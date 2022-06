Nell'ultimo anno i costi bancari sono aumentati per tutti quanti: famiglie, pensioanti e anche giovani. Ma se vuoi trovare un modo su come abbassare i costi su conto corrente, basterà seguire anche uno solo dei seguenti trucchi, che vanno dall'home banking alle offerte più convenienti online, fino alla riduzione del costo delle commissioni.

Per molti sapere come abbassare i costi sul conto corrente potrebbe essere un modo per risparmiare abbastanza misero.

In realtà pochi fanno attenzione al canone mensile o annuo del proprio conto corrente, e anche alle spese extra che può generare. Alla fine del mese (e dell'anno) si parla di decine di euro buttati, e per servizi che ci si poteva risparmiare.

Per questo bisogna fare attenzione, se sapere bene come abbassare i costi sul conto corrente. In un precedente articolo su come ridurre le spese sul conto corrente online, era stato segnalato un aumento dei costi del conto corrente, con cifre come 54 euro all'anno, se non 113,50 euro nel caso dei conti correnti più "fedeli".

Per tua fortuna ci sono alcuni trucchi che ti permettono di risparmiare un sacco di soldi! Per questo articolo abbiamo scelto i cinque migliori, sia per efficacia, sia per semplicità.

Come abbassare i costi su conto corrente: ecco a quali spese devi stare attento

Un buon modo iniziale su come abbassare i costi su conto corrente è prima di tutto nel capire quanto stai spendendo al momento sul tuo attuale conto corrente.

Per quanto sia un consiglio ovvio, è una partenza valida, perché da qui puoi capire se provvedere a tagliare ulteriori servizi, o passare direttamente alla concorrenza.

In genere le voci di spesa per un conto corrente sono i seguenti:

imposta di bollo,

costo dei bonifici ,

, estratto conto e costi del conto.

Sono tre voci che dovrai valutare anche dopo che avrai aperto il conto corrente. Se noti che nel corso del tempo il costo dei bonifici o dei versamenti ha cominciato ad aumentare, così come eventuali promozioni od offerte sono scadute, ti consiglio di valutare nuove proposte, così c'è ancora modo su come abbassare i costi sul conto corrente.

Teoricamente, grazie al Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37, puoi chiudere il tuo conto corrente e procedere al trasferimento con un massimo di 12 giorni lavorativi, e senza incorrere in penali (a meno che non siano previste nel contratto).

Di solito gli istituti bancari cercano di rinnovare promozioni e offerte per la propria clientela, o addirittura a proporre ai più giovani attivazione gratis e canoni molto contenuti. Un esempio è con le offerte di BancoPosta, o di Unicredit.

Offerte che ti consigliamo di valutare solo ed esclusivamente via online, grazie all'home banking.

Come abbassare i costi su conto corrente: limitati all'home banking

Un buon modo su come abbassare i costi sul conto corrente è anche quello di puntare all'home banking.

L'home banking è il servizio online che ti permette di accedere a supporti e servizi vari tranquillamente dal proprio computer, tablet o smartphone. Basta solo accedere alla pagina web della banca, e al proprio profilo utente, e in un attimo avrai davanti:

il tuo estratto conto,

il bilancio delle spese (alimentari, bollette, affitto, spese mediche ecc.),

delle spese (alimentari, bollette, affitto, spese mediche ecc.), offerte e promozioni attivabili,

e attivabili, servizi di consulenza,

di consulenza, documentazioni varie.

L'unico problema dell'home banking è che richiede una certa dimestichezza a livello informatico, tra password, codici PUK e collegamenti in-mobile. Altrimenti rischi di subire dei "disservizi".

A titolo d'esempio, se sbagli password o altri codici e scatta il blocco dell'accesso, dovrai tornare allo sportello della banca e procedere a "resettare" password e collegamenti vari: praticamente una bella perdita di tempo.

Ma alla fine ci guadagni. Limitandosi alle sole operazioni online, eviterai di spendere soldi per il costo di servizio allo sportello, o per altre eventuali commissioni bancarie. Sennò che senso ha trovare un modo su come abbassare i costi sul conto corrente.

