Se vuoi sapere come mettere soldi da parte, basta seguire alcuni di questi trucchi. E al tempo stesso evitarne altri, che in molti sostengono possano aiutarti a risparmiare qualcosa a fine mese. E invece sono molto controproducenti il più delle volte!

Ora più che mai bisogna sapere come mettere soldi da parte, soprattutto in tempi di inflazione, caro bollette e tanto altro.

Purtroppo ci sono trucchi su come mettere soldi da parte che non sempre funzionano. Anzi, il più delle volte creano solo problemi, e fanno aumentare le spese.

In genere succede perché non si sta attenti ad alcuni piccoli dettagli: tutti i trucchi e consigli hanno pro e contro, e bisogna farci l'occhio per evitare di avere solo contro.

Per questo vedremo ora una serie di trucchi che funzionano solo in alcuni casi, e che per la stragrande maggioranza risultano fallimentari.

Come mettere soldi da parte: attenzione ai modelli di risparmio

In genere si ricorre a dei modelli di risparmio per trovare un modo su come mettere soldi da parte.

Anche noi avevamo approfondito uno di questi in un articolo in merito a come risparmiare fino a 500 euro: il modello 50-30-20.

Si tratta di uno schema economico proposto dalla senatrice e accademica statunitense Elizabeth Warren, e descritto nel libro "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan". In pratica devi dividere il tuo reddito mensile netto in tre parti, e con le seguenti percentuali:

il 50% per le spese essenziali,

per le spese il 30% per le spese secondarie,

per le spese il 20% per risparmio e/o investimenti.

Per la cronaca, le spese essenziali sono quelle relative a canone di affitto, bollette e spesa alimentare, mentre quelle secondarie riguardano acquisti, regali, abbonamenti o viaggi.

E' un modello che, per quanto garantisca una certà elasticità, potrebbe non essere più congeniale per i tempi in cui viviamo, dove le spese essenziali cominciano ad estendersi sul resto delle altre percentuali, a causa dell'inflazione e dei rincari.

Come versione "aggiornata" c'è il 70-20-10, ma, come avrai notato, il risparmio si ridurrebbe.

Altro modello a cui ci si può riferire è quello Kakebo, un "agenda contabile" molto in voga in Giappone. A differenza di quello della senatrice Warren, il Kakebo distribuisce le spese secondo una gerarchia ben specifica, e non su scala mensile, ma settimanale.

Come modello è meno flessibile rispetto a quello 50-30-20, ma garantisce maggior precisione e "realismo" rispetto ad una pianificazione mensile.

Come mettere soldi da parte: risparmia su affitto e bollette è possibile, ma bisogna fare attenzione

Se vuoi sapere come mettere soldi da parte senza utilizzare modelli più teorici che pratici, puoi puntare direttamente sulle spese.

In genere quelle più pesanti, specie oggigiorno, sono quelle relative all'affitto e alla bolletta energetica.

Nel caso dell'affitto, puoi optare per le seguenti opzioni, che già abbiamo approfondito nell'articolo su come risparmiare sull'affitto:

richiedere una riduzione del canone d'affitto ;

; convertire il tuo attuale contratto con uno più economico (es. concordato);

con uno più economico (es. concordato); trasferirti in un appartamento più conveniente.

Sono opzioni che ovviamente devono rapportarsi alla tua attuale situazione, e anche agli obblighi contrattuali. Se vuoi sapere qual è il contratto di affitto più conveniente, basta dare un'occhiata al nostro recente approfondimento.

Per quanto riguarda le bollette, come abbiamo visto in un recente articolo su come risparmiare in caso di aumento, ci sono tanti modi su come mettere soldi da parte.

Si va dalla semplice riduzione dei consumi, all'utilizzo di elettrodomestici con programmi o consumi eco-friendly, fino alla richiesta di bonus sociali se detieni un reddito familiare basso.

Oppure, come ultima spiaggia, puoi cambiare fornitore energetico, o provvedere all'installazione di dispositivi per la produzione domestica di elettricità, come con i pannelli solari.

Sono opzioni che purtroppo possono essere difficili da attuare, specie se non hai accesso a detrazioni che possono ridurre il costo per operazioni del genere.

Come mettere soldi da parte: usa le app mobile, ma occhio a quali servizi richiedi

Altro modo su come mettere soldi da parte è grazie a Internet, e alle app mobile.

