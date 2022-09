Come ottenere subito i nuovi Bonus spesa da 600 euro senza ISEE, basta un solo requisito

Nuovi Bonus richiedibili già dalle famiglie italiane. Molti comuni italiani hanno finanziato l’erogazione delle nuova tranche di aiuti economici a sostegno delle famiglie in stato di disagio economico. Uno tra tutti eroga un Bonus spesa fino a 6000 euro con un solo requisito e senza soglia ISEE. Ecco chi sono i fortunati beneficiari e come presentare domanda.

Nuovi Bonus richiedibili già dalle famiglie italiane. Molti comuni italiani hanno finanziato l’erogazione delle nuova tranche di aiuti economici a sostegno delle famiglie in stato di disagio economico. Uno tra tutti eroga un Bonus spesa fino a 600 euro con un solo requisito e senza soglia ISEE. Vediamo subito chi sono i fortunati beneficiari e come presentare domanda.

Ottime notizie per le famiglie italiane soprattutto per quelle più numerose a cui sarà data la possibilità di poter accedere ai nuovi Bonus spesa per fronteggiare i fortissimi rincari dovuti al conflitto Russia Ucraina.

Nati per sostenere le famiglie italiane nel periodo di pandemia, sono tornati alla ribalta anche nell’ultimo periodo. Infatti i fondi stanziati dal Governo Draghi nel 2021 non ancora spesi stanno permettendo ad alcuni comuni italiani di tradurli in voucher e distribuirli ai cittadini.

I Bonus spesa, erogati grazie ai fondi dell’Ex governo Draghi, infatti hanno aiutato le famiglie a fronteggiare la crisi derivante agli effetti dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ora vengono messi in campo, invece per fronteggiare il caro vita derivante dagli effetti della crisi Russia Ucraina.

Gli ultimi mesi particolarmente duri hanno spinto numerose amministrazioni comunali, perciò ad erogare una nuova tornata di Bonus spesa predisponendo bandi di concorso a cui si può accedere solo il rispetto di particolari requisiti.

In questi giorni è un comune italiano a dare l’occasione ai propri residenti di accedere ai nuovi contributi.

Vediamo, allora, di quale Comune si tratta e qual è il requisito da rispettare per poter accedere al contributo di 600 euro senza ISEE.

Come ottenere subito i nuovi Bonus spesa da 600 euro senza ISEE, basta un solo requisito

Non perdiamo troppo tempo è vediamo subito quale Comune italiano sta dando la possibilità alle famiglie residenti di accedere ai nuovi Bonus spesa fino a 600 euro.

Stiamo parlando del Comune di Sant’Agata Militello. Qui l’amministrazione comunale siciliana ha dato il via libera alle richieste per poter accedere da subito ai nuovi Bonus spesa da 600 euro.

Il nuovo Bonus spesa attinge ai finanziamenti erogati in tempo di pandemia soprattutto al decreto che stabiliva “misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” previsto dal “D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 e rifinanziato con decreto del 24 Giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I nuovi Bonus spesa senza ISEE vengono concessi per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali come l’acquisti di generi alimentari e di prodotti di prima necessità come i farmaci presso i negozi che aderiscono all’iniziativa e che sono resi noti sul portale dello stesso comune.

Per poter accedere ai nuovi voucher da 600 euro è necessario essere residente nel comune di Sant’Agata di Militello, non possedere alcun reddito continuativo e forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali e non ricevere già altre forme di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, naspi, REI, pensione, reddito di emergenza).

Inoltre, per poter accedere al contributo non è richiesto alcun limite ISEE.

Il Bonus spesa è erogato sulla base di una graduatoria e può variare da un minimo di 300 euro ed un massimo di 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare.

Nuovi Bonus spesa fino a 600 euro, quali sono tutti gli importi

Come abbiamo già detto nel precedente paragrafo, la richiesta dei nuovi Bonus Spesa può essere fatta esclusivamente se si rispettano determinati requisiti e può arrivare massimo fino a 600 euro.

L’entità del contributo varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, ma si differenzia dai Bonus statali perché non è richiesto ISEE.

Nello specifico, l’importo del Bonus spesa promosso dal Comune di Sant’Agata varia a seconda della composizione del nucleo familiare è cosi ripartito:

300 euro di Bonus per i nuclei composti da 1 persona;

400 euro di Bonus per le coppie;

600 euro per nuclei composti da 3 persone;

700 euro per nuclei composti da 4 persone;

800 euro per nuclei familiari composti da più di 4 persone.

La richiesta per i Bonus Spesa potrà essere presentata una sola volta e da un solo componente del nucleo familiare, pena di esclusione della domanda.

Nuovi Bonus spesa da 600 euro, come e quando presentare domanda

Per poter accedere ai nuovi Bonus spesa fino a 600 euro messi in campo dall’amministrazione di Sant’Agata di Militello basta compilare apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale del Comune ed inviarlo tramite posta certificata alla PEC dell’ufficio protocollo.

La domanda, altresì, può essere inviata tramite mail o consegnata a mano presso gli uffici del Comune entro e non oltre il 26 settembre 2022.

Stilata la graduatoria, nel caso in cui si risulti beneficiari del contributo, verrà erogato un voucher massimo di 600 euro spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.