E sempre online puoi sempre valutare ulteriori offerte su come abbassare i costo su conto corrente.

Come abbassare i costi su conto corrente: confronta le offerte sui siti online

Altro modo utile su come abbassare i costi su conto corrente è nella scelta di altre offerte online. Oggi è molto più facile con Internet, grazie a siti di raccolta e confronto prezzi come Facile.it e SOSTariffe.

Però, come abbiamo già detto in precedenza, il problema delle offerte è che mettono in primo piano solo il prezzo. E scritto in maniera microscopica tutti i servizi e i costi extra, come le operazioni non coperte dall'offerta, o lo scatto di un canone extra dopo tot tempo o in caso di aumento del capitale versato o del numero di operazioni bancarie eseguite.

Attualmente le migliori offerte utili su come abbassare i costi su conto corrente sono le seguenti:

Widiba, con 12 mesi di canone gratuito e prelievi a zero spese;

di canone gratuito e prelievi a zero spese; BBVA, con canone azzerato e Cashback al 10%;

al 10%; IBL Controcorrente, con 6 mesi di canone gratuito e bonifici con commissione a bassissimo costo.

Ricordati di controllare per ogni offerta anche i costi per le transizioni e per i prelievi, perché nel lungo periodo bisognerà cominciare a ridurre questi ultimi, visto l'alto costo che sta ingenerando. Anche se non sempre conviene usare la carta.

Come abbassare i costi su conto corrente usando la carta (ma non sempre)

Altro modo su come abbassare i costi su conto corrente è anche con l'uso della carta che ti consegna la banca per gli acquisti.

Come consiglio può essere però a doppio taglio, perché da una parte risparmi sul prelievo di contante, i cui costi stanno aumentando a causa della riduzione dei vari ATM. Ma dall'altra spendi sulle commissioni bancarie per ogni transizione o pagamento effettuato con la carta.

Ci sono casi in cui la banca offre addirittura un servizio Cashback, facendoti risparmiare sugli acquisti, come abbiamo visto col Cashback Postepay. Ma in generale è inevitabile il pagamento di una piccola commissione. Dovrai vedere nel tuo contratto a quanto ammonta il costo.

Se vuoi ammortizzare i costi e trovare un modo su come abbassare i costi su conto corrente, puoi collegare la tua carta a servizi Cashback come quello di Satispay, che ti permette a fine mese di ricevere un rimborso a seconda dei tuoi acquisiti.

Altrimenti puoi limitare l'uso della carta ad alcune spese, e utilizzare il contante per alcuni acquisti specifici, come quello alimentare. In un articolo su come risparmiare sulla spesa avevamo consigliato l'uso del contante come metodo "psicologico" per concentrare al meglio la spesa.

Almeno compensi i costi di prelievo con un buon risparmio sulla spesa alimentare.

Come abbassare i costi su conto corrente: ecco quanto risparmi alla fine

E dopo tutti questi trucchi su come abbassare i costi su conto corrente, ora bisogna capire quanto alla fine si risparmia.

Facendo riferimento alle stime già accennate nell'articolo di Riccardo Valle, partendo da un costo medio attorno ai 54-113 euro annui, si può arrivare anche a soli 12 euro annui, o quasi gratis.

Bisognerà riuscire ad evitare il pagamento dell'imposta di bollo di 34,50 euro, prevista nel caso in cui la giacenza supera i 5.000 euro. Di solito per i conti correnti base la banca si prende il carico dell'imposta, ma solo a determinate condizioni.

Inoltre, se si riesce ad accedere alle offerte per giovani o "a pacchetto", i costi possono ridursi notevolmente, anche solo limitandosi a 30 euro all'anno. Se inoltre si associano domiciliazioni (bollette, stipendio, canoni...) il costo può ridursi a pochi euro all'anno, se non quasi del tutto gratis.

Ovviamente questo risparmio è possibile solo sul conto corrente in sé: dovrai stare attento personalmente alle varie commissioni e alle spese extra allo sportello. Altrimenti non hai trovato un modo su come abbassare i costi sul conto corrente, ma su come aumentarli!