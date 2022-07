Mancano ormai poche settimane all'inizio del nuovo anno scolastico, e questo significa che a breve bisognerà acquistare dei nuovi libri per i propri figli. Per fortuna, con Internet, puoi acquistare libri scolastici e risparmiare un sacco di soldi, facendo tutto da casa, direttamente dallo schermo del tuo computer. O addirittura richiedendo alcuni nuovi bonus regionali.

A causa del rincaro libri molte famiglie hanno difficoltà ad acquistarli nuovi, e oltre ai costi è difficile reperirli in tempi brevi presso edicole o cartolibrerie.

In molti provano anche ad ammortizzare i costi vendendo quelli usati, ma anche in questo caso è sempre più difficile trovare un'edicola o una cartolibreria che te li accetti, o che riesca a venderteli in tempo.

Così, in pochi giorni, potrai acquistare tutti i libri scolastici che ti servono, e addirittura risparmiandoci sopra se hai accesso anche ad alcuni bonus libri, come quelli indetti di recente da alcune regioni.

Come acquistare libri scolastici e risparmiare un sacco di soldi facendo tutto da casa

Il miglior modo per acquistare libri scolastici è quello di affidarsi ai migliori siti online attualmente in circolazione. Costano poco o niente, puoi fare tutto da casa, e in certi casi non devi consegnare al grossista: verranno loro a casa a portartelo, se lo hai appena acquistato. Così risparmi su tutto: prezzo di copertina, trasporto, benzina e tanto altro!

Attualmente i migliori siti per acquistare libri scolastici, anche usati, sono i seguenti:

IBS,

PickmyBook,

Abebooks,

Amazon.

I pro di tutti questi siti è nel fatto di permettere in alcuni casi la consegna dal punto di vendita fino a casa tua. Più il fatto di non pagare il più delle volte il costo di commissione e di spedizione, una spesa non indifferente, visto che si parla a volte anche di 5-10 euro, a seconda della tua posizione.

Il contro è che, a seconda del sito che scegli, il catalogo non sempre è ben rifornito, o aggiornato alla bibliografia istituzionale. Se hai già in mano la lista dei nuovi libri necessari per l'anno scolastico 2022-2023, c'è il rischio che tu debba utilizzare anche più siti per la tua ricerca.

Se vuoi evitare tutto questo, la soluzione migliore è cercarli tutti su Amazon.

Libri scolastici su Amazon: ecco come risparmiare tra sconti e offerte

Per i libri scolastici, Amazon ha la migliore offerta bibliografica, sia per il nuovo sia per l'usato.

Se vuoi acquistare dei libri scolastici, potrai addirittura accedere a degli importanti sconti, che possono arrivare anche al 30%, o addirittura al 70% se si parla di libri usati.

Inoltre Amazon garantisce l'accesso al servizio "Back To School", per chi ha la lista dei libri nuovi. Basterà accedere alla pagina per venire reindirizzati su adozioniscolastiche.it. Basta fare un solo click e sarai già sul sito.

Dovrai poi selezionare i seguenti dati per vedere subito se sul sito c'è disponibilità per i nuovi libri scolastici previsti per il nuovo anno scolastico:

regione di interesse,

provincia,

comune,

scuola,

classe.

Inoltre, se cerchi l'offerta per risparmiare ancora di più, Amazon te la garantisce anche nel caso di testi non ancora pubblicati: basterà aspettare la loro pubblicazione, e avrai subito lo sconto.

Stai però attento alle etichette. Se segnala "da acquistare", i libri scolastici in questione sono stati appena pubblicati, mentre se risultano "già in uso", significa che si trattano di libri scolastici usati. Se non hai l'obbligo di comprare solo ed esclusivamente libri nuovi, puoi optare anche per l'usato. Così risparmi ancora di più.

Come operazione è velocissima: in pochi minuti avrai già trovato il tuo libro, e in pochi giorni lo avrai direttamente a casa. E se hai diritto al Bonus 18 app potrai convertirlo in un Codice Sconto Amazon, con pochi click.

Se però i libri che hai trovato non sono scontati, e risultano addirittura costosi, c'è una soluzione anche a questo.

Libri scolastici usati e a poco prezzo: dove acquistarli

Se hai modo di acquistare libri scolastici anche usati, puoi sempre richiederli online, ma stavolta presso questi altri siti online:

Libraccio,

Comprovendolibri,

LibroScambio.

L'importante è che tu possa comprarli usati, senza contravvenire a quanto riportato dalla lista dei libri per l'a.a. 2022-2023.

Questi siti web sono perfetti per l'acquisto di libri scolastici usati, anche perché hai modo di accedere a ulteriori sconti per l'acquisto, che possono farti risparmiare un sacco di soldi.

Dovrai comunque registrarti presso la rispettiva piattaforma, e seguire le istruzioni previste per la spedizione.

Purtroppo ogni sito ha le sue regole. Se Libraccio non ti fa pagare le spese di spedizione, Comprovendolibri non permette alcun servizio di spedizione.

Dovrai farti carico personalmente del libro che hai acquistato. Il servizio è tra utenti, e non esistono intermediari, pertanto dovrai richiedere un appuntamento all'altro utente per poter prendere il libro che hai acquistato.

Un simile servizio è anche con LibroScambio. Non ci sono intermediari, ma solo utenti che possiedono o cercano libri scolastici. Se vuoi incontrarti, dovrai però utilizzare la tua email di posta elettronica.

Infatti LibroScambio richiede un indirizzo email valido per l'accesso alla piattaforma, perché il servizio prevede solo la comunicazione via email.

Oltre a questi non mancano i vari portali dove comprare dei libri scolastici usati, molti utili per le famiglie che a causa dell'inflazione non riescono ad arrivare alla fine del mese.