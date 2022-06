Davanti alla nuova stangata sul prezzo del carburante, non rimane altra scelta che saper come consumare meno benzina, e risparmiare quanto più possibile! Ci sono diversi trucchi che puoi sfruttare per ridurre quanto più possibile il consumo del gasolio! Ecco come fare

E' successo: nuova stangata sulla benzina!

Il governo Draghi ha provato in tutti i modi di ridurre i costi della benzina al litro, ma a causa della recrudescenza del conflitto russo-ucraino, i prezzi sono destinati a tornare allo stadio iniziale.

Già infatti si segnala un aumento del costo che rasenta i 2 euro al litro, nonostante il taglio delle accise. Anche se il Governo dovesse prororgare il taglio, o aumentarlo, la guerra e le speculazioni finanziarie non faranno altro che renderlo ingestibile.

Pertanto, l'unica soluzione è quella di consumare meno benzina.

Per farlo basta seguire questi semplici trucchi, e riuscirai già da subito a risparmiare diverse decine di euro di benzina al mese. Ma vediamo meglio come funzionano.

Ecco come consumare meno benzina: viaggia in bici o in bus!

Come consumare meno benzina in un mondo in cui la macchina è ormai un must, tra obblighi di lavoro, spesa e viaggi?

Non è facile, infatti. Ma con un aumento così preponderante del costo della benzina anche il risparmio diventa un must, se non vogliamo ritrovarci senza soldi a fine mese.

Per prima cosa ti invitiamo a non utilizzare la macchina se devi percorrere dei percorsi brevi, a patto che tale percorso sia agibile per un pedone (marciapiedi, banchina sufficientemente spaziosa...).

Utilizzare un auto per tragitti brevi significherebbe consumare un sacco di benzina, dal momento che un motore ancora freddo consuma molto più carburante.

In alternativa puoi usare la bicicletta (o acquistarla, se non la possiedi), o acquistare un abbonamento per i mezzi pubblici. Sfortunatamente non puoi più richiedere il bonus Mobilità 2022, dal momento che la finestra temporale per l'accesso alla detrazione fiscale s'è chiusa il 13 maggio.

Di contro, puoi ancora richiedere il bonus 60 euro, previsto per tutti i lavoratori e studenti che possiedono un abbonamento dei mezzi (urbani, extraurbani, interregionali...).

Ma per accedere a questa misura dovrai avere una Dichiarazione dei Redditi avente un reddito lordo non superiore a 35.000 euro.

Se per questi lavorative o essenziali sei costretto a lunghi percorsi, o all'utilizzo obbligatorio dell'auto, dovrai seguire questi altri consigli in merito a come consumare meno benzina.

Ecco come consumare meno benzina se si ha la macchina

Se vuoi consumare meno benzina con la macchina ci sono dei consigli semplici che puoi seguire, e che possono fare la differenza nel lungo periodo.

Consigliamo di mantenere quanto più possibile il motore a basso regime, così da ridurre il consumo di carburante. Se non c'è necessità, si può mantenere la stessa marca, ovviamente entro un certo numero di giri. E' meglio procedere al cambio della marcia se la macchina comincia a superare i 2000-2500 giri.

Sconsigliamo caldamente di accelerare o frenare bruscamente: oltre al carburante, si rischia di consuamre le pastiglie e le ganasce dei freni, oltre ad allisciare il battistrada dei pneumatici.

Non sarebbe molto intelligente aggiungere alle spese carburante anche quelle della componentistica della macchina, come freni e pneumatici.

Questi ultimi inoltre possono consumare molta più benzina del solito se sono sgonfi. Meglio controllare periodicamente la pressione, almeno una volta al mese.

Sconsigliatissima la messa in folle qualora si sia in discesa, così come mantenere il motore acceso durante le soste. Oggigiorno alcune macchine addirittura si spengono in caso di arresto davanti al semaforo rosso: si chiama Start&Stop, ed è una tecnologia che permette di ridurre quel consumo extra di carburante durante l'arresto.

Queste sono alcuni trucchi che puoi seguire se sei alla guida di una macchina. Ma ora vediamo in merito alla moto.