Abbiamo visto come le app possono essere utili se cerchi un modo su come mettere soldi da parte riguardo a beni come benzina, spesa alimentare e tanto altro. Sono tutte app gratis, che si possono scaricare tranquillamente da Google Play o da Apple Store.

Se usi con costanza tutte queste app potresti risparmiare tantissimo, anche grazie anche ai servizi personalizzati per ogni utente.

Va detto però che si parla degli stessi servizi che, in certi casi, possono limitarsi a poche semplici operazioni, invitandoti a passare alle offerte Premium. L'abbiamo visto con le app mobile per risparmiare soldi: hai accesso a domiciliazioni, report e tanto altro se provvedi ad acquistare un pacchetto Premium di tot euro al mese.

Non è il massimo su come mettere soldi da parte: fai attenzione a queste offerte, perché possono limitare parecchio le tue possibilità di risparmio.

A questo si aggiunge anche la limitatezza dei servizi stessi. Ogni app ha i suoi pro e contro, e in certi casi bisogna capire quali siano le proprie esigenze.

A titolo d'esempio, se vuoi risparmiare sulla spesa carburante e hai una macchina a metano, potresti anche limitarti all'Osservaprezzi carburante, o anche all'app Prezzi Benzina.

Ma se vuoi proprio il servizio idoneo per le macchine a metano, dovrai scegliere l'app Distributori Metano, GPL e colonnine, perché è quella che garantisce al momento il miglior servizio per le macchine a metano.

Come mettere soldi da parte: annulla gli abbonamenti, o passa a Together Price, Spliiit e Sharesub

Altro modo su come mettere soldi da parte è anche col taglio netto ad abbonamenti o servizi da "spesa secondaria".

Ma se non vuoi rinunciare allo streaming e ai servizi on demand, puoi sempre ridurre le spese con i programmi di sharing come Together Price, Spliiit e Sharesub.

Sono tutti e tre delle valide alternative al semplice taglio dell'abbonamento. Con queste avrai ben tre modi diversi su come mettere soldi da parte, perché entrambe garantiscono:

l'accesso diretto a gruppi di condivisione con pochi semplici click,

a gruppi di condivisione con pochi semplici click, un risparmio assicurato del 75% sul prezzo dell'abbonamento,

sul prezzo dell'abbonamento, un catalogo di piattaforme streaming in constante aggiornamento (Netflix, DAZN, Infinity, Spotify...).

L'essenziale è dotarsi in tempo di una carta prepagata/debito/credito per poter pagare la quota d'accesso (se da ospite), o per ricevere le quote da parte dei partecipanti al gruppo (se da admin).

Inoltre sei più protetto in caso di eventuali stangate sugli abbonamenti, perché l'eventuale aumento sarà compensato facilmente dalla condivisione stessa. Se vuoi vedere una comparazione dei prezzi rispetto ad altre offerte, ti suggerisco di dare un'occhiata a questo approfondimento che abbiamo fatto su Disney plus.

Come mettere soldi da parte: il conto deposito funziona, ma non sempre

Un altro modo su come mettere soldi da parte è di affidarsi ai conti deposito, gli stessi che avevamo approfondito nell'articolo su come risparmiare soldi in banca.

E' un sistema che garantisce non solo di mettere soldi da parte, ma anche di guadagnarci, perché la banca ti offre un tasso di interesse che fa crescere i tuoi soldi nell'arco di pochi mesi, se non anni.

Però, ad essere sinceri, il conto deposito è un'opzione buona, su come mettere soldi da parte, ma solo per chi ha molti soldi da tenere fermi.

In genere le migliori offerte di conti depositi, anche online, richiedono un vincolo di deposito che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24-36 mesi.

Il vincolo prevede l'impossibilità di toccare i soldi depositati per un tot di mesi e anni, se non per eventuali versamenti in un conto corrente bancario.

E' un'opzione che permette di avere tassi di interesse ottimi, anche più dell'1,4% in alcuni casi. Altrimenti, se vuoi evitare il vincolo, dovrai accontentarti di un bassissimo tasso.

Inoltre la stessa apertura del conto deposito potrebbe non essere il massimo come modo su come mettere soldi da parte: a volte richiedono un'imposta sul bollo di 120 euro!