a un calo della produzione industriale, ma non è che saremmo più poveri per questo, è solo che improvvisamente un'auto che prima serviva solo una famiglia ora può essere condivisa in modo efficiente tra decine di persone.

Questo è in realtà ciò di cui parlava il World Economic Forum quando ha notoriamente detto che "non possiederete nulla e ne sarete felici"; o non capiscono davvero come comunicare con il grande pubblico, o si divertono segretamente a far arrabbiare la gente, forse. Ma, in realtà, volevano dire quanto abbiamo delieanto appena prima.

L'uso più efficiente delle risorse ridurrebbe anche l'inquinamento e assicurerebbe che le materie prime non siano mai ridotte a niente.

Questo non sarebbe un risultato totalmente terribile, e potremmo non continuare a vedere la crescita esponenziale degli standard di vita che abbiamo visto negli ultimi 100 anni circa, ma non sarebbe nemmeno un collasso sociale.

Se non vi sentite a vostro agio a contare su qualche nuova ondata di innovazione tecnica per salvarci, allora i ricercatori che hanno pubblicato questo rapporto hanno un'alternativa.

Il cosiddetto scenario del mondo stabilizzato è ciò che accadrebbe se il mondo mantenesse il suo attuale tasso di innovazione, investendo anche pesantemente in cose come le fonti di energia rinnovabile e i processi di riciclaggio dei materiali.

Di nuovo, questo modello è stato fatto prima che il cambiamento climatico fosse considerato un fattore, quindi quando parliamo di riciclaggio e di rinnovabili, lo stiamo guardando puramente attraverso la lente dell'esaurimento delle risorse e dell'inquinamento locale, trascurando totalmente altre esternalità come le emissioni di carbonio.

Questo scenario di mondo stabilizzato sembra molto simile in molti modi al risultato della tecnologia globale che abbiamo esplorato prima; la differenza principale è una riduzione quasi volontaria della produzione industriale prima che crei problemi come la carenza di cibo e l'inquinamento eccessivo.

Di tutti i modelli basati su tutte le diverse combinazioni di variabili, questo è quello che i ricercatori hanno identificato come il più ottimistico. Di nuovo, il più ottimistico a meno di qualche folle sviluppo tecnologico imprevisto che rimodella radicalmente il modo in cui gestiamo le nostre economie.

Questo potrebbe accadere, e speriamo che accada, ma è difficile fare piani concreti per tecnologie che non possiamo ancora concepire, al di fuori forse di un sacrificio spirituale a papà Elon, che non può far male (scusate l'ironia...).

Il fatto che questo rapporto sia in anticipo sui tempi è effettivamente qualcosa di cui preoccuparsi, o è solo un caso di troppo peso dato alle correlazioni statistiche?

Comunque, la cattiva notizia è che mentre lo studio originale del 1972 pensava che questo potesse essere qualcosa verso cui potevamo realisticamente lavorare, la linea temporale di tutte le variabili catturate in questo risultato è la meno vicina alla nostra realtà attuale, come esplorato dallo studio di follow-up del 2021.

Lo studio di Gaya Herrington suggerisce invece che il percorso che stiamo effettivamente percorrendo rappresenta al meglio quello che le ricerche del 1972 hanno soprannominato lo scenario Business As Usual 2... e questo non è buono.

Questo è un modello che evidenzia un collasso molto chiaro. L'inquinamento continua ad aumentare in modo esponenziale, e cose come il riciclaggio di materiali comuni non diventano mai economicamente sostenibili, o sovvenzionate abbastanza ampiamente.

La produzione industriale raggiunge un livello più alto che in tutti gli altri scenari possibili, ma qui finiscono le buone notizie.

Un calo nella produzione di cibo causa un massiccio calo dei tassi di natalità nei paesi ricchi, e carestie nei paesi poveri. La mancanza di giovani lavoratori riduce la produzione industriale, che ostacola ulteriormente la prosperità economica.

Anche le risorse facilmente accessibili si esauriscono, il che riduce ulteriormente la produzione industriale industriale e la prosperità economica. A detta di tutti, questo è ciò che si può considerare un completo collasso della società. Abbiamo detto all'inizio di questo articolo che preferiremmo essere un lavoratore della classe media nel mondo di oggi, piuttosto che un re di qualche parte oltre i centocinquanta anni fa.

Se il modello di business as usual dovesse funzionare, allora preferiremmo essere un lavoratore della classe media oggi, piuttosto che un re solo 20 anni nel futuro, e questo è un pensiero decisamente spaventoso.

Quindi, se vi sentite un po' ansiosi come noi nel leggere questo studio, forse è importante affrontare le critiche a questo modello.

Uno studio che fondamentalmente equivale a qualcuno che urla che il mondo sta per finire è naturalmente destinato ad essere accolto da alcuni cinici, e questo è stato certamente il caso del rapporto Limits to Growth.

Vale la pena notare che molte di queste critiche sono state smentite semplicemente dal fatto che i dati stanno seguendo le previsioni del modello "business as usual" con una precisione piuttosto decisa.

Altri critici sottolineano che questo studio ha un modo molto pessimistico di modellare l'innovazione umana. Questi critici ammettono che in questo momento il nostro tasso di innovazione potrebbe non essere sufficiente per evitare questo tipo di collasso, ma la necessità è la madre dell'invenzione.

Non appena le scienze umane saranno con le spalle al proverbiale muro, molta più attenzione sarà posta sulla ricerca e sugli investimenti in tecnologie che potrebbero spingerci dallo scenario apocalittico del modello business as usual a quello più appetibile della tecnologia completa.

Possiamo già iniziare a vedere che questo avviene con un'enorme ondata di tecnologie rinnovabili che diventano sempre più disponibili sul mercato.

Certamente ci sono ancora alcune aree in cui siamo carenti, come la gestione dei rifiuti, ma siamo messi molto meglio di dieci anni fa.

Se volete che vi diciamo cosa pensiamo che succederà, allora ci dispiace, ma vi invitiamo a leggere da soli queste due relazioni.

In generale vogliamo essere ottimisti sul futuro, ma ci rendiamo anche conto che la nostra opinione non ha certo lo stesso peso di una ricerca pubblicata da un gruppo di 17 dei migliori economisti e scienziati del mondo, ricerca che è stata confermata da un altro individuo di grande talento.