Aria nei termosifoni, come eliminarla da soli in 7 passaggi

Eliminare l’aria dai termosifoni è un’operazione di manutenzione che può essere effettuata in completa autonomia. Ecco cosa fare in pochi, semplici step.

Con l’arrivo dell’inverno e l’abbassarsi delle temperature, arriva anche il momento di liberare l’aria dai termosifoni. Ma come eliminarla?

Parliamo di un’operazione di manutenzione che può essere effettuata in completa autonomia. Non è, infatti, necessario chiamare un tecnico specializzato per effettuare lo sfiato dei termosifoni, a meno che non ci siano problemi più grandi che non possono essere risolti con il fai-da-te oppure in presenza di termosifoni molto vecchi.

Liberare i radiatori dall’aria in eccesso non è difficile, ma conviene conoscere i passaggi fondamentali per evitare brutte sorprese.

In genere, si consiglia di effettuare questa operazione a inizio autunno o, comunque, tempo prima di mettere in funzione l’impianto di riscaldamento, e ripetere l’operazione in primavera, quando si prevede di spegnerlo.

Ma sfiatare i termosifoni è possibile in qualsiasi momento. Basta solo conoscere le giuste pratiche e soprattutto sapere come fare anche quando non è presente la valvola di sfiato.

Aria nei termosifoni: come eliminarla e perché

Prima di vedere come togliere l’aria dai termosifoni, cerchiamo prima di tutto di capire perché può essere utile effettuare quest’operazione.

In linea generale, possiamo dire che una delle motivazioni per cui si decide di effettuare lo sfiato dei termosifoni è che questi ultimi cominciano a mostrare segni di malfunzionamento. Per esempio, il radiatore potrebbe non riscaldarsi più come dovrebbe o, addirittura, rimanere freddo anche quando attivato il sistema di riscaldamento.

I motivi per cui conviene eliminare l’aria in eccesso nei termosifoni, però, sono diversi e ci consentono anche di risparmiare sulle bollette e di aumentare il comfort abitativo:

• per maggiore efficienza energetica , dal momento che se i termosifoni sono pieni di aria, il sistema di riscaldamento dovrà lavorare di più per raggiungere la temperatura desiderata;

• per liberarsi di rumori fastidiosi , come gorgoglii o colpi, causati proprio dalla presenza di aria nei termosifoni;

• per allungare la vita dei radiatori stessi e aumentarne l'efficienza, in quanto la presenza di aria nei termosifoni può causare corrosione e danneggiare il sistema nel tempo.

Aria nei radiatori: come eliminarla in 7 semplici passaggi

Come già detto, eliminare l’aria dai termosifoni non è un’operazione complessa.

Bastano solo pochi, semplici passaggi per eliminare l’aria in eccesso e far tornare l’impianto di riscaldamento a lavorare al meglio e senza sprechi di energia. L’operazione dovrà essere effettuata su ogni radiatore presente in casa.

In particolare, consigliamo di seguire questi semplici passaggi:

• spegnere l’impianto di riscaldamento e aspettare che il termosifone si raffreddi (generalmente nel giro di un’oretta è già possibile effettuare l’operazione in sicurezza);

• individuare la valvola di sfiato , generalmente posizionata sul lato opposto dalla valvola termostatica;

• posizionare un secchio sotto la valvola , dal momento che, quando viene girata, oltre alla fuoriuscita dell’aria in eccesso potrebbe essere liberata anche dell’acqua;

• girare la valvola di sfiato in senso antiorario. Per questa operazione è consigliabile utilizzare la chiave apposita in dotazione e, se non presente, comprarne una nuova da un ferramenta, evitando di compiere l’operazione a mani nude o utilizzando altri attrezzi come una chiave inglese;

• aprendo la valvola, far defluire l’acqua lentamente , senza aprirla del tutto, e richiudere la valvola;

• controllare la pressione sul display della caldaia : il valore deve essere compreso tra 1 e 2 bar, se però il valore risulta essere superiore ai 2 bar, bisognerà sfiatare ancora un po’ il termosifone;

• una volta compiuti tutti gli step, si può verificare il funzionamento dei radiatori mettendo di nuovo in funzione il sistema di riscaldamento.

Come eliminare aria dai termosifoni senza valvola di sfiato

In presenza di termosifoni molto vecchi è possibile che non sia presente la valvola di sfiato.

In questi casi, eliminare le bolle d’aria dai termosifoni potrebbe rivelarsi un’operazione più scomoda, nonché rischiosa. Per questo motivo, il consiglio è di rivolgersi direttamente a un tecnico specializzato, ma soprattutto vagliare l’opzione di installare una valvola di sfiato che renda l’operazione più semplice.

In linea generale, quando siamo in presenza di un termosifone senza valvola di sfiato, occorre svitare il dado superiore, posto generalmente sul lato del termosifone. Svitare e richiudere il dado, però, è spesso difficoltoso.

Proprio per questo motivo, è meglio optare per l’installazione di una valvola di sfiato, che dovrà essere installata da un idraulico. Se non si ha esperienza, cercare di procedere all’installazione da soli comporta il rischio di compiere danni irreparabili. Con un’unica spesa, invece, potremo risparmiare sul lungo periodo, con la possibilità di effettuare l’operazione di sfiato in piena autonomia ogni anno.

