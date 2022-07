Casa in affitto? Grazie a questi bonus affitto confermati da alcune Regioni si possono risparmiare fino a 3.000 euro sul canone di locazione di un immobile. Come? Basta avere un ISEE basso e un contratto di affitto privato: ecco le città che permettono di ottenere uno sconto immediato sull'affitto.

Come posso avere uno sconto immediato sull’affitto sfruttando i bonus dalle Regioni e quelli confermati a livello nazionale? Sempre più famiglie e giovani coppie decidono di trovare la propria indipendenza prendendo in affitto una casa o un appartamento, anziché puntare sull’acquisto di un immobile. Esistono dei metodi per risparmiare sull’affitto?

In un momento di particolare difficoltà come quello attuale, riuscire ad accantonare anche solo poche decine di euro potrebbe essere fondamentale: ecco, quindi, che nascono moltissime iniziative locali per permettere a tutti di avere uno sconto immediato sull’affitto sfruttando alcuni bonus.

Se risiedi in una delle Regioni che prevedono il bonus affitto 2022 hai la possibilità di ottenere un contributo fino a 3.000 euro per sostenere le spese relative al canone di locazione.

Ecco come avere uno sconto immediato sull’affitto con questi nuovi bonus confermati dalle Regioni.

Come avere uno sconto immediato sull’affitto: i bonus da sfruttare

Quali sono i bonus da sfruttare per ottenere uno sconto immediato sull’affitto? Anzitutto, il canone di locazione è una delle spese che si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi, a patto di soddisfare alcune condizioni.

Non solo: per i giovani che non hanno ancora compiuto i 31 anni è possibile ottenere un bonus affitto 2022 fino a 2.000 euro: la misura è stata confermata dalla Legge di Bilancio ed è tuttora attiva. Per avere lo sconto, però, occorre possedere un ISEE inferiore a circa 15.000 euro. Tutti i dettagli nei nostri articoli dedicati al bonus affitto per i giovani.

Esistono, inoltre, numerose agevolazioni e contributi sull’affitto che spettano alle famiglie in difficoltà economica: in questo caso, però, il risparmio può raggiungere alcune centinaia di euro.

Infine, anche moltissime Regioni e Comuni hanno confermato nuovi contributi sull’affitto: da Milano a Firenze, fino a Roma. Vediamo quali sono le Regioni che prevedono la possibilità di avere uno sconto immediato sull’affitto.

Sconto immediato sull’affitto: i bonus dalle Regioni

Inizialmente erano solo una manciata le Regioni che avevano confermato il bonus affitto 2022, mentre ad oggi alla lista si aggiungono altre tre realtà locali.

In Lombardia è stato pubblicato il bando per il bonus affitto: “Misura unica per l’affitto 2022”, destinato alle famiglie residenti in Regione che soffrono di difficoltà economica e soddisfano determinati requisiti reddituali e sociali.

Vi sono poi i bonus affitto 2022 dell’Emilia Romagna, da richiedere non appena concluso il periodo estivo. Sul tavolo ci sono 5 milioni e 800 mila euro da distribuire ai nuclei familiari in maggiore difficoltà economica.

Infine, anche la Puglia ha confermato il bonus affitto 2022, con un finanziamento da 6,9 milioni di euro. Tutti i dettagli verranno chiariti dal successivo bando in fase di pubblicazione.

Sconto sull’affitto – Regione Lombardia: bonus fino a 3.000 euro

La Lombardia conferma il bonus affitto 2022, una misura che consente a moltissime famiglie che soffrono di difficoltà economica di ottenere un contributo in denaro per risparmiare sul canone di locazione. Come funziona?

L’agevolazione bonus affitto 2022 della Lombardia si rivolge esclusivamente ai cittadini che possiedono un regolare contratto di affitto privato e che soffrono di difficoltà economica a causa del Covid-19.

Tra le novità di quest’anno c’è stata un’estensione del contributo, che potrà arrivare fino a 10 mensilità ma senza superare la soglia massima di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Inoltre, anche il limite ISEE per accedere al contributo sull’affitto è stato innalzato a 26.000 euro all’anno.

Per poter inoltrare la domanda, però, occorre soddisfare altrettanti requisiti: tra gli altri, anche il possesso di un contratto di affitto da almeno 6 mesi. È poi richiesta una delle seguenti condizioni di disagio: perdita, riduzione dell’orario o cessazione del rapporto di lavoro, grave malattia, decesso di un componente familiare.

Il bonus affitto 2022 è valido fino al 31 dicembre: per ottenere il contributo è opportuno rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Sconto sull’affitto – Regione Emilia Romagna: bonus fino a 1.500 euro

Anche l’Emilia Romagna ha rafforzato il bonus affitto 2022 destinato a tutte le famiglie al cui interno vi siano cittadini in cassa integrazione, persone che hanno perso o ridotto l’orario di lavoro, oppure nuclei familiari con un reddito molto basso.

Per poter accedere al contributo economico sull’affitto, infatti, è necessario possedere un ISEE inferiore a 17.154 euro, oppure fino a 35.000 euro purché vi sia stata una riduzione del reddito IRPEF pari ad almeno il 25% nel 2022 rispetto all’anno precedente.

È possibile ottenere un contributo fino a un massimo di tre mensilità, con importi non superiori – complessivamente – a 1.500 euro.

Le domande per ottenere il bonus affitto 2022 si potranno presentare esclusivamente online, tramite l’apposita piattaforma, a partire dal 15 settembre 2022 e fino al 21 ottobre 2022.

Sconto sull’affitto – Regione Puglia: bonus per le famiglie in difficoltà

Infine, anche la Puglia ha confermato il bonus affitto 2022, ampliando i Comuni aderenti: 35 nuove città saranno aggiunte alle 131 precedenti per erogare un contributo economico utile per il pagamento del canone di locazione.

Gli importi, i requisiti, e le modalità di presentazione della domanda verranno chiariti con la pubblicazione del bando ufficiale.