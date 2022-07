Ricchi incentivi auto e imperdibili sconti fino a 12.000 euro sulle elettriche per i fortunati cittadini che abitano in questa città italiana, ma solo fino al 31 dicembre. Ecco come funzionano gli incentivi auto e moto 2022 a livello locale e quali città prevedono sconti fino a 12.000 euro con ISEE basso.

Come ottenere ricchi incentivi auto e imperdibili sconti fino a 12.000 euro sull’acquisto di nuovi veicoli a due o quattro ruote? Grazie al nuovo stanziamento di risorse, i cittadini possono richiedere ulteriori sconti oltre a quelli già introdotti a livello nazionale.

Ricordiamo, infatti, che gli incentivi auto 2022 previsti dal Governo sono in esaurimento: per quanto riguarda i veicoli a basse emissioni alimentati a diesel o benzina, le risorse sono agli sgoccioli.

Diversa la situazione per le auto elettriche: gli Ecobonus sono ancora disponibili anche a livello nazionale, con sconti fino a 5.000 euro senza ISEE.

Oltre al ricco piatto di Ecobonus nazionali, si possono ottenere ricchi incentivi auto e sconti fino a 12.000 euro sull’acquisto di veicoli elettrici sfruttando alcuni bonus a livello locale: ecco quali sono e come funzionano.

Come ottenere incentivi auto e sconti fino a 12.000 euro

A introdurre nuovi incentivi auto e sconti fino a 12.000 euro sull’acquisto di veicoli elettrici è stato il Comune di Milano. Mettendo sul tavolo 5 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai fondi stanziati a livello nazionale.

L’amministrazione comunale della città metropolitana ha suddiviso i fondi stanziati tra privati e imprese: a tutti i cittadini di Milano spettano tre milioni di euro di incentivi auto, mentre per le imprese vengono messi a disposizione due milioni di euro di risorse.

L’obiettivo è il medesimo perseguito anche dal Governo: ricambiare il parco auto circolante cercando di ridurre il numero di veicoli inquinanti attualmente in circolare e favorire l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale (ovvero elettrici).

Non solo: accanto ai nuovi ricchi incentivi auto e sconti sulle elettriche, il Comune di Milano ha previsto anche una modifica delle regole per l’acceso in area B e in area C.

Incentivi auto e sconti fino a 12.000 euro: come funzionano

I nuovi ricchi incentivi auto previsti dal Comune di Milano – a differenza degli Ecobonus del MISE introdotti a livello nazionale – vengono suddivisi in base all’ISEE e consentono di risparmiare fino a 12.000 euro sull’acquisto di veicoli elettrici e non solo.

La regola di base prevede l’acquisto di un nuovo veicolo – come si legge sul provvedimento dell’amministrazione comunale – con prezzo da listino non superiore a 45.000 euro, e previa rottamazione di un veicolo precedente. Il nuovo mezzo può essere alimentato a benzina, ibrido oppure elettrico.

Di fronte a un reddito o ISEE più basso, si potranno ricevere sconti e incentivi auto più elevati; mentre di fronte a disponibilità economiche maggiori, gli sconti potrebbero ridursi proporzionalmente.

Incentivi auto a Milano: quali sono le fasce ISEE

Quali sono i limiti reddituali che consentono di ottenere i ricchi incentivi auto previsti dal Comune di Milano? Potranno ricevere imperdibili sconti tutti i cittadini che possiedono un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Di seguito la tabella completa dei limiti ISEE e delle rispettive percentuali di maggiorazione applicabili:

ISEE sotto i 12.000 euro – maggiorazione del 30%;

ISEE compreso tra 12.000 euro e 15.000 euro – maggiorazione del 25%;

ISEE compreso tra 15.000 euro e 20.000 euro – maggiorazione del 20%.

Proponiamo un esempio per chiarire il funzionamento degli sconti e i relativi importi.

Incentivi auto a Milano: sconti fino a 12.000 euro sulle elettriche

Il Comune di Milano ha messo a disposizione dei privati cittadini degli incentivi auto fino a 9.000 euro per coloro che possiedono un ISEE superiore a 20.000 euro e intendono acquistare un veicolo elettrico con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km.

Lo stesso veicolo, con le stesse emissioni, può essere acquistato anche da coloro che possiedono un ISEE inferiore a 12.000 euro previa applicazione di uno sconto maggiorato fino a 12.480 euro.

Non solo auto: anche le moto elettriche rientrano negli incentivi auto approvati e confermati dal Comune di Milano: ciascun cittadino può ottenere uno sconto fino al 60% del prezzo da listino, entro comunque un massimo di 3.000 euro sul nuovo acquisto effettuando la rottamazione del mezzo precedente.

Incentivi auto a Milano: fino a quando si può ottenere lo sconto

Gli incentivi auto confermati dal Comune di Milano resteranno validi solo fino al 31 dicembre 2022, con effetti retroattivi per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, considerando la scarsità delle risorse a disposizione – sono tre milioni di euro i fondi per i privati cittadini – gli incentivi potrebbero terminare ancora prima di essere approvati.

Nuove regole di accesso all’area B e all’area C: cosa cambia

Unitamente ai nuovi incentivi auto, il Comune di Milano ha approvato anche delle modifiche sugli orari di accesso all’area B e all’area C: cosa cambia?

Tutti i cittadini che sono ancora in attesa di ricevere l’auto nuova già acquistata, e che possiedono un veicolo omologato Euro 5 diesel, potranno godere di orari posticipati per l’accesso alle aree B e C, purché siano in procinto di effettuare il nuovo acquisto (entro la scadenza del 15 settembre 2022).

Tale posticipo rimarrà valido solo fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre il 30 settembre 2023.