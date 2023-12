Pellet, come consumarne meno senza patire il freddo: ecco 5 consigli da seguire

Nonostante i rincari dello scorso anno, il Pellet resta ancora l’alternativa migliore per contrastare il caro bolletta. Ma come si può consumare meno pellet senza soffrire il freddo? Ecco 5 consigli.

Il Pellet continua anche in queste prime settimane della stagione termica ad essere il combustibile più usato dalle famiglie italiana.

La biomassa nonostante i rincari dell’ultimo anno è ancora oggi la soluzione preferita dagli italiani che permette di avere la casa calda senza troppo spreco di soldi.

Tante le famiglie italiane che lo preferiscono al gas e all’elettricità, anche a fronte dei continui aumenti.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Arera che ha aumentato le tariffe del gas degli utenti del mercato tutelato di un +12% rispetto allo scorso mese di settembre, facendo registrare un aumento della spesa annua del gas di 159 euro.

A fronte di questi aumenti però il Pellet, continua ad essere il biocombustibile più amato dagli italiani che permette di riscaldare casa con un occhio attento a consumi e finanze.

È la stessa ARERA a comunicare nei sui report che la stufa a Pellet oggi rappresenta la scelta più conveniente per le famiglie italiane.

Ma è possibile risparmiare ulteriormente sul Pellet, mantenendo la casa calda?

Ecco 5 regole utile di risparmio garantito.

Pellet, come consumare meno pellet senza patire il freddo: ecco 5 consigli da seguire

Molte famiglie italiane continuano a scegliere il pellet per riscaldare i propri ambienti di casa.

Oltre ad essere convenienti sono sistemi molto più sicuri rispetto alle tradizionali stufe a legna e rappresentano un’ottima soluzione per riscaldare le nostre abitazioni.

Non per nulla, nel 2021 la vendita delle stufe a pellet è notevolmente aumentata registrando un +21% rispetto al 2009 e il dato è destinato ad aumentare ancora.

Ma è possibile risparmiare ancora di più utilizzando il pellet?

La risposta per fortuna è positiva: basta seguire alcune regole e consigli.

La prima cosa da sapere però è che non tutti i Pellet sono uguali, soprattutto per potere calorifero. Concretamente, il Pellet di faggio ad esempio ha un potere calorifero molto più alto rispetto a quello di abete.

Quindi prestate attenzione alla qualità del combustibile acquistato, un Pellet di qualità e con tutte le dovute certificazioni ha un’ottima resa, sporcare poco e non intasa l’impianto.

Sempre rispetto alla qualità del prodotto va tenuta in considerazione l’umidità del prodotto: troppa umidità influenza la combustione e può provocare danni all’intero impianto aumentando consumi e di conseguenza costi.

Il consiglio è quello di scegliere pellet con umidità inferiore al 10%.

Pellet, ecco altri consigli

Per poter risparmiare sul pellet, molto importante è tenere sotto controllo i prezzi del mercato: quindi occhio a trovare il momento giusto per l’acquisto.

Per risparmiare qualche soldo sul prodotto, meglio acquistarlo in primavera o in estate quando la domanda risulta molto bassa.

Altro consiglio è di acquistare prodotti confezionati in singoli sacchi: secondo le stime di Advance Easy Moving, l’imballaggio può arrivare ad incidere fino a 26-30 euro a tonnellata.

Inoltre prestate attenzione alla manutenzione della vostra stufa e le relative impostazioni. La pulizia della stufa deve essere fatta in maniera ordinaria, ossia quotidianamente. Mentre per la straordinaria meglio affidarsi a un tecnico abilitato che potrà realizzare la consueta manutenzione obbligatoria.

Una particolare attenzione va data al bruciatore.

Non tutti lo sanno ma la fase di maggior consumo è quella di accensione, nella quale è consigliabile impostarlo alla massima potenza: in tal modo la stufa riscalderà gli ambienti velocemente e una volta raggiunta la temperatura la potenza si ridurrà fino ad andare a regime evitando lo spreco di Pellet, e di conseguenza risparmiando.

Attenzione all’impostazione della temperatura

Per poter consumare meno pellet, altro consiglio è legato alla temperatura impostata in casa.

Se è vero che la potenza della stufa deve essere al massimo almeno nella fase di accensione, altrettanto vero è una corretta impostazione dei gradi da avere in casa è importante.

Infatti esiste una correlazione diretta tra temperatura e consumo di Pellet. Più è alta la temperatura impostata in casa più Pellet verrà consumato.

Gli esperti consigliano di non impostare temperature superiori ai 20-22 gradi. Le motivazioni sono varie, dal rispetto dell’ambiente ai problemi di salute causati da un ambiente troppo secco.