Ecco come consumare meno benzina se sei in moto

Se vuoi consumare meno benzina e sei alla guida di un motoveicolo, oltre ai citati casi, validi anche per la moto oltre che per l'auto, ti consigliamo di fare attenzione anche ad altri aspetti.

Come abbiamo visto prima, un consumo eccessivo di benzina può essere dovuto ad una bassa pressione dei pneumatici. Questo vale anche per le moto, ma oltre a ciò per i motoveicoli bisogna fare attenzione anche alla tensione della catena.

Con un'eccessiva tensione della catena, il motore della moto comincia a risentire, e questo può far lievitare i consumi.

Oltre a ciò, bisogna fare attenzione al pedale del freno posteriore, perché una cattiva postura potrebbe portare all'appoggio accidentale sul pedale.

Anche se non immediatamente percepita, a livello di consumi può essere paragonato al percorrimento di un lungo tratto in frenata.

Questo produrrebbe sicuramente un consumo eccessivo di benzina e del freno posteriore.

Inevitabile è il consiglio dello spegnimento del motore in caso di soste. Nel nostro caso, è consigliato spegnerlo quando la sosta dura più di 15 secondi. Pertanto, si può applicare questo consiglio anche nel caso dell'arresto durante il semaforo rosso.

La situazione però può cambiare nel caso in cui ti dovessi trovare in autostrada, anche se tu ti ritrovi alla guida di un auto, e non di una moto.

Come consumare meno benzina in autostrada? Segui questi trucchi

Come consumare meno benzina in autostrada? La prima cosa sarebbe riducendo la velocità di guida.

Non chiediamo ovviamente di andare sotto gli 80 km/h, velocità minima di crociera prevista per le autostrade. E' più che sufficiente mantenere sui 110 km/h, cioè a 20km/h sotto il limite di velocità consentito. Secondo motorimagazine.it, il consumo di benzina è del 30% in meno rispetto ad una macchina o moto che va sui 130 km/h.

Si consiglia inoltre di non andare oltre i 3000 giri, anche se ci si trova in un tratto di strada che prevede un limite di velocità tra i 130 e i 150 km/h (nel caso di tratti autostradali con almeno tre corsie).

Sconsigliamo di tenere la macchina accesa in caso di lunghe soste presso punti di rifornimento o di ristoro, e di non caricare troppo l'auto, tra passeggeri e valigie/materiali.

In genere una macchina troppo carica può consumare fino a 39% di carburante in più.

Altro consiglio è quello di chiudere i finestrini quando la velocità di crociera si aggira sui 110 km/h. L'attrito della macchina potrebbe fare da effetto "telone" e contrastare l'aerodinamica del veicolo. Ti ritroveresti a consumare il 5% in più di benzina.

Ricordiamo che tutti questi sono più che altro consigli comportamentali, che puoi attuare migliorando la tua guida o dirigendola verso soluzioni al risparmio.

Se però il problema del tuo eccessivo consumo di benzina non riguarda la tua guida, ma la macchina in sé, bisogna procedere diversamente.

Come consumare meno benzina se l'auto spreca carburante? Ecco cosa bisogna fare!

Se non ti riesce con la tua sola guida a consumare meno benzina, probabilmente è colpa del tuo motore.

Se è la macchina a farti consumare più benzina, è consigliabile cominciare a far revisionare alcune componenti della tua auto, come il filtro dell'aria e l'impianto di climatizzazione.

Se il filtro è sporco, può causare dispersione del carburante, e incidere negativamente sul consumo. Raccomandiamo di pulirlo periodiamente.

A questo si aggiunge anche il sistema di climatizzazione, così come tutta la componentistica elettrica. Se abusata, può portare ad un consumo eccessivo del carburante, dal momento che l'alternatore, che ricarica la batteria del motore, produce elettricità grazie al carburante stesso.

Oltre a ciò, anche le sospensioni e gli ammortizzatori possono creare problemi sul consumo di benzina, anche se indirettamente. Sospensioni e ammortizzatori scarichi e usurati incidono sulla frenatura e sui pneumatici, due componenti della macchina che inevitabilmente aumentano il consumo.

In poche parole, se revisioni periodicamente l'auto, e ne limiti l'uso solo per attività necessarie, hai già in mano un grosso risparmio.