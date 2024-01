Se utilizzi una stufa a pellet o a legna e vuoi continuare ad accenderla senza pericoli e senza eventuali sanzioni, devi capire se è a norma. Ecco le 2 semplici mosse per verificarlo in autonomia.

Con il nuovo anno è tornato alla ribalta il caro bollette. Le preoccupazioni delle varie associazioni dei consumatori potrebbero a breve tramutarsi in realtà viste alcune misure non confermate nella legge finanziaria 2024.

Ciò che desta maggiore preoccupazione è l’abolizione dell’Iva ridotta sul gas e la mancata proroga annuale dell’Iva agevolata sul pellet.

Tale misura infatti è destinata ad essere operativa fino alla fine di febbraio 2024: da marzo l’Iva sul biocombustibile tornerà a quella ordinaria al 22%.

Inevitabili saranno le ripercussioni nel settore tanto da far temere possibili rincari del 10 15% nei periodi di maggiori acquisti.

A preoccupare anche la crisi del Mar Rosso che determinerà un aumento inevitabile dei prezzi, non soltanto del gas.

Ecco che in virtù di questo futuro scenario non proprio rassicurante molti hanno deciso di rimettere già in funzione vecchi metodi di riscaldamento, come le stufe a legna o vecchie stufe a pellet.

Ma attenzione perché non tutte le stufe possono essere accese: bisogna prestare attenzione a verificare se la stufa è a norma prima di procedere con l’accensione e incappare in eventuali sanzioni.

Come si capisce se la vostra stufa e a norma? Ecco 2 semplici mosse per evitare problemi.

Stufa a pellet e legna, ecco le 2 mosse per capire se si è a norma

Ormai è cosa nota, la crisi economica non lascia in pace gli italiani, sempre più preoccupati per i loro budget familiari.

A destare maggiore preoccupazioni è soprattutto il caro energia e tanti sono coloro che al riscaldamento complementare stanno affiancando delle valide alternative da utilizzare quando non si ha voglia di accendere l’intero riscaldamento.

Molti infatti hanno rimesso in funzione delle vecchie stufe a legna e a pellet.

Attenzione però perché prima di rimettere in funzione questi vecchi apparecchi è sempre bene verificare se sono a norma.

E come si fa?

La prima cosa da fare è verificare quante stelle ha la propria stufa. Si tratta in poche parole della classe ambientale di appartenenza dell’impianto che viene definita dal Decreto Ministeriale 186 del 2017.

Le stelle, rappresentano dunque un sistema di valutazione che permette di classificare camini e stufe a pellet e a legna ma in generale tutti i generatori di calore.

Questo sistema varia da un minimo di una stella a un massimo di cinque stelle.

Le stelle inoltre sono molto simili al sistema di classificazione energetica degli elettrodomestici che utilizzano, invece le lettere dell’alfabeto da A a G.

Grazie a tale sistema viene individuata la classe ambientale, maggiori sono le stelle maggiore è l’efficienza dell’impianto.

Stufa a pellet e legna, cosa fare se non si conoscono le stelle

Se non si conoscono le stelle della propria stufa a pellet o legna come si fa?

La classe può essere dimostrata anche attraverso il Certificato Ambientale. Questo documento viene rilasciato obbligatoriamente dal produttore all’acquirente.

Ma se si tratta di vecchi impianti? Se si tratta di impianti con meno di 10 anni questi quasi sicuramente hanno il Certificato.

Impianti con 10-15 anni di età potrebbero averlo e per sapere è opportuno mettersi in contatto con il produttore dell’apparecchio.

Al contrario quelli con più di 15 anni quasi certamente ne sono sprovvisti.

Se vi trovate in questo caso allora non è possibile utilizzare l’impianto in quanto non si è a norma. Ma prestate attenzione perché ci sono delle deroghe specifiche.

Ecco le deroghe

Lo abbiamo detto prima se il vostro impianto ha più di 15 anni e non è possibile verificare il possesso di almeno 3 stelle, non può essere usato a meno che non rientra in alcune deroghe particolari che permettono di accenderlo.

La casistica prevede la possibilità di accendere fino al 15 ottobre 2024:

• impianti con rendimento energetico pari ad almeno il 75% se alimentati a legna e all’85% se alimentati a pellet questi però devono essere dotati di regolare dichiarazione di conformità;

• impianti che sono l’unica fonte di riscaldamento della casa.

Inoltre è possibile accendere:

• impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati soltanto in maniera saltuaria per scopi ricreativi;

• impianti storici e datati, installati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni del d.lgs. 42/2004;

• stufe ad accumulo progettate secondo la norma UNI EN 15544 in opera, in quanto non certificabili.

Se non si rientra in queste casistiche la stufa risulta non a norma è pertanto non può essere accesa.