Come aumentare i risparmi nel nuovo anno: 4 trucchi per gestire e risparmiare i tuoi soldi

Dopo aver speso tanto in regali e viaggi per le vacanze di Natale, gennaio è il mese migliore per cominciare ad aumentare i risparmi. Scopri questi 4 trucchi utili.

Le vacanze di Natale sono un’occasione di relax e per trascorrere del tempo in compagnia di amici e famiglia. Eppure, regali ai propri cari e viaggi per le vacanze natalizie rappresentano una batosta per il nostro portafogli. Come aumentare i risparmi nel nuovo anno?

Di metodi ce ne sono davvero molti. Alcuni sono semplici metodi di risparmio che dovrebbero sempre essere tenuti in considerazione. Altri, invece, puntano proprio a incrementare i risparmi per gli obiettivi da perseguire nel 2024.

Non si tratta di nulla di complesso, tutti possono farlo. Bisogna solo avere ben chiari alcuni punti fondamentali e cambiare alcune abitudini quotidiane.

Mettendo in atto questi semplici trucchi, potremmo arrivare alla fine di quest’anno con più soldi, meno stress e con la possibilità di realizzare i nostri obiettivi entro la fine del 2024.

Come aumentare i risparmi: definire gli obiettivi per il nuovo anno

La prima regola per risparmiare è definire i propri obiettivi, distinguendo tra quelli a breve, medio e a lungo termine.

Un obiettivo potrebbe anche essere, per esempio, assicurarsi di riuscire a fare un viaggio proprio per le vacanze di Natale 2024.

Una volta capiti i propri obiettivi, arriva il momento di tagliare le spese superflue. Questo passaggio è fondamentale con l’inizio del nuovo anno, considerando che molto del nostro budget è stato utilizzato per regali, cene, viaggi o uscite in compagnia.

Per quanto riguarda le spese non essenziali, è facile darci un taglio. Possiamo evitare le cene o i pranzi fuori, ridurre gli apertivi o non cedere ad acquisti d’impulso anche quando i saldi invernali ci tenteranno. Per le spese essenziali, è un po’ più complesso, ma non impossibile.

Aumentare i risparmi riducendo le spese fisse

Le spese come l’affitto, il mutuo, le bollette o la spesa alimentare sono essenziali. Per questo motivo, è impossibile eliminarle completamente, ma ciò non significa che non possano essere ridotte.

Pensiamo, per esempio, alla spesa alimentare. Il nuovo anno è il momento ideale per riconsiderare il modo in cui facciamo la spesa e apportare cambiamenti positivi che non solo favoriscono la salute, ma anche il portafoglio. Dopo le festività natalizie, spesso sentiamo il bisogno di adottare abitudini alimentari più salutari.

Questo è utile anche per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni. Ricordiamoci sempre di recarci al supermercato a stomaco pieno, in modo da evitare di inserire nel carrello acquisti superflui – e dannosi per la nostra salute.

Fare una lista della spesa e attenersi a essa può aiutarci a comprare solo ciò che serve, così come optare per prodotti freschi e di stagione non solo migliora la qualità della propria dieta ma spesso è anche più economico.

Non solo metodi per risparmiare sulla spesa, ma anche su altre spese essenziali. Una buona idea, per risparmiare sulle bollette, potrebbe essere mettersi alla ricerca di un’offerta più conveniente per il gas o l’elettricità. Proprio in questo periodo dell’anno, molte compagnie energetiche offrono promozioni speciali o tariffe scontate per attirare nuovi clienti o per premiare la fedeltà dei clienti esistenti.

Aumentare i risparmi riducendo le spese variabili

Rivedere le proprie spese per l’intrattenimento e non essenziali risulta senz’altro più semplice a inizio anno.

Dopo le festività di Natale, dove l'abbondanza di cibo e bevande spesso ha preso il sopravvento, optare per pasti preparati in casa non solo aiuta a risparmiare, ma favorisce anche il ritorno a uno stile di vita più sano oltre al fatto che ridurre le uscite per mangiare fuori consente di mettere da parte qualche soldo, contribuendo al benessere del portafoglio e della forma fisica.

Non solo, perché per risparmiare possiamo anche pensare di liberarci di oggetti o vestiti ormai in disuso, rivendendoli su piattaforme o affidandoci al passaparola.

Liberare la casa da elementi superflui può rivelarsi un vero e proprio nuovo inizio finanziario: i proventi dalla vendita di articoli inutilizzati possono essere destinati a obiettivi finanziari futuri, aumentando il budget disponibile per risparmiare o investire in modo più consapevole.

Prevedere sempre un fondo di emergenza

L’inizio del nuovo anno ci mette spesso di buon umore, mettendoci di fronte alla possibilità di concretizzare i nostri buoni propositi finanziari.

Per farlo, però, bisogna anche pensare a ciò che potrebbe andare storto. Proprio per questo motivo aprire un fondo di emergenza a inizio anno è un ottimo metodo per farsi trovare preparati ed evitare di dover richiedere prestiti o indebitarsi.

Spese impreviste, come la rottura di elettrodomestici, guasti all'auto o altre situazioni improvvise potrebbero minare il nostro budget. Se, però, prevediamo un fondo di emergenza, non solo saremo capaci di affrontare queste sfide, ma stabiliremo anche una base finanziaria solida per tutto l’anno.

Con il passare dei mesi, infatti, questo fondo può crescere, fornendo una maggiore tranquillità e la flessibilità necessaria per affrontare gli imprevisti senza compromettere la stabilità finanziaria complessiva.