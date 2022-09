Anche se quello di Stato non è più attivo ormai da molto tempo, al Cashback non dobbiamo ancora dire addio. Ecco come ottenere dei rimborsi in euro e quali sono le spese ammesse.

Anche se quello di Stato non è più attivo ormai da molto tempo, al Cashback non dobbiamo ancora dire addio. Ecco come ottenere dei rimborsi in euro e quali sono le spese ammesse.

L’iniziativa denominata Cashback, promossa dal Movimento 5 Stelle, ha sempre destato dubbi tra i partiti dell’opposizione. Eppure, per i cittadini italiani, si è trattato di un programma molto conveniente.

Risparmiare sugli acquisti, soprattutto in un periodo del genere, con i prezzi dei beni che aumentano sempre più, potrebbe essere un’ottima opportunità.

Per questo, molti brand e aziende hanno deciso di concedere un proprio cashback, fruibile solamente ai propri clienti.

Scopriamo insieme quali sono le iniziative attualmente attive, di cui possiamo usufruire per ottenere dei rimborsi anche a settembre 2022.

E attenzione: alcuni programmi scadranno proprio a fine mese.

Come funziona il nuovo Cashback valido a settembre per ottenere rimborsi su queste spese

È il caso, ad esempio, del Cashback PostePay, che è stato confermato per un periodo che va dallo scorso 1° luglio fino al 30 settembre 2022.

Non sappiamo, in effetti, se l’iniziativa verrà prorogata: in effetti, Poste Italiane ha spesso concesso delle proroghe dell’iniziativa. Al momento, comunque, chi ha una PostePay e la utilizzerà per i propri acquisti potrà ottenere i rimborsi solo fino a fine mese.

Il funzionamento del Cashback che si può ottenere mediante l’utilizzo di una PostePay è abbastanza semplice. I clienti che pagheranno con questa ricaricabile potranno ottenere un rimborso variabile, che varia in base all’esercente prescelto.

Il risparmio in formato rimborso potrà essere ottenuto solamente prezzo esercenti convenzionati che aderiscono all’iniziative.

Entrando ancor più nello specifico, si potranno avere tre euro di Cashback pagando mediante l’app ufficiale PostePay presso i supermercati Esselunga.

Se, invece, si pagherà con la medesima app per fare rifornimento, scegliendo Eni Live e IP si avrà diritto ad un euro di rimborso.

Due sono i requisiti necessari per avere diritto al rimborso: effettuare almeno 10 euro di spesa e, soprattutto, pagare mediante PostePay app con codice QR.

Oltre ai già citati ENI, IP ed Esselunga, ci sono anche tanti negozi ed esercenti locali che aderiscono all’iniziativa. Per verificare l’elenco esatto dei negozi dove è possibile pagare con codice QR ed avere un rimborso, gli interessati possono utilizzare l’applicazione ufficiale.

Visualizzando la mappa in app, infatti, verranno mostrati i negozi aderenti più vicini.

Ricordiamo infine agli interessati che l’importo massimo che verrà rimborsato quotidianamente è pari a 10 euro al giorno.

Rimborsi anche per chi utilizza mezzi sostenibili

Una seconda iniziativa che consentirà agli italiani di ottenere un rimborso è denominata Cashback bicicletta.

Alcuni Comuni italiani hanno infatti concesso dei rimborsi in denaro a coloro che utilizzano regolarmente i mezzi sostenibili, come bici e monopattini elettrici. Il tutto per promuovere l’adozione di mezzi di trasporto non inquinanti.

Il cashback legato all’utilizzo dei messi sostenibili funziona in modo differente rispetto alle iniziative analoghe. Infatti, non viene concesso in realtà un rimborso, ma il cittadino viene “premiato” per l’utilizzo della bici con una somma in denaro.

Ad essere rimborsati, in effetti, non sono gli importi spesi presso determinati esercenti, ma i chilometri pedalati.

Per fare un esempio concreto, la citta di Parma ha concesso 20 centesimi di euro per ogni chilometro pedalato. Grazie a questa iniziativa, che porta il nome ufficiale di Bike to Work, chi si reca al lavoro utilizzando la propria bicicletta potrà ottenere fino a 50 euro mensili.

Dato che si tratta di iniziative attivate su base locale, è necessario che gli interessati verifichino l’eventuale attivazione di un servizio simile tramite il sito ufficiale del proprio Comune di residenza.

Leggi anche: Come avere subito il nuovo bonus da 7.500€ per comprare un’auto, basta un solo requisito.

A settembre è attivo il Cashback del 100% anche su questo prodotto

Infine, c’è un ultimo Cashback attualmente attivo, che si rivolge agli acquirenti che decideranno di comprare un determinato prodotto.

Stiamo parlando della birra Tennent’s: il noto brand ha deciso infatti di concedere una promozione molto conveniente. Su 10 euro di acquisto in prodotti Tennent’s, i clienti potranno ottenere un rimborso totale di quanto speso.

Per poter ottenere il Cashback da 10 euro, si potranno acquistare delle Tennent’s Super Strong Lager di vario formato, sia in lattina che in bottiglia.

L’acquisto può essere effettuato sia presso un rivenditore aderente o un grande supermercato (ad esempio, la catena Carrefour aderisce all’iniziativa), sia online.

Una volta effettuato l’acquisto, bisogna registrarlo al sito ufficiale dell’iniziativa, www.cashbacktennents.it, fornendo la prova d’acquisto e la modalità di rimborso preferita.

Entro sessanta giorni dalla verifica dei dati inseriti dall’utente, questo riceverà il proprio cashback. L’iniziativa sarà fruibile fino al prossimo 10 ottobre 2022.

Leggi anche: Per pagare le tue bollette c’è il bonus da 700€, ma puoi richiederlo solo entro il 30/